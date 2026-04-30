रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम ? भारताच्या ट्वेंटी-२० संघानंतर, वन डे मधूनही पत्ता कट होणार; T20 WC गाजवणारा यष्टिरक्षक शर्यतीत आघाडीवर...

Sanju Samson performance IPL 2026 selection chances : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अडखळणारा रिषभ पंत, टीम इंडियाच्या वन डे संघातूनही बाद होणार आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाजाचे भारतीय वन डे संघातील स्थान धोक्यात आले आहे, कारण संघ व्यवस्थापन संजू सॅमसन आणि उदयोन्मुख ध्रुव जुरेल यांसारख्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. सध्या सुरू असलेल्या आयपीएल २०२६ मध्ये पंत खराब फॉर्ममध्ये आहे, तर दुसरीकडे सॅमसनने धावांचा पाऊस पाडणे सुरूच ठेवले आहे. ज्यामुळे पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षक-फलंदाज केएल राहुलचा राखीव खेळाडू म्हणून त्याची दावेदारी अधिक मजबूत झाली आहे. .भारताने शेवटची वन डे मालिका जानेवारी महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळली होती. पंतची संघात निवड झाली होती, परंतु बरगडीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीमुळे मालिका सुरू होण्यापूर्वीच त्याने माघार घेतली आणि त्याच्या जागी जुरेलला संधी मिळाली. पंतने आयपीएलमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपद भूषवत आहे आणि त्याने आठ डावांमध्ये १४५.७९ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ १८९ धावा केल्या आहेत..IPL 2026: रियान परागला BCCI ने सुनावली शिक्षा! ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग करणं पडलं महागात.दैनिक जागरणच्या वृत्तानुसार, संजू सॅमसनने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी केलेल्या कामगिरीने निवडकर्त्यांना प्रभावित केले आहे. त्याने आठ सामन्यांत दोन शतकांसह ३०४ धावा केल्या आहेत. आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या विजयात संजू सॅमसनची महत्त्वाची भूमिका होती. त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले होते. पंतने ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. त्याने एकूण २७ वन डे डावांमध्ये ३३.५० च्या सरासरीने ८७१ धावा केल्या आहेत. त्यात शतक आणि पाच अर्धशतकांचा समावेश आहे..त्या तुलनेत संजू सॅमसनने १६ वन डे सामने खेळले असून, त्यात एका शतकासह सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे आणि ५६.६६ च्या प्रभावी सरासरीने ५१० धावा केल्या आहेत. त्याने डिसेंबर २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. ज्यात त्याने ११४ चेंडूंमध्ये १०८ धावा केल्या होत्या..Arjun Tendulkar: सचिन तेंडुलकरच्या लेकावर पुन्हा लागणार बोली; बेस प्राईज ५ लाख, BCCI ची परवानगी, LSG ने एकही मॅच नाही खेळवली.दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणाऱ्या पुढील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारताच्या तयारीच्या दृष्टीने निवड शर्यतीत सॅमसन आणि जुरेल यांनी सध्या पंतला मागे टाकले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारत आता जून महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.