पोकळ धमक्या देणारा बांगलादेश, आता ICC चे तळवे चाटू लागला! शेवटचा प्रयत्न म्हणून पाठवले पत्र; म्हणतात,आम्हाला न्याय हवाय...

Bangladesh refuses to travel India T20 World Cup security: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकणे एवढे सोपे नाही, हे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB) अखेर समजले आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC) एक पत्र पाठवले आहे. बांगलादेशने मुस्ताफिजूर रहमान याच्या आयपीएलमधील हकालपट्टीचा मुद्दा घेत भारतात क्रिकेट खेळणे आमच्या खेळाडूंसाठी सुरक्षित नसल्याचे आयसीसीला कळवले होते. पण, आयसीसीने असा कोणताही धोका बांगलादेशी खेळाडूंना नसल्याचे सांगत, त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली. अखेर बांगलादेश सरकार व बीसीबीने काल भारतात खेळणार नसल्याची त्यांची भूमिका कायम असल्याचे जाहीर केले आणि T20 world Cup स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला. .आता त्यांनी स्पर्धेत स्थान मिळवण्यासाठी ICC ला आणखी एक पत्र लिहिले आहे. आपले सामने श्रीलंकेत हलवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात, BCB ने ICC च्या स्वतंत्र वाद निवारण समितीला (DRC) हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. बांगलादेशने भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर बीसीबीने हे पाऊल उचलले. बोर्डाने यापूर्वी आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली होती. आयसीसीने सुरक्षा चिंता आणि स्पर्धेसाठी लॉजिस्टिकल परिणामांचा हवाला देत बीसीबीची विनंती नाकारली..टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीच्या कायदेशीर चौकटीद्वारे या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आयसीसी वाद निवारण समिती ही कायदेशीर तज्ञांची बनलेली एक स्वतंत्र मध्यस्थ संस्था आहे. ही समिती आयसीसीच्या निर्णयांशी, नियमांशी आणि कराराच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित वादांवर निर्णय देते. लंडनमध्ये स्थित, ही समिती अपील न्यायालय म्हणून काम करत नाही, तर निर्णय घेताना आयसीसीने तिच्या प्रशासन चौकटीचे पालन केले आहे की नाही हे तपासते. तिचे निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतात..आयसीसीने त्यांना योग्य वागणूक दिली नाही, असेबीसीबीने आधीच सांगितले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकल्याने बांगलादेशला अंदाजे २४० कोटी रुपयांचे (२.४ अब्ज रुपये) नुकसान होईल, परंतु बीसीबी ठाम आहे. त्यांना पाकिस्तानकडून पाठिंबा मिळत आहे..दरम्यान, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षांनी काल सांगितले होते की, "आयसीसीने आमचे सामने भारतापासून दूर हलवण्याची आमची विनंती नाकारली होती. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे ,पण जर आमच्यासारखा देश तिथे जात नसेल तर ते आयसीसीचे अपयश आहे. आम्ही आयसीसीशी संपर्क साधत राहू. आम्हाला वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. "