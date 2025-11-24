Cricket

IND vs SA, 2nd Test: मार्करमचा सुपरमॅनसारखा सूर मारत हवेतच एकाहाती कॅच; जडेजा-नितीश रेड्डी पाहातच राहिले; पाहा Video

Aiden Markram Grabs Five Catches: गुवाहाटी कसोटीत एडेन मार्करमने क्षेत्ररक्षणात त्याचा ठसा उमटवताना भारताच्या ५ फलंदाजांचे झेल घेतले. त्यातही त्याने एकाच हाताने हवेत घेतलेल्या झेलाने सर्वांचे लक्ष वेधले.
Aiden Markram | India vs South Africa 2nd Test

Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करमने दुसऱ्या कसोटीत भारताविरुद्ध अफलातून क्षेत्ररक्षण करत ५ झेल घेतले.

  • त्याने एका हाताने हवेत सूर मारत घेतलेल्या झेलामुळे नितीश कुमार रेड्डी १० धावांवर बाद झाला.

  • मार्करमने ५ झेल घेत विक्रमही केला.

