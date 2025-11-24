IND vs SA, 2nd Test: मार्करमचा सुपरमॅनसारखा सूर मारत हवेतच एकाहाती कॅच; जडेजा-नितीश रेड्डी पाहातच राहिले; पाहा Video

दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करमने दुसऱ्या कसोटीत भारताविरुद्ध अफलातून क्षेत्ररक्षण करत ५ झेल घेतले. त्याने एका हाताने हवेत सूर मारत घेतलेल्या झेलामुळे नितीश कुमार रेड्डी १० धावांवर बाद झाला. मार्करमने ५ झेल घेत विक्रमही केला..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीचा तिसरा दिवस (सोमवार, २४ नोव्हेंबर) मार्को यान्सिन आणि एडेन मार्करम यांनी गाजवला. यान्सिनने ६ विकेट्स घेतल्या, तर मार्करमने अफलातून क्षेत्ररक्षण करताना ५ झेल घेतल्या. त्यातही त्याने घेतलेला एक झेल सर्वाधिक चर्चेत राहिला..IND vs SA 2nd Test: भारतासमोर सामन्यासह व्हाईटवॉश टाळण्याचं आव्हान; तिसऱ्या दिवसअखेर द. आफ्रिकेची आघाडी ३०० पार.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ४८९ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला. भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वालने सलामीला ६५ धावांची भागीदारी करत चांगली सुरुवात केली. पण राहुल २२ धावांवर आणि जैस्वाल ५८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र भारताची फलंदाजी कोलमडली. यात यान्सिन आणि मार्करम जोडीचे योगदान राहिले. मार्करमने घेतलेल्या ५ झेलांपैकी ३ झेल त्याने यान्सिनच्या गोलंदाजीवर घेतले. यामध्ये नितीश कुमार रेड्डीचा घेतलेल्या झेलाचाही समावेश आहे..नितीश कुमार ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. तो रवींद्र जडेजाला साथ देत होता. पण ४२ व्या षटकातील यान्सिनने टाकलेल्या वेगवान चेंडूवर नितीश कुमारने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या अगदी टोकाला लागून मागे गेला. त्यावेळी दुसऱ्या स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या मार्करमने त्याच्या उजव्या बाजूने सूर मारला आणि हवेतच एका हाताने झेल घेतला. त्यामुळे नितीशला १० धावांवर बाद व्हावं लागलं. मार्करमचा हा झेल पाहून अनेकांना थक्क केलं. नॉन स्ट्रायकरवर असलेला जडेजाही चकीत झाला होता. .दरम्यान, मार्करमने या सामन्यात केएल राहुलचाही केशव महाराजच्या गोलंदाजीवर झेल घेतला होता. त्यानंतर त्याने रवींद्र जडेजा (६) आणि कुलदीप यादव यांचा यान्सिनच्या गोलंदाजीवर झेल घेतला. त्याने वॉशिंग्टन सुंदरचा झेल सिमॉन हार्मरच्या गोलंदाजीवर झेल घेतला.या सामन्यात भारताने १२२ धावांवरच ७ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर वॉशिंग्टन सुंदर (४८) आणि कुलदीप यादव (१९) यांनी ७२ धावांची भागीदारी केली. पण तेही बाद झाल्यानंतर भारताचा डाव ८३.५ षटकात २०१ धावांवर संपला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला २८८ धावांची आघाडी मिळाली. दक्षिण आफ्रिकेकडून यान्सिनने ६ विकेट्स घेतल्या, तर सिमॉन हार्मरने ३ विकेट्स घेतल्या. एक विकेट केशव महाराजने घेतली..IND vs SA: कुलदीप - वॉशिंग्टनची झुंज, पण भारतीय संघ ऑलआऊट! यान्सिनच्या ६ विकेट्स; द. आफ्रिकेने फॉलोऑन दिला की नाही?.मार्करमचा विक्रमदरम्यान, कसोटी क्रिकेटमध्ये एकाच डावात आत्तापर्यंत सर्वाधिक ५ झेल १६ वेळा घेण्यात आले आहेत. यात आता मार्करमही सामील झाला आहे. पण एकाच डावात ५ झेल घेणारा मार्करम दक्षिण आफ्रिकेचा मात्र दुसराच खेळाडू आहे. यापूर्वी केवळ ग्रॅमी स्मिथने दक्षिण आफ्रिकेकडून एका डावात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०१२ मध्ये ५ झेल घेतले होते.