Viral Video : ऐश्वर्या राय बच्चन हिला तिचा पहिला पुरस्कार कोणत्या क्रिकेटपटूच्या हस्ते मिळाला होता? जो आजही आहे अनेकांचा आदर्श

Aishwarya Rai received her first award from Rahul Dravid : क्रिकेट आणि बॉलिवूड हे नातं काही नवं नाही. भारतीय संघातील अनेक क्रिकेटपटूंची नावं बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबत जोडली गेली, त्यापैकी काहींनी संसारही थाटला. पण, सोशल मीडियावर असा एक Video Viral झाला आहे, तो पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटेल. यात कोणाची प्रेमकहाणी किंवा काही वादग्रस्त नाही. पण, बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हिचा हा व्हिडीओ आहे आणि तिच्या कारकीर्दितील पहिला पुरस्कार तिला भारतीय क्रिकेटमधील एका युवा खेळाडूच्या हस्ते दिला गेला होता. तो क्रिकेटपटू आजच्या युवा पिढीचा आदर्श आहे..१९९७ सालचा हा खास व्हिडीओ आहे, जो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात भारतीय क्रिकेटचा “ दी वॉल” म्हणून ओळखला जाणारा राहुल द्रविड ( Rahul Dravid) आणि त्या काळातील नवोदित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय एकत्र दिसत आहेत. फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यातील हा क्षण आहे आणि राहुल द्रविडच्या हस्ते ऐश्वर्या रायला ‘बेस्ट डेब्युट अॅक्ट्रेस’ हा पुरस्कार प्रदान केला गेला होता..राहुलने १९९६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते आणि त्याने पहिल्या कसोटी सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना ९५ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली होती. राहुल सुरूवातीपासूनच त्याचा शांत, नम्र आणि संयमी स्वभावासाठी ओळखला जातो. ऐश्वर्याला पुरस्कार देतानाही तो याच अंदाजात दिसला. ‘और प्यार हो गया’ या चित्रपटासाठी तिला हा पहिला मोठा सन्मान मिळाला होता.ऐश्वर्याने मिस वर्ल्ड विजेतेपदानंतर बॉलिवूडमध्ये आपला प्रवास सुरू करत होती. नेटिझन्सना हा व्हिडीओ अतिशय भावलाआहे..ऐश्वर्या आणि राहुल आज आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज म्हणून ओळखले जातात. ऐश्वर्या बच्चन घराण्याची सून आहे. तिने अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत. राहुल द्रविडने त्याची क्रिकेट कारकीर्द गाजवली. त्याने भारताकडून १६४ कसोटी, ३४४ वन डे सामन्यांत जवळपास २४ हजार धावा केल्या आहेत. त्यात ४८ शतकं व १४५ हून अधिक आंतरराष्ट्रीय अर्धशतकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.