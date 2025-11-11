Cricket

MCA Election: अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार पदासाठी चुरस

Ajeenkya Naik Elected Unopposed as MCA President: मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. फडणवीस-पवारांच्या सहकार्याने ही निवड पार पडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कार्यकाल पूर्ण होण्याासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असली आणि उद्या निर्णय येणे अपेक्षित असले तरी विद्यमान अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली.

