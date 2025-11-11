MCA Election: अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार पदासाठी चुरस

मुंबई : कार्यकाल पूर्ण होण्याासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असली आणि उद्या निर्णय येणे अपेक्षित असले तरी विद्यमान अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली..एमसीएची बहुचर्चित निवडणूक आता काही तासांवर आलेली असली तरी काही घडामोडी घडत आहेत. अजिंक्य नाईक यांचा कार्यकाल संपला असल्याचे कारण देत त्यांच्या उमेदवारीला शहर दिवाणी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज होणारी सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे, मात्र आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अखेरचा दिवस होता. अजिंक्य नाईक यांच्याविरोधातील सर्वांनी उमेदवारी मागे घेतल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..अजिंक्य नाईक यांच्या विरोधात एकूण सात अर्ज होते. त्यात भाजप नेते प्रसाद लाड, माजी महिला कसोटी कर्णधार डायन एडल्जी यांचा समावेश होता. अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड जाहीर होत असताना प्रसाद लाड आणि डायन एडल्जी यांनी मुंबई क्रिकेटचे भवितव्य सुरक्षित हाती असल्याचे सांगत नाईक यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आपल्यासाठी अंतिम असल्याचे लाड यांनी सांगितले..महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांनी एकत्रीतपणे निर्णय घेऊन मला पुन्हा अध्यक्षपदासाठी बिनविरोध निवडून आणण्यास सहाकार्य केले. तसेच या प्रक्रियेत सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांचाही सहभाग होता, असे अजिंक्य नाईक यांनी सांगितले..गतवेळेस झालेल्या निवडणुकीत अजिंक्य नाईक प्रथम सचिवपदासाठी सर्वाधिक मतांनी निवडून आले होते. अघध्यक्षपदी असताना अमोल काळे यांचे निधन झाले. त्यामुळे या पदासाठी झालेल्या फेरनिवडणुकीतही अजिंक्य नाईक भरघोस मतांनी निवडून आले होते..निवडणुकीतील उमेदवारअजिंक्य नाईक ः बिनविरोधउपाध्यक्ष (१ जागा) ः जितेंद्र आव्हाड, नवीन शेट्टीसचिव (१ जागा) ः उन्मेश खानविलकर, शाहआलम शेखसहसचिव (१ जागा) ः नीलेश भोसले, गौरव पय्याडेखजिनदार (१ जागा) ः अरमान मलिक, सुरेंद्र शेवाळेप्रशासकीय समितीअध्यक्ष (१) राजदीपकुमार गुप्ता बिनविरोधसदस्य ः किशोरकुमार जैन, भरत किणी..कार्यकारिणी सदस्य (९)चिराग गोहिल, विघ्नेश कदम, चंद्रशेखर कांबळे, श्रीकांत कामतेकर, नदीन मेनन, मौलिक मर्चंट, मिलिंद नार्वेकर, शफिक पटेल, भूषण पाटील, समीर पेठे, सुनील रामचंद्र, विकास रेपाळे, सुरज समत, मंगेश साटम, नील सावंत, आशीष सावंत, अरुण तावडे, सागर तिगडी, संदीप विचारे, प्रमोद यादव मिलिंद नार्वेकर कार्यकारिणीसाठी महत्त्वाच्या पदासाठी अर्ज केलेले शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर प्रामुख्याने सचिवपदासाठी उत्सुक होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार आणि आशीष शेलार यांनी मंजुरीही दिली होती, परंतु ऐनवेळी चक्र फिरली आणि त्यांचे नाव मागे पडले. त्यामुळे सचिवपदावरून माघार घ्यावी लागली आणि कार्यकारिणीसाठी लढावे लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..MCA Election: शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूकीत!.क्रिकेट हे माझ्यासाठी सर्वस्व आहे, मी प्रत्येक खेळाडू, प्रत्येक क्लबसाठी झटत राहून मुंबई क्रिकेटचे भवितव्य उज्ज्वल करणार आहे.- अजिंक्य नाईक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.