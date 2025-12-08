SMAT 2025: ११ चेंडूंत ५४ धावा! अजिंक्य रहाणे सुसाट... T20तील शतकापासून थोडक्यात वचिंत राहिला; मुंबईला मात्र विजय मिळवून दिला

अजिंक्य रहाणेच्या आक्रमक फलंदाजीने मुंबईने ओडिशावर ९ विकेट्सने विजय मिळवला. रहाणेने ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५६ चेंडूत ९५ धावा ठोकल्या. मुंबईने ७ सामन्यांतील ६ विजयांसह सुपर लीग फेरीत प्रवेश केला आहे..स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणेने सोमवारचा दिवस त्याच्या फलंदाजीने गाजवला आहे. सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील मुंबईचा अखेरचा साखळी सामना सोमवारी ओडिशाविरुद्ध होता. लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मुंबईने ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. मुंबईच्या या विजयात माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने वादळी फलंदाजी करत मोलाचा वाटा उचलला..भारताच्या स्टार खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची पुणेकरांना संधी; 'या' दोन मैदानांवर रंगणार T20 चा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.या सामन्यात ओडिशाने मुंबईसमोर १६८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १६ षटकातच एक विकेट गमावत सहज पूर्ण केले. रहाणे नाबाद राहिला, पण तो शतकापासून अवघ्या ५ धावांनी दूर राहिला. मुंबईचा हा ७ सामन्यांमधील ६ वा विजय आहे. त्यामुळे मुंबईने अ गटात अव्वल क्रमांक मिळवत पुढच्या सुपर लीग फेरीत प्रवेश केला आहे..मुंबईकडून धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सर्फराज खान आणि अजिंक्य रहाणे सलामीला उतरले. एकीकडून सर्फराजने डाव सांभाळलेला असताना दुसऱ्या बाजूने रहाणे सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. त्याने त्याचा हा आक्रमक पवित्रा शेवटपर्यंत कायम ठेवला. रहाणेने सर्फराजसोबत पहिल्या विकेटसाठी ३४ चेंडूतच ७४ धावांची भागीदारी केली. त्यांची ही भागीदारी अखेर ६ व्या षटकात बादल बिस्वालने तोडली. त्याने सर्फराजला १५ चेंडूत २८ धावांवर बाद केले. तो बाद झाल्यानंतरही अंगक्रिश रघुवंशी या युवा खेळाडूने रहाणेला साथ दिली. या दोघांनीही ओडिशाच्या गोलंदाजांना वरचढ ठरू दिलं नाही. .रहाणेने या भागीदारी दरम्यान अर्धशतक पूर्ण केलं आणि तो शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. मात्र उर्वरित धावा कमी असल्याने त्याचे शतक पूर्ण होऊ शकले नाही. रहाणे आणि अंगक्रिशने ६० चेंडूत नाबाद ९४ धावांची भागीदारी केली आणि १६ व्या षटकातच मुंबईला विजय मिळवून दिला. मुंबईसाठी विजयी धावही रहाणेने काढली. रहाणे ५६ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ९५ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ९ चौकार आणि ३ षटकार मारले, म्हणजेच केवळ ११ चेंडूत त्याने ५४ धावा ठोकल्या होत्या. रहाणेचे हे शतक झाले असते, तर हे त्याचे टी२० मधील तिसरे शतक ठरले असते. त्याने यापूर्वीच टी२०मध्ये दोन शतके केलेली आहेत. दरम्यान, सोमवारी मुंबईसाठी खेळताना अंगक्रिश २५ चेंडूत ५ चौकारांसह ३८ धावांवर नाबाद राहिला..SMAT 2025: ५ चौकार...५ षटकार...CSK ने टीममधून बाहेर केलेल्या खेळाडूने दाखवली ताकद; महाराष्ट्रासाठी ठोकली स्फोटक फिफ्टी.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना ओडिशाने २० षटकात ७ बाद १६७ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून संदीप पटनाईकने सर्वाधिक ३१ धावांची खेळी केली. तसेच संबित बारालने १९ चेंडूत २८ धावा, तर आशीर्वाद स्वैनने २३ चेंडूत २८ धावांची खेळी केली. त्याचबरोबर ९ व्या क्रमांकावर फंलदाजीला आलेल्या सर्बेश्वर मोहंतीने ५ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद २१ धावा चोपल्या. तर प्रयंश कुमार सिंगने ९ चेंडूत नाबाद १९ धावा केल्या. त्यामुळे ओडिशाला १६७ धावांपर्यंत पोहचला आले होते.मुंबईकडून गोलंदाजी करताना सूर्यांश शेडगेने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर साईराज पाटीलने २ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार शार्दुल ठाकूर आणि अथर्व अंकोलेकर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.