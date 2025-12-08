Cricket

SMAT 2025: ११ चेंडूंत ५४ धावा! अजिंक्य रहाणे सुसाट... T20तील शतकापासून थोडक्यात वचिंत राहिला; मुंबईला मात्र विजय मिळवून दिला

Ajinkya Rahane Smashes 95 Runs Off 56 Balls : अजिंक्य रहाणेने सोमवारी मुंबईसाठी धुंवाधार फलंदाजी केली आहे. त्याने चौकार-षटकारांची बरसात करत मुंबईला मोठा विजय मिळवून दिला. पण त्याचे शतक थोडक्यात हुकले.
Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • अजिंक्य रहाणेच्या आक्रमक फलंदाजीने मुंबईने ओडिशावर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • रहाणेने ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५६ चेंडूत ९५ धावा ठोकल्या.

  • मुंबईने ७ सामन्यांतील ६ विजयांसह सुपर लीग फेरीत प्रवेश केला आहे.

Cricket
Ajinkya Rahane
Odisha
Cricket News
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
T20 Matches
domestic cricket

