Ajinkya Rahane's All-time Indian Test XI: विराट, रोहित, जसप्रीत OUT! अजिंक्य रहाणेने निवडला भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ; आश्चर्यचकित करेल ही टीम, कॅप्टन कोण?

Ajinkya Rahane all-time India Test XI full list : भारताचा माजी कसोटीपटू अजिंक्य रहाणे याने त्याच्या सर्वोत्तम कसोटी संघातून विराट कोहली, रोहित शर्मा व जसप्रीत बुमराह या स्टार खेळाडूंना वगळले आहे. जुलै २०२६ मध्ये निवृत्ती घेणाऱ्या अजिंक्यने भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ जाहीर करताना स्वतःला मात्र या संघात ठेवले आहे. त्याने चौथ्या क्रमांकावर विराट ऐवजी महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर याला पसंती देणे योग्य समजले. गोलंदाजी विभागात त्याने बुमराहची निवड न करता मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा व भुवनेश्वर कुमार यांची केलेली निवड सर्वांना आश्चर्यचकित करणारी ठऱतेय..सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या कार्यक्रमा दरम्यान अजिंक्यने हा भारताचा सर्वोत्तम ११ खेळाडूंचा कसोटी संघ जाहीर केला. रोहित शर्माला डावलताना त्याने सलामीसाठी मुरली विजय व शिखर धवन ही जोडी निवडली. त्याने राहुल द्रविडला तिसऱ्या, सचिनला चौथ्या आणि स्वतःला पाचव्या क्रमांकासाठी फलंदाजीला निवडले. त्याच्या या संघाचे नेतृत्व महेंद्रसिंग धोनीकडे असेल आणि तो सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ T20I: भारतीय संघाने विश्वविक्रम रचला! आता तिसरा सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.धोनीचा संघात समावेश होणे, हे अजिंक्य रहाणेच्या भारताच्या माजी कर्णधारासोबत असलेल्या वैयक्तिक संबंधांमुळे लक्षणीय होते. धोनी हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील रहाणेचा पहिला कर्णधार होता आणि या माजी फलंदाजाने त्याला आपल्या सर्वकालीन संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडले. रवींद्र जडेजा व आर अश्विन हे दोन अष्टपैलू खेळाडू अजिंक्यच्या संघात आहेत, तर जलदगती गोलंदाजीची जबाबदारी भुवी, शमी व इशांतकडे असेल..रहाणेने जुलैमध्ये क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली. त्याने २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले, त्यानंतर त्याला कसोटी संघातून वगळण्यात आले. आपल्या कसोटी कारकिर्दीत त्याने ८५ सामन्यांमध्ये ३८.४६ च्या सरासरीने ५,०७७ धावा केल्या. त्याने ९० वन डे आणि २० ट्वेंटी-२० सामनेही खेळले असून, त्यात अनुक्रमे २,९६२ आणि ३७५ धावा केल्या आहेत..India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?.Ajinkya Rahane's All-time Indian Test XI: मुरली विजय, शिखर धवन, राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकर, अजिंक्य रहाणे, महेंद्रसिंग धोनी, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.