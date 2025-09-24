अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून Ajinkya Rahane भावूक; मदतीचं आवाहन करताना म्हणाला, 'आपल्या देशाचा कणा...'

महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अजिंक्य रहाणेने शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे आवाहन केले आहे. रहाणेने सर्वांना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. त्यातही मराठवाड्याला पावसाचा सर्वात मोठा फटका बसल्याचे गेल्या काही दिवसात दिसत आहे. यावर्षी पावसामुळे महापूर येण्याच्या घटना देशभरात अनेक ठिकाणी घडल्या. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही उद्भवली असून अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके उद्ध्वस्थ झाली आहेत. अनेक घरं मोडली आहे, कोसळली आहेत. जनावरे वाहून गेली आहेत, शेतीचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे राज्यातला शेतकरी संकटाचा सामना करत आहे. .Jalna Rain : पिकांचं नुकसान, पण मदत नाही; प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचा शेतकऱ्यांना फटका; मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांना मदत, जालना मात्र वंचित.पावसाच्या या रुद्र अवताराने शेतकऱ्यासमोर मोठे आव्हान उभं केलं आहे. अशा परिस्थितीत आता राज्यभरातून शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे केला जात असून यात भारताचा क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेचाही समावेश आहे. रहाणेने सामाजिक भान राखून सर्वांना शेतकऱ्यांसाठी उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे. रहाणे हा देखील शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असल्याने त्यांच्या भावना समजू शकतो, असं म्हणत त्याने हे आवाहन केलं आहे.त्याने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याच्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले की 'शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. चला, कठीण काळात त्यांच्या सोबत उभे राहूया.'.तसेच त्याने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की 'गेल्या अनेक दिवस महाराष्ट्रात अनेक भागांमध्ये अति पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच बरंच नुकसान झालंय आणि होत आहे, याबद्दल तुम्ही वाचलं असेल आणि ऐकलं असेल. मी स्वत: एका शेतकरी कुटुंबातील असल्याने मला जाणीव आहे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला किती त्रास होतो.''वर्षानुवर्षे शेतकरी शेतात मेहनत करतो. त्याच्या मेहनतीमुळे आपल्याला ताटात अन्न मिळतं. सरकार आपल्यापरिने मदत करतंय. पण आपल्या प्रत्येकाची एक जबाबदारी आहे की आपण शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं रहाणं. आपल्याला जी काही मदत करता येईल, ती नक्की करावी. मी माझ्या बाजूने मदत करतोय, पण मला सर्वांना हेच सांगायचंय की शक्य असेल, ती मदत करा. कारण हीच वेळ असते, ज्यावेळी शेतकऱ्याला आपल्या सर्वांची गरज असते. शेतकरी हा आपला कणा आहे.'.दरम्यान, यापूर्वीही अनेकदा रहाणे शेतकऱ्यांसाठी बोलला आहे. तो अनेकदा गावाला जाऊन शेतातही वेळ घालवताना दिसतो.तथापि, अतिवृष्टी झालेल्या भागांमधील शेतकऱ्यांना व नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचं आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यांनी बुधवारी लातुरमधील पूर परिस्थितीची पाहणी केली आहे..Ajinkya Rahane नंतर कोण होणार मुंबईचा कर्णधार? श्रेयससोबत शर्यतीत ३३ वर्षीय खेळाडू; MCA कडे आहेत 'हे' तीन पर्याय.अजिंक्य रहाणे रणजी खेळताना दिसणारदरम्यान, आता रहाणे आगामी काळात रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच मुंबई संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे. पण तो खेळाडू म्हणून खेळत राहणार आहे. रहाणे सध्या तरी भारतीय संघातून बाहेर आहे. पण तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मात्र सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.