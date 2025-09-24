Cricket

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून Ajinkya Rahane भावूक; मदतीचं आवाहन करताना म्हणाला, 'आपल्या देशाचा कणा...'

Ajinkya Rahane Stands with Maharashtra Farmers: अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून अजिंक्य रहाणे भावूक झाला आहे. त्याने शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे आवाहन केले आहे.
Ajinkya Rahane| Maharashtra Rain

Ajinkya Rahane| Maharashtra Rain

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

  • अजिंक्य रहाणेने शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे आवाहन केले आहे.

  • रहाणेने सर्वांना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
Ajinkya Rahane
maharashtra
rain
Marathwada
Farmer
Cricket News in Marathi
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com