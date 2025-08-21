Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! युवा नेतृत्वासाठी मोकळी केली वाट; म्हणाला, हीच योग्य वेळ...

Ajinkya Rahane leadership decision in domestic cricket : भारतीय संघाचा फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने गुरुवारी मोठा निर्णय जाहीर केला. भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी अजिंक्यने मुंबई क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे. यापुढे कर्णधार म्हणून नव्हे तर फक्त फलंदाज म्हणून खेळणार असल्याचे अजिंक्यने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून जाहीर केले. ३७ वर्षीय अजिंक्यने युवा नेतृत्व घडवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. .'मुंबई संघासोबत कर्णधारपद आणि विजेतेपद जिंकणे हा एक पूर्ण सन्मान आहे. नवीन स्थानिक हंगाम येत असल्याने, मला वाटते की नवीन कर्णधार तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, आणि म्हणूनच मी कर्णधारपदाची भूमिका न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी एक खेळाडू म्हणून माझे सर्वोत्तम देण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि अधिक ट्रॉफी जिंकण्यास मदत करण्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनसोबत माझा प्रवास सुरू ठेवेन. हंगामाची उत्सुकता आहे,' असे अजिंक्यने लिहिले. .अजिंक्य बराच काळ भारताच्या कसोटी संघापासून दूर आहे आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करून त्याचा भारतीय संघात पुनरागमनाचा प्रयत्न आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर असताना अजिंक्यने अजूनही टीम इंडियाकडून खेळण्याची इच्छा असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्याने भारताकडून ८५ कसोटी सामन्यांत ३८.४६ च्या सरासरीने ५०७७ धावा केल्या आहेत. त्यात १२ शतकं व २६ अर्धशतकांचा समावेश आहे..प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने २०१ सामन्यांत ४५.१६च्या सरासरीने १४००० धावा केल्या आहेत. त्यात ४१ शतकं व ५९ अर्धशतकं आहेत. नाबाद २६५ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्येही त्याचा रेकॉर्ड खूपच बोलका आहे. त्याने १९२ सामन्यांत १० शतकं व ४९ अर्धशतकांसह ६८५३ धावा केल्या आहेत..Big Move: भारतीय खेळाडूंना द्यावी लागेल Bronco Test! जलदगती गोलंदाजांची दमछाक होणार; काय आहे ही टेस्ट?.अजिंक्यने त्याच्या दुसऱ्याच रणजी करंडक स्पर्धेच्या हंगमात १००० हून अधिक धावा करताना मुंबईला ३८ वे जेतेपद जिंकून दिले हेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.