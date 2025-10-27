Ajinkya Rahane चा अजित आगरकरच्या निवड समितीवर निशाणा; स्पष्ट शब्दात सांगितलं ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाला माझी गरज होती पण...

अजिंक्य रहाणेने अजित आगरकर यांच्या निवड समितीवर टीका करताना वयाच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटचे महत्त्व सांगून अनुभवाच्या आधारे निवड होण्याची गरज व्यक्त केली. रहाणेने ऑस्ट्रेलियात भारतीय संघाला त्याची गरज असल्याचे सांगितले..रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीत मुंबईकडून छत्तीसगढविरुद्ध खेळताना माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणने दमदार दीडशतकी खेळी केली. त्याने ३०३ चेंडूत २१ चौकारांसह १५९ धावांची खेळी केली. या खेळीनंतर या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी बोलताना रहाणेने अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय संघाच्या निवड समितीवर निशाणा साधला आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटचे महत्त्व सांगून निवडकर्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.रहाणे रविवारी (२६ ऑक्टोबर) रोजी बोलताना म्हणाला, 'वय फक्त आकडा आहे. एक खेळाडू म्हणून जर तुम्हाला अनुभव असेल, आणि तुम्ही जर अजूनही देशांतर्गत क्रिकेट खेळत असाल, तुमचे सर्वोत्तम देत असाल, तर मला वाटतं निवडकर्त्यांनी तुमचा विचार करायला हवा. वय महत्त्वाचे नसते, तर तुमचा हेतू आणि प्रथम श्रेणीसाठी तुमची जिद्द महत्त्वाची असते.'.Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे - ऋतुराज गायकवाडचा शतकी धमाका; मुंबई - महाराष्ट्र संघांना सावरलं.रहाणेने अजूनही भारतासाठी खेळण्याची इच्छा असल्याचे व्यत्त करताना म्हटले की २०२४-२५ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला अनुभवाची गरज होती. रहाणे म्हणाला, 'बरेच क्रिकेट खेळल्यानंतर, जेव्हा माझ्यासारख्या अनुभवी खेळाडूंना वगळगलं जातं, तेव्हा मला वाटतं की काहीतरी वेगळं घडतंय. मला वाटतं माझ्यासारख्या अनुभवी खेळाडूंना त्यांच्या पुनरागमनानंतर अधिक संधी मिळायला हव्यात. पण याबाबत कोणतंही संवाद होत नाही.''पण तरी मी माझ्या खेळाचा आनंद घेत असून जे माझ्या नियंत्रणात आहे, त्यावर लक्ष देत आहे. त्यांना मला निवडायचे आहे की नाही, हा त्यांचा निर्णय आहे. पण मला वैयक्तिकरित्या असं वाटतं क ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय संघाला माझी गरज होती आणि मी त्यासाठी पूर्ण सज्ज होतो.'.रहाणे पुढे म्हणाला, 'ऑस्ट्रेलियामध्ये तुम्ही पाहा मायकल हसीने त्याच्या तिशीत पदार्पण केले आणि त्याने खूप धावा केल्या. त्यामुळे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अनुभव महत्त्वाचा असतो. ऑस्ट्रेलियात भारताला माझी गरज होती. निवडकर्ते देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यास सांगत आहेत. मी गेल्या ४-५ हंगामात सातत्याने देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहेत. कधीकधी धावा महत्त्वाच्या नसतात, तर उद्देश महत्त्वाचा असतो. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड किंवा दक्षिण आफ्रिकेत खेळताना अनुभुव महत्त्वाचा असतो. तुम्ही त्यासाठी वयाचा मुद्द आडवा आणू शकत नाही.''उच्च दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये जेव्हा तुमच्याकडे अनेक सामन्यांचा अनुभव असलेले रोहित-विराटसारखे खेळाडू आहेत, विशेषत: मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटसाठी, तर तुम्हाला त्यांच्या अनुभवाची गरज आहे. तुम्ही सगळ्या नव्या खेळाडूंना घेऊन जाऊ शकत नाही. नक्कीच युवा खेळाडू महत्त्वाचे आहेत, पण जर संघात अनुभव असेल, तर संघ चांगली कामगिरी करतो. विशेषत: कसोटीमध्ये. रोहित शर्माने शतक केल्याचा मला खूप आनंद आहे.'.रहाणेने असंही सांगितले की तो बाहेर काय चर्चा आहे, याकडे लक्ष देत नाही. तो म्हणाला, 'मला महित आहे मी किती चांगला खेळाडू आहे. मी बाहेर काय सुरू आहे, त्यावर लक्ष देत नाही. नको असलेले तिथे अनेक लोक आहेत. जेव्हा त्यांना खरंतर खेळाबद्दल काही माहित नसते, ते अशा खेळाडूबद्दल बोलतात, जो सातत्याने खेळतोय, जिद्दीने खेळतोय आणि मुंबईसाठी नेहमीच चांगली कामगिरी करण्याची ध्येय बाळगतो.''एक खेळाडू म्हणूनही मला असं वाटतं की मुंबईच्या खेळाडूंनी उच्च स्थरावर जाऊन क्रिकेट खेळावं. लोकांना माहित नसते की इतकीवर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळण्यासाठी काय करावं लागतं. त्यामुळे मला काहीतरी लक्षात आले आहे, पण मला कोणाचेही नाव घ्यायचे नाही.'.Ranji Trophy: अंजिंक्य रहाणेचं दीडशतक, मुंबई ४०० धावा पार; महाराष्ट्रासाठी विकी ओत्सवालच्या ६ विकेट्स, मिळवून दिली मोठी आघाडी.याशिवाय सर्फराज खानला भारतीय संघातून डावललं जाण्याबाबतही रहाणेने म्हटले की त्याच्यासाठी हे सोपे नाही. पण त्याला यामुळे लक्ष विचलित होऊ देऊ नकोस, असाच सल्ला देईल. याशिवाय रहाणेने म्हटले की त्याच्यापाठीशी मुंबई क्रिकेट ठामपणे उभे राहिल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.