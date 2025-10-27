Cricket

Ajinkya Rahane चा अजित आगरकरच्या निवड समितीवर निशाणा; स्पष्ट शब्दात सांगितलं ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाला माझी गरज होती पण...

Ajinkya Rahane Slams Team India Selectors: अजिंक्य रहाणेने रणजी ट्रॉफीमध्ये दीडशे धावांची दमदार खेळी केल्यानंतर भारताच्या निवड समितीवर टीका केली. रहाणेने ऑस्ट्रेलियात भारतीय संघाला त्याची गरज होती, हे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
  • अजिंक्य रहाणेने अजित आगरकर यांच्या निवड समितीवर टीका करताना वयाच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

  • त्याने देशांतर्गत क्रिकेटचे महत्त्व सांगून अनुभवाच्या आधारे निवड होण्याची गरज व्यक्त केली.

  • रहाणेने ऑस्ट्रेलियात भारतीय संघाला त्याची गरज असल्याचे सांगितले.

