Asia Cup 2025: अजिंक्य रहाणे म्हणतोय, भारतीय संघाच्या 'या' खेळाडूला हलक्यात घेऊ नका, ठरू शकतो हुकमी एक्का

Ajinkya Rahane picks India’s underrated Cricketer: आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघ गतविजेता असून ९ व्यांदा विजेतेपदासाठी मैदानात उतरणार आहे. त्याआधी अजिंक्य रहाणेने भारतीय संघातील कोणता खेळाडू अंडररेटेड आहे हे सांगितले आहे.
Ajinkya Rahane | Team India

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून UAE मध्ये सुरू होत आहे.

  • भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार आहे.

  • अजिंक्य रहाणेच्या मते, अक्षर पटेल अंडररेटेड असून त्याचे योगदान संघासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

