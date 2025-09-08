Asia Cup 2025: अजिंक्य रहाणे म्हणतोय, भारतीय संघाच्या 'या' खेळाडूला हलक्यात घेऊ नका, ठरू शकतो हुकमी एक्का

आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून UAE मध्ये सुरू होत आहे. भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. अजिंक्य रहाणेच्या मते, अक्षर पटेल अंडररेटेड असून त्याचे योगदान संघासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेला ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे सुरुवात होत असून भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. टी२० प्रकारात खेळल्या जाणाऱ्या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ खेळणार आहे. भारतीय संघ गतविजेता असून आता ९ व्यांदा आशिया कप जिंकण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. दरम्यान, भारतासाठी कोणता खेळाडू महत्त्वाचा ठरू शकतो, यावर अजिंक्य रहाणेने प्रतिक्रिया दिली आहे.अजिंक्य रहाणेच्या मते अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल हा अंडररेटेड खेळाडू असून त्याचे योगदान भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते असं म्हटलं आहे. तसेच त्याने हार्दिक पांड्याचेही कौतुक केले..Asia Cup Live Streaming: आशिया कप जिओ हॉटस्टारवर नाही दिसणार; मग IND vs PAK मॅच कुठे पाहता येणार?.रहाणे त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मला वाटतं की अक्षर पटेल अंडररेटेड खेळाडू आहे. त्याने गेल्या २-३ वर्षात स्वत:ला एक क्रिकेटपटू म्हणून आणि खेळाडू म्हणून बरंच सुधारलं आहे. त्याची कामगिरी खरंच चांगली झाली आहे.''जेव्हाही त्याला संधी मिळाली आहे, मग फलंदाजीत असो किंवा गोलंदाजीत त्याने संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. तो पॉवरप्लेमध्ये नवीन चेंडूने गोलंदाजी करू शकतो, तो मधल्या षटकातही गोलंदाजी करू शकतो आणि जर गरज पडली जर गरज पडली, तर शेवटच्या षटकांमध्ये गोलंदाजी करू शकतो.'.रहाणे पुढे म्हणाला, 'एक कर्णधार म्हणूव जेव्हा तुमच्या संघात अक्षर पटेल असतो, तेव्हा तुम्ही नेहमीच आनंदी असता. त्याच्या क्षेत्ररक्षणाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आशिया कप दुबईत होणार आहे. तेथील खेळपट्ट्या फिरकी गोलंदाजांना मदत करू शकतात. त्यामुळे अक्षरची शैली आणि अनुभव संघासाठी मदतगार ठरू शकतो.'.हार्दिक पांड्याचे कौतुक करताना रहाणे म्हणाला, 'हार्दिकची भूमिका आशिया कपमध्ये महत्त्वाची असणार आहे. अष्टपैलू म्हणून त्याने यापूर्वी संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन तो प्रभाव पाडतो, अधिक स्ट्राईक-रेटने खेळतो. परिस्थिती चांगली वाचतो आणि त्यानुसार खेळतो. मला खात्री आहे तो पुन्हा चांगली कामगिरी करेल.'.Asia Cup 2025: रोहितचा जिंकण्याचा फॉर्म्युला या संघात नाही...; भारताच्या माजी खेळाडूने दाखवलीय 'गंभीर' चूक; नेटिझन्स म्हणाले, अरे तू.तसेच रहाणे पुढे म्हणाला, 'मला हार्दिकने संघासाठी चार षटके गोलंदाजी करताना पाहायला आवडेल. जर तो सर्व चार षटके गोलंदाजी करू शकला, तर संघाला खूप चांगला समतोलही साधता येईल.'भारताला साखळी फेरीतील युएईनंतर दुसरा सामना १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध, तर १९ सप्टेंबर रोजी तिसरा सामना ओमानविरुद्ध खेळायचा आहे..FAQsप्रश्न १: आशिया कप २०२५ कुठे आयोजित केला जात आहे?उत्तर: आशिया कप २०२५ दुबई, संयुक्त अरब अमिराती येथे आयोजित केला जात आहे.(Where is Asia Cup 2025 being held?)प्रश्न २: भारताचा पहिला सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध आहे.(Who is India playing their first match against?)प्रश्न ३: अजिंक्य रहाणेने कोणत्या खेळाडूला महत्त्वाचा ठरवलं आहे?उत्तर: रहाणेने अष्टपैलू अक्षर पटेल हा भारतासाठी महत्त्वाचा खेळाडू असल्याचे सांगितले.(Which player did Rahane call India’s underrated player?)प्रश्न ४: हार्दिक पांड्याबद्दल रहाणेने काय मत व्यक्त केले?उत्तर: रहाणे म्हणाला की हार्दिक पांड्या फलंदाजीत व गोलंदाजीत दोन्ही ठिकाणी भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.(What did Rahane say about Hardik Pandya?)प्रश्न ५: भारताचे गटफेरीतील सामने कोणते आहेत?उत्तर: भारत युएई (१० सप्टेंबर), पाकिस्तान (१४ सप्टेंबर) आणि ओमान (१९ सप्टेंबर) विरुद्ध खेळणार आहे.(Which group matches will India play?)प्रश्न ६: भारताने किती वेळा आशिया कप जिंकला आहे?उत्तर: भारताने आतापर्यंत ८ वेळा आशिया कप जिंकला असून आता ९ व्यांदा विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे.(How many times has India won the Asia Cup?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.