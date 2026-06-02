Ajinkya Rahane: अजिंक्य रहाणेच्या पँथर्सने टी२० मुंबई लीग २०२६ मध्ये सूर्यकुमारच्या नाइट्सवर मिळवला विजय

मुंबई : अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील नॉर्थ मुंबई पँथर्सने मंगळवारी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सूर्यकुमार यादवच्या ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्टवर २१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत नुवामा प्रायव्हेट टी२० मुंबई लीग २०२६ मधील आपल्या मोहिमेची दणदणीत सुरुवात केली..२१० धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य गाठताना, बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरलेल्या नूतन गोयलने ५६ चेंडूंमध्ये झुंजार ९३ धावा करून डावाला आधार दिला, तरीही नाइट्स संघाला आवश्यक धावगतीशी जुळवून घेणे कठीण जात होते. दोन्ही सलामीवीर स्वस्तात बाद झाल्याने पाठलागाची सुरुवात डळमळीत झाली, ज्यामुळे वानखेडेच्या प्रेक्षकांच्या जोरदार जल्लोषात भारतीय टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव (१९) क्रीजवर आला. सूर्यकुमारने सकारात्मक दृष्टिकोनाने चार चौकार मारले आणि पॉवरप्लेच्या अखेरीस नाइट्स संघाने ५६/२ अशी धावसंख्या उभारली..VHT 2025-26: पडिक्कलने कोणालाच न जमलेला विक्रम केला, निवड समितीच्या नाकावर टिच्चून केली दमदार खेळी; मुंबईला फेकले स्पर्धेबाहेर.मात्र, डावखुरा फिरकी गोलंदाज राहुल सावंतने सूर्यकुमार आणि सागर मिश्रा यांना झटपट बाद करून सामन्याचे पारडे पँथर्सच्या बाजूने फिरवले. हर्षल जाधव आणि नूतन यांनी पाचव्या विकेटसाठी ५५ धावांची भागीदारी करून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, तर २० वर्षीय नूतनने २४ धावांवर मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा उचलत सलग दोन षटकारांसह ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. पण आवश्यक धावगती सातत्याने वाढत असल्याने, नाईट्स संघाला बरोबरी साधणे कठीण जात होते आणि अखेरीस त्यांचा डाव १८८/८ धावांवर संपला..तत्पूर्वी, हार्दिक तामोरने फलंदाजीत चमक दाखवत स्पर्धेतील आपले पहिले अर्धशतक झळकावले आणि नॉर्थ मुंबई पँथर्सला या हंगामातील पहिली २००-हून अधिक धावसंख्या उभारण्यास मदत केली. सपाट खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजीसाठी पाठवलेल्या पँथर्सने रहाणे (२४) आणि तामोर यांच्या जोरावर दमदार सुरुवात केली, ज्यांनी पॉवरप्लेमध्ये सलामीच्या विकेटसाठी ६७ धावा जोडल्या..रहाणे वेगवान सुरुवातीनंतर बाद झाला, तर तामोरने खेळ पुढे चालू ठेवत ४३ चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि दोन षटकारांसह शानदार ६७ धावा केल्या. मधल्या षटकांमध्ये आयुष झिमारे (२३) आणि आयुष वर्तक (३९) यांनी धावफलक पुढे नेला, त्यानंतर तनुष कोटियनने अखेरच्या षटकांमध्ये केवळ १५ चेंडूंमध्ये नाबाद ३० धावा करून धावसंख्येला गती दिली आणि पँथर्सला २०० धावांचा टप्पा ओलांडण्यास मदत केली..VHT 2025-26: पडिक्कलने कोणालाच न जमलेला विक्रम केला, निवड समितीच्या नाकावर टिच्चून केली दमदार खेळी; मुंबईला फेकले स्पर्धेबाहेर.नंतर त्याच मैदानावर, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील सोबो मुंबई फाल्कन्सचा सामना भारताचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेच्या नेतृत्वाखालील आर्क्स अंधेरी संघाशी होईल. सर्व सामने जिओहॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील.संक्षिप्त धावफलक नॉर्थ मुंबई पँथर्स २०९/५ (हार्दिक तामोरे ६७, आयुष वर्तक ३९, तनुष कोटियन ३० नाबाद; सिल्वेस्टर डिसोझा २/२३) विजयी विरुद्ध ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट १८८/८ (नूतन गोयल ९३, सूर्यकुमार यादव १९; राहुल सावंत २/३४, हर्ष तन्ना २/४४) २१ धावांनी विजय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.