IND vs SA: कधीकधी अतिशहाणपणा नडतो...! अजिंक्य रहाणे प्रचंड संतापला; भारतीय संघाच्या पराभवावर म्हणाला, तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरला...

Ajinkya Rahane Criticises India's Match-Up Strategy: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीतील पराभवानंतर टीम इंडियाच्या निवडीवर व रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ मधील पहिल्याच सामन्यात भारताला ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वॉशिंग्टन सुंदरच्या ( Washington Sundar) निवडीवरून सर्वांनीच टीका केली आहे. आफ्रिकेच्या संघात डावखुरे फलंदाज अधिक असल्याने सुंदरची निवड केल्याचा बचाव केला गेला. पण, संपूर्ण सामन्यात त्याला फक्त दोन षटकं फेकायला दिली. त्याने पॉवर प्लेमध्ये टाकलेल्या या दोन षटकांत १७ धावा दिल्या. .वॉशिंग्टनला ७ ते २० षटकांमध्ये एकदाही गोलंदाजीला बोलावले गेले नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने यावेळी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग व वरुण चक्रवर्थी यांच्याकडून गोलंदाजी करून घेतली. तेव्हा आफ्रिकेची अवस्था ३ बाद ४१ धावा अशी होती. अक्षर पटेल ( Axar Patel ) हाही अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी करूनही उप कर्णधाराला या सामन्यात संधी दिली गेली नाही. भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane) याला ही गोष्ट आवडलेली नाही. त्याने संघ व्यवस्थापनाला 'अतिशहाणपणा' करण्यावरून सुनावले..IND vs SA : 'गौतम, सूर्या यांच्या दोन चुकांमुळे भारतीय संघ हरला'; द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर R Ashwin चांगलाच संतापला."अक्षर पटेलला न खेळवल्याचे मला खरंच आश्चर्य वाटले. काय सुरू आहे, हेच मला कळत नव्हते. वॉशिंग्टन सुंदर, हा दर्जेदार गोलंदाज आहे. कुणाचाही त्याला विरोध नाही, परंतु अक्षर पटेलने वेगवेगळ्या परिस्थितीत भारतासाठी चांगली कामगिरी करून दाखवली आहे. कधीकधी तुम्ही अतिशहाणपणा करायला जाता आणि त्याचा फटका बसतो," असे अजिंक्य क्रिकबजच्या कार्यक्रमात म्हणाला..अक्षर पटेलने डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्ध चांगली कामगिरी केलेली आहे, असे सांगताना अजिंक्यने भारताविरुद्धच्या सामन्यात केशव महाराजने केलेल्या कामगिरीचा दाखला दिला. तो म्हणाला, "आफ्रिकेच्या संघात बरेच डावखुरे फलंदाज आहेत, सांगून तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरची निवड केली. पण, त्याने फक्त दोनच षटकं फेकली. ऑफ स्पिनर हा फक्त डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्ध चांगली कामगिरी करेलच, याची गॅरेंटी नाही. अक्षरचा डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्धचा रेकॉर्ड चांगला आहे. भारताच्या डावखुऱ्या फलंदाजांविरुद्ध केशव महाराजने केलेली उत्तम गोलंदाजी आपण काल पाहीली. तुम्हाला संघात क्वालिटी खेळाडूंची गरज आहे.".IND vs SA : अक्षर पटेलला का वगळले? प्रशिक्षकाचं उत्तर ऐकून चाहत्याचं टाळकं सटकलं; म्हणे, रिंकू सिंग.....दक्षिण आफ्रिकेच्या ७ बाद १८७ धावांचा पाठलाग करताना भारताचा संपूर्ण संघ १११ धावांत तंबूत परतला. आफ्रिकेने ७६ धावांनी हा सामना जिंकून उपांत्य फेरीच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. त्यांना उर्वरित दोन लढतीत केवळ एक विजय पुरेसा आहे, तर भारताला आता दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकून नेट रन रेट सुधारण्याचे आव्हान आहे.