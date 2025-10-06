India Cricket Team: अजित आगरकर, गौतम गंभीरचा 'सिक्रेट प्लान'! रोहित शर्मा, विराट कोहली लवकरच होणार माजी खेळाडू

भारतीय क्रिकेट संघात नेतृत्वबदल होत असून शुभमन गिलला वनडे कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना भारतीय संघाच्या भविष्यातील योजनांमध्ये स्थान नाही, असे संकेत मिळत आहेत. विराट आणि रोहित लवकरच वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊ शकतात, अशी शक्यता आहे..भारतीय क्रिकेट संघ सध्या संक्रमाणाच्या काळातून जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अनेक अनुभवी खेळाडू संघातून बाहेर जात असताना युवा खेळाडूंना संधी दिली जात आहे. भारताच्या संघात नेतृत्वबदल होतानाही दिसत आहे. मे महिन्यात अचानक रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कसोटीमधून निवृत्ती घेतली होती. दोघांनी गेल्याच वर्षी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता ते केवळ वनडेमध्ये सक्रिय आहेत. अशातच आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय वनडे आणि टी२० संघांची घोषणा करताना निवड समितीने शुभमन गिलला भारताचा नवा वनडे कर्णधार म्हणून जाहीर केले..Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा.गिल आता कसोटीनंतर वनडेतही भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले असून गिलला २०२७ वर्ल्ड कपचा विचार करून कर्णधार करण्यात आल्याचे निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकरने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार आहेत. दरम्यान, आता असे समोर येत आहे की विराट आणि रोहित यांना काही वेळच आता भारतासाठी खेळताना पाहाता येणार असून ते लवकरच माजी क्रिकेटपटू होण्याच्या मार्गावर आहेत. टेलिग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार विराट आणि रोहित येत्या काही महिन्यात वनडे क्रिकेटमधूनही दूर होऊ शकतात..शनिवारीच भारतीय संघाची घोषणा करताना आगरकर यांनी संकेत दिले होते की विराट आणि रोहित २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या योजनेत बसत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे स्थान पक्के नाही. पुढील ६ महिन्यात भारताला ऑस्ट्रेलियानंतर दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. त्यामुळे या मालिका विराट - रोहितसाठी अखेरच्या ठरू शकतात. कारण २०२७ वर्ल्डकपपर्यंत रोहित ४० वर्षांचा असेल, तर विराटनेही ३८ वर्षे पार केले असतील..दरम्यान, विराट आणि रोहित भारतीय संघाच्या भविष्यातील योजनेत नाहीत, असे रिपोर्ट्स आहेत आणि या योजना सध्या गुप्त ठेवण्यात आल्या आहे. विशेष म्हणजे या योजना बीसीसीआयचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांच्याकडून गुप्त ठेवण्यात आल्या आहेत. गिललाही वनडे कर्णधार करण्याची योजना खूप पूर्वीच आखण्यात आली होती. टेलिग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार 'शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार करण्याची योजना खूप आधीच ठरली होती. नवा कसोटी कर्णधार झाल्यानंतर त्याने इंग्लंडमध्ये मिळवलेल्या यशने निवड समिती आणि संघव्यवस्थापनाचा विश्वास आणखी वाढवला. अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांनी तयार केलेली ही योजना अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आली होती आणि त्यांना बीसीसीआयमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर निर्णय जाहीर झाला.'.Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध.तथापि, सध्या अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा यांनी गेल्या काही महिन्यात दाखवलेल्या कौशल्यामुळे विराट आणि रोहित यांचे स्थान आणखी धोक्यात आले आहे. याशिवाय यशस्वी जैस्वालही वनडेतील संधीची वाट पाहात आहे. अशाच आता विराट कोहली आणि रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी आणि इतर वनडे मालिका खेळत स्वत: चे स्थान भारतीय संघात राखणार की पुढच्या ६ महिन्यात वनडे क्रिकेटलाही अलविदा म्हणणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.