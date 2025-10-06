Cricket

India Cricket Team: अजित आगरकर, गौतम गंभीरचा 'सिक्रेट प्लान'! रोहित शर्मा, विराट कोहली लवकरच होणार माजी खेळाडू

Rohit Sharma-Virat Kohli Near Final Chapter of Their ODI Careers: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना भारतीय संघाच्या योजनांमध्ये स्थान नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. विराट आणि रोहित २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत भारतीय संघात कायम राहण्याची शक्यता कमी आहे.
Virat Kohli, Rohit Sharma, Gautam Gambhir, Ajit Agarkar

Virat Kohli, Rohit Sharma, Gautam Gambhir, Ajit Agarkar

Pranali Kodre
Updated on
  • भारतीय क्रिकेट संघात नेतृत्वबदल होत असून शुभमन गिलला वनडे कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले आहे.

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना भारतीय संघाच्या भविष्यातील योजनांमध्ये स्थान नाही, असे संकेत मिळत आहेत.

  • विराट आणि रोहित लवकरच वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊ शकतात, अशी शक्यता आहे.

