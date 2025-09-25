Cricket

India Squad vs WI: इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियात संधीही न दिलेल्या ईश्वरनला भारतीय संघातून का वगळलं? आगरकरने स्पष्ट शब्दातच दिलं उत्तर

Abhimanyu Easwaran Dropped from India’s Test Squad: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघात काही बदल करण्यात आले आहेत. अभिमन्यू ईश्वरनला वगळण्यात आले असून यामागील कारण निवड समिती अध्यक्ष आगरकरने सांगितले आहे.
  • वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय कसोटी संघाची घोषणा झाली आहे.

  • या संघातून अभिमन्यू ईश्वरनला वगळण्यात आले आहे.

  • ईश्वरन इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा भाग असतानाही त्याला अचानक का वगळण्यात आलं याबाबत निवड समिती अध्यक्ष आगरकरने कारण सांगितले आहे.

