India Squad vs WI: इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियात संधीही न दिलेल्या ईश्वरनला भारतीय संघातून का वगळलं? आगरकरने स्पष्ट शब्दातच दिलं उत्तर

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय कसोटी संघाची घोषणा झाली आहे. या संघातून अभिमन्यू ईश्वरनला वगळण्यात आले आहे. ईश्वरन इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा भाग असतानाही त्याला अचानक का वगळण्यात आलं याबाबत निवड समिती अध्यक्ष आगरकरने कारण सांगितले आहे..भारतीय कसोटी संघाला २ ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन सामन्यांती कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. भारतीय संघाची घोषणा करताना निवड समितीने काही महत्त्वाचे बदल संघात केले आहेत. रिषभ पंतला अद्यापही विश्रांती दिली गेली असून करुण नायरने इंग्लंड दौऱ्यातील अपयशानंतर वगळण्यात आले आहे. याशिवाय आणखी एका खेळाडूला संघातून वगळण्यात आले, ज्याबद्दल सध्या चर्चा होत आहे. तो खेळाडू म्हणजे अभिमन्यू ईश्वरन..देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्यानंतर अभिमन्यूची निवड भारताच्या ऑस्ट्रेलिया (२०२४-२५) आणि इंग्लंड (२०२५) दौऱ्यासाठी झालेली होती. मात्र त्याला या दोन्ही दौऱ्यांमध्ये त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधीच देण्यात आलेली नाही. भारताने सलामीला यशस्वी जैस्वालसोबत केएल राहुलला खेळवले. त्यामुळे ईश्वरनला संधी मिळाली नाही..असे असतानाच आता त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतूनच वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याला संधी न देऊनही का वगळले गेले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत निवड समितीचे अध्यक्ष अजिक आगरकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की वेस्ट इंडिजविरुद्ध मायदेशात मालिका होणार असल्याने तिसऱ्या सलामीवीराची फारजी गरज नाही. त्याऐवजी संघात ज्यादाचा फिरकीपटू खेळवण्याची मुफा मिळते..अजित आगरकर म्हणाला, 'साधारणत: जेव्हा तुम्ही दौरा करता, तेव्हा तुम्ही १६-१७ खेळाडूंना घेऊन जाता. तुम्ही तिसरा सलामीवीर त्यावेळी घेऊ शकता. पण इथे जर एखाद्या खेळाडूला दुखापतवैगरे झाली, तर लगेच दुसऱ्या खेळाडूला बोलवता येऊ शकते. अशावेळी एक ज्यादाचा अष्टपैलू अक्षर पटेलचा पर्याय मिळतो, तो इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात नव्हता.''आम्ही फक्त १५ जणांचीच निवड करू शकतो. त्याच्यामागे काही कहाणी नाही. केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आम्हाला तिसऱ्या सलामीवीराची संघात गरज नाही. जर गरज पडली, तर आम्ही त्याला बोलवू आणि कसोटी सामना खेळवू.'.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आकाश दीप आणि अर्शदीप सिंग यांनाही कसोटी संघातून वगळण्यात आले आहे. आकाश दीपने इंग्लंड दौऱ्यात चांगली कामगिरी केली होती, तर अर्शदीपला खेळण्याची संधीच देण्यात आली नव्हती. अशातच या दोघांना इराणी कप स्पर्धेसाठी रेस्ट ऑफ इंडिया संघात स्थान देण्यात आले आहे. अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या आगामी वनडे मालिकेसाठी भारतीय अ संघाचाही भाग आहे. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका सुरू असताना हे दोन खेळाडू या दोन स्पर्धा खेळताना दिसतील..