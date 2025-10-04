Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं

भारतीय क्रिकेट संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.रोहित शर्मा आता केवळ खेळाडू म्हणून वनडेत खेळणार आहे. या नेतृत्वबदलाबाबत निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकरने स्पष्टीकरण दिले आहे..भारतीय क्रिकेट संघाला ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात भारताला १९ ऑक्टोबरपासून वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची असून या मालिकांसाठी शनिवारी (४ ऑक्टोबर) भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. शनिवारी भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला अहमदाबादमध्ये पहिल्या कसोटीत पराभूत केल्यानंतर लगेचच भारताचा निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकर पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. त्याने यावेळी त्याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताचे संघ जाहीर करताना एक मोठा निर्णय जाहीर केला..Big Breaking : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवले! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी नवा कॅप्टन; BCCI ने जाहीर केले संघ.निवड समितीने आता भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार म्हणून शुभमन गिलची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता रोहित शर्मा वनडे संघात केवळ खेळाडू म्हणून खेळणार आहे. गिलने रोहितकडून कसोटीपाठोपाठ वनडे संघाची धुरा हाती घेतली आहे. गिलला कर्णधार केल्याने श्रेयस अय्यरला वनडे संघाचा नवा उपकर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय संघाने आता भविष्याचा विचार करत युवा खेळाडूंवर अधिक अवलंबून राहण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे..दरम्यान, पत्रकार परिषदेत अजित आगरकरने रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवण्यामागचे कारण सांगितले आहे. आगरकर म्हणाला, 'वास्तविकदृष्ट्या तीन वेगवेगळे कर्णधार असणे कठीण आहे. प्रशिक्षकांसाठीही तीन वेगवेगळ्या कर्णधारांसोबत काम करणे कठीण आहे. त्याबरोबरच वर्ल्ड कप २०२७ देखील असून या प्रकारातील खूप सामने खेळले जात नाही. वर्ल्ड कपच्या जवळपास सामने अधिक असतील, पण आत्ताही पाहिलं, तर भारताने ७-८ महिन्यांपूर्वी वनडे सामना खेळला होता. त्यामुळे पुढच्या वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने पुढच्या खेळाडूला पुरेसा वेळ मिळेल.'.तसेच आगरकरने असंही सांगितलं की सध्या लक्ष्य टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेवर असून शुभमन गिलला रुळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, ही योजना आहे. याशिवाय आगरकरने हे देखील स्पष्ट केले की नेतृत्व बदलाबाबत रोहित शर्माला सांगण्यात आले होते. तसेच हा निर्णय कठीण होता, असंही आगरकर म्हणाला. यापूर्वी कसोटीचे कर्णधारपद शुभमन गिल सांभाळत होता, तर रोहित वनडेचा कर्णधार होता. सूर्यकुमार यादवकडे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पर्यंत टी२० संघाचे नेतृत्वपद आहे. मात्र आता आगरकरने सांगितल्यानुसार आता वनडेतही गिल कर्णधार असेल. रोहितने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. आता तो वनडेत केवळ खेळाडू म्हणून खेळताना दिसेल..IND vs AUS: रिषभ पंत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतासाठी खेळणार नाही? मोठं कारण आलं समोर.भारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वालभारताचा टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.