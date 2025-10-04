Cricket

Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं

Ajit Agarkar on Shubman Gill’s ODI Captain Appointment: रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलला कर्णधार बनवण्यात आले आहे. निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकरने यामागील कारण स्पष्ट केले आहे.
Rohit Sharma - Shubman Gill | Ajit Agarkar

Rohit Sharma - Shubman Gill | Ajit Agarkar

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

  • रोहित शर्मा आता केवळ खेळाडू म्हणून वनडेत खेळणार आहे.

  • या नेतृत्वबदलाबाबत निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकरने स्पष्टीकरण दिले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
Ajit Agarkar
Team India Squad
T20 Series
cricket news today
ODI cricket
ODI captain
Shubman Gill
Shubman Gill captaincy debut

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com