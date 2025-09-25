IND vs WI : अजित आगरकरचा भविष्याचा दाखला अन् तिघांची कारकीर्द संपुष्टात; एकाने गाजवलंय वर्ल्ड कप..., दुसरा ४ वर्ष बाकावरच राहिला बसून

India squad announcement for WI series 2025: निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने आगामी वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाचे उप कर्णधारपद रवींद्र जडेजाकडे सोपवल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पण, हे भविष्याच्या वाटचालीचे संकेत असल्याची चर्चा आहे. करुण नायर, अभिमन्यू इश्वरन ही नावं या संघातून गायब झाल्याने त्यांची कारकीर्द संपल्याच जमा असल्याची चर्चा सुरू आहे आणि त्यात आणखी एक वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचाही समावेश करावा लागणार आहे. .करुण नायरने इंग्लंड दौऱ्यावरील संघात स्थान मिळवून ८ वर्षांनी कसोटीत पुनरागमन केले होते, परंतु त्याला एका अर्धशतकाशिवाय फार काही खास करता आले नाही. त्यामुळेच मिळालेली दुसरी संधीही त्याने गमावली आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेसाठी त्याची निवड नाही झाली. त्याच्याजागी देवदत्त पडिक्कलला संधी मिळाली. पडिक्कलने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे आणि तो नोव्हेंबर २०२४ नंतर कसोटी संघात परतणार आहे. त्याने २ कसोटीत ९० धावा केल्या आहेत, परंतु त्याचा सध्याचा फॉर्म हा खूप महत्त्वाचा आहे. .Team India Squad vs WI : वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर; रिषभ पंत, करुण नायर OUT, नव्या दमाच्या खेळाडूंना संधी.करुण नायरला संधी न देण्याबाबत निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर म्हणाला, आम्हाला करूण नायरकडून यापेक्षा चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. सध्याच्या फॉर्मचा विचार केल्यास देवदत्त पडिक्कल आम्हाला अपेक्षेपेक्षा चांगला रिझल्ट देऊ शकतो. आम्ही प्रत्येक खेळाडूला किमान १५-२० कसोटी खेळण्याची संधी देऊ शकतो, अशी प्रार्थना करतो. पण, हे तसे होत नाही. पडिक्कल हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी संघात होता, तो इंग्लंडविरुद्ध धर्मशाला येथे खेळला होता. .अभिमन्यू इश्वरनचा २०२१ मध्ये भारताच्या कसोटी संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु आतापर्यंत त्याला पदार्पणाची संधी दिली गेली नाही. या कालावधीत भारताच्या कसोटी संघात पंधरा खेळाडूंनी पदार्पण केले. अभिमन्यूने १०४ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ७८८५ धावा केल्या आहेत. त्यात २७ शतकं व ३१ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तरीही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फिट बसत नाही म्हणून पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. आता तर त्याचा पत्ताच कट झाला. .IND vs WI : भारताच्या कसोटी संघाचा उप कर्णधार बदलला! जसप्रीत बुमराहचा पत्ता कट, कोणाला मिळाली संधी? अजित आगरकर म्हणतो.. .तिसरं नाव खूप महत्त्वाचं आहे, त्याने २०२३ चा वन डे वर्ल्ड कप गाजवला. पण, दुखापतीमुळे तो संघाच्या आत बाहेर होत राहिला. ३५ वर्षीय मोहम्मद शमी जून २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा कसोटी सामना खेळला. पदार्पणापासून दहा वर्षांत त्याने ६४ कसोटी सामन्यांत २२९ विकेट्स घेतल्या आहेत. पण, आता त्याचे कसोटी संघात त्याचे पुनरागमन शक्य वाटत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.