IND vs WI : अजित आगरकरचा भविष्याचा दाखला अन् तिघांची कारकीर्द संपुष्टात; एकाने गाजवलंय वर्ल्ड कप..., दुसरा ४ वर्ष बाकावरच राहिला बसून

Ajit Agarkar on future of Indian Test cricket : भारताच्या कसोटी संघाची निवड जाहीर करताना अजित आगरकरने केलेल्या वक्तव्यामुळे तीन खेळाडूंच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

India squad announcement for WI series 2025: निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने आगामी वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाचे उप कर्णधारपद रवींद्र जडेजाकडे सोपवल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पण, हे भविष्याच्या वाटचालीचे संकेत असल्याची चर्चा आहे. करुण नायर, अभिमन्यू इश्वरन ही नावं या संघातून गायब झाल्याने त्यांची कारकीर्द संपल्याच जमा असल्याची चर्चा सुरू आहे आणि त्यात आणखी एक वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचाही समावेश करावा लागणार आहे.

