Cricket

मोठी बातमी : भारतीय संघात राहायचा असेल तर... Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्यासमोर अजित आगरकरने ठेवली अट

What does Agarkar mean by Rohit and Virat are “non committal” : भारतीय संघासाठी पुढे खेळायचे असेल तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी घरगुती क्रिकेटमध्ये उतरलं पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर यांनी दिला आहे.
What does Agarkar mean by Rohit and Virat are “non committal

What does Agarkar mean by Rohit and Virat are “non committal

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajit Agarkar condition for Rohit and Virat selection : विराट कोहली व रोहित शर्मा हे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर वन डे मालिकेत खेळणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने शनिवारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी वन डे व ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केले. पण, वन डे संघाच्या कर्णधारपदात बदलाची घोषणा केली. रोहित शर्माच्या खांद्यावरून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे आणि आता शुभमन गिल हा कसोटीपाठोपाठ वन डे संघाचाही कर्णधार असणार आहे. हे रोहित व विराट यांच्यासाठी भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संकेत आहेत.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Ajit Agarkar
Team India Squad
cricket news today
domestic cricket
ODI cricket
Rohit Sharma ODI World Cup 2027

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com