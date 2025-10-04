मोठी बातमी : भारतीय संघात राहायचा असेल तर... Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्यासमोर अजित आगरकरने ठेवली अट

Ajit Agarkar condition for Rohit and Virat selection : विराट कोहली व रोहित शर्मा हे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर वन डे मालिकेत खेळणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने शनिवारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी वन डे व ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केले. पण, वन डे संघाच्या कर्णधारपदात बदलाची घोषणा केली. रोहित शर्माच्या खांद्यावरून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे आणि आता शुभमन गिल हा कसोटीपाठोपाठ वन डे संघाचाही कर्णधार असणार आहे. हे रोहित व विराट यांच्यासाठी भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे संकेत आहेत. .३८ वर्षीय रोहित व ३६ वर्षीय विराट यांना दोन वर्षांनी होणारा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. २०२३ मध्ये वन डे वर्ल्ड कप विजयाच्या जवळ पोहोचून भारताला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. तो एक चषक रोहितला उचलायचा आहे. मागील वर्षभरात रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. आता त्याला वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. पण, त्याला तोपर्यंत वन डे संघात कायम राहायचे असल्यास अजित आगरकरने अट ठेवली आहे. .IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast.रोहितने भारतासाठी २७३ वन डे सामन्यांत ४८.७६ च्या सरासरीने १११६८ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३२ शतकं व ५८ अर्धशतकं आहेत. त्याचवेळी विराटने ३०२ वन डे सामन्यांत ५७.८८च्या सरासरीने १४१८१ धावा केल्या आहेत. वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५१ शतकांचा विक्रम विराटच्या नावावर आहे आणि त्याने ७४ अर्धशतकं झळकावली आहेत. रोहित व विराट यांच्या २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याबाबत अजित आगरकरने “non committal” हा शब्द उच्चारला होता. त्याचा नेमका अर्थ काय? .भारताच्या वन डे संघात कायम राहायचं असेल तर निवड समिती आणि कोचिंग स्टाफने रोहित व विराट यांना देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याबाबत विचारले होते.दरम्यान, रोहित व विराट यांनी याबाबत कोणतेच ठोस उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ते देशांतर्गत स्पर्धा खेळणार की नाही, हेही स्पष्ट झालेले नाहीरोहित व विराट यांनी देशांतर्गत ( विजय हजारे ट्रॉफी) स्पर्धा खेळण्यास नकार दिला, तर त्यांचे भारताच्या वन डे संघातील स्थान धोक्यात येईल.त्यामुळे अजित आगरकरने “non committal” हा शब्दप्रयोग केला. याचा अर्थ रोहित व विराट यांनी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणार की नाही यावर ठाम भूमिका घेतली नाही .India Squad for Australia : रोहित शर्मा, विराट कोहलीच्या ODI भविष्याबाबत संकेत मिळाले, पण दोन खेळाडूंचं करियर संपल्यातच जमा झाले! संघात त्यांचे नावच नाही.आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की जेव्हा खेळाडू उपलब्ध असतील, तेव्हा त्यांना स्थानिक क्रिकेट खेळणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत नसाल, तर तुम्ही स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळायला हवे.अजित आगरकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.