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Ajit Agarkar Salary : अजित आगरकरने BCCI कडून किती पगार घेतला? त्याच्या कार्यकाळात भारताची कामगिरी कशी झाली? Report Card

AJIT AGARKAR’S BCCI SALARY REVEALED: अजित आगरकर यांनी जुलै २०२३ मध्ये बीसीसीआयच्या वरिष्ठ पुरुष निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय क्रिकेट संघाने मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये मोठे यश मिळवले.
AJIT AGARKAR’S BCCI SALARY REVEALED

AJIT AGARKAR’S BCCI SALARY REVEALED

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India performance under Ajit Agarkar selection committee: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकर याचा कार्यकाळा ४ ऑक्टोबरला संपतोय. आगरकरला मुदतवाढ देण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची ( BCCI ) इच्छा नाही आणि आगरकरनेही ती नकोय, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघात सातत्याने प्रयोग होताना दिसले आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) याचाही त्याला फुल सपोर्ट होताच.. पण, रोहित शर्माच्या वन डे संघातील भविष्याबाबत निर्णय घेण्याची घाई, आगरकरला महागात पडली अन् त्याने बीसीसीआयची नाराजी ओढावून घेतली.

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