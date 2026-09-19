Ajit Agarkar Salary : अजित आगरकरने BCCI कडून किती पगार घेतला? त्याच्या कार्यकाळात भारताची कामगिरी कशी झाली? Report Card

India performance under Ajit Agarkar selection committee: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष अजित आगरकर याचा कार्यकाळा ४ ऑक्टोबरला संपतोय. आगरकरला मुदतवाढ देण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची ( BCCI ) इच्छा नाही आणि आगरकरनेही ती नकोय, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघात सातत्याने प्रयोग होताना दिसले आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) याचाही त्याला फुल सपोर्ट होताच.. पण, रोहित शर्माच्या वन डे संघातील भविष्याबाबत निर्णय घेण्याची घाई, आगरकरला महागात पडली अन् त्याने बीसीसीआयची नाराजी ओढावून घेतली..अजित आगरकरचा रिपोर्ट कार्ड उत्कृष्ट राहिला आहे. जुलै २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून त्याच्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळात भारतीय क्रिकेट संघाने अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. त्याच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये मोठे यश मिळवले. २०२३ वन डे वर्ल्ड कपमध्ये भारताने अंतिम फेरी गाठली, त्यानंतर २०२४ मध्ये व २०२६ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून आयसीसी स्पर्धांचा दुष्काळ संपवला. त्याआधी २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली..विचित्रच! जाहिरातीचं शूटींग अन् खांदा निखळला; स्टार खेळाडू IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकणार, वाढली डोकेदुखी.आगकरने २०२६ चा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला स्पर्धेनंतर हटवून श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय घेतला. हार्दिक पांड्या उप कर्णधारपदी असूनही त्याला बढती दिली गेली नाही. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या योजनेत रोहित शर्मा फिट बसत नसल्याचे आगरकरने बीसीसीआयला स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यावरून बीसीसीआयसोबत त्याचा वाद झाल्याचे वृत्त आहे..रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच....आगरकच्या कार्यकाळात भारतीय संघाला काही मोठ्या अपयशांनाही सामोरे जावे लागले. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडने भारताला घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत ३-० ने पराभूत केले, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भारताने ३-१ ने गमावली. पण, या कालावधीत त्याने बीसीसीआयकडून प्रती वर्ष किती पगार घेतला माहित्येय. BCCI ने आगरकरच्या पगाराचा आकडा जाहीर केला नसला तरी काही वृत्तांनुसार त्याला वर्षाला ३ कोटी रुपये पगार दिला जायचा. याचा अर्थ त्याला महिन्याला २५ लाख रुपये पगार मिळायचा. तेच निवड समितीमधील इतर सदस्यांना महिना ७.५ लाख असा वार्षिक ९० लाख पगार मिळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.