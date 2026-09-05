Vaibhav Sooryavanshi चा खेळ पाहण्यासाठी अजित आगरकर चेन्नईत पोहोचणार! KL Rahul ची माघार, हा सामना कुठे रंगणार, Live कुठे?

Vaibhav Sooryavanshi vs South Zone Duleep Trophy final : भारतीय संघाचा उगवता तारा म्हणून चर्चेत असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला प्रथम श्रेणीमध्ये आपली छाप सोडण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे. दुलीप ट्रॉफीची फायनल रविवारपासून चेन्नईत पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग या संघांत होणार आहे आणि हा सामना पाहण्यासाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) स्टेडियमवर उपस्थित राहणार आहेत. या सामन्याच्या निमित्ताने भारतीय संघाती स्टार खेळाडू पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. लोकेश राहुलने ( KL Rahul) मात्र या सामन्यातून माघार घेतली आहे..इशान किशनच्या नेतृत्वाखालील पूर्व विभागाचा संघ तिलक वर्माच्या दक्षिण विभागाशी भिडणार असून, ते आपला १३ वर्षांपासूनचा दुष्काळ संपवण्यासाठी उत्सुक असतील. तेच देवदत्त पडिक्कलच्या प्रवेशामुळे दक्षिण विभागाला बळ मिळाले आहे. साई सुदर्शनच्या दुखापतीनंतर श्रीलंकेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या कसोटी मालिकेसाठी अनपेक्षितपणे मिळालेल्या संधीचा त्याने पुरेपूर फायदा घेतला होता. दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत त्याने दोन शतकं झळकावली होती..Vaibhav Sooryavanshi साठी BCCI चा मास्टरप्लान! सचिवांचा खुलासा, 'तो केवळ एका सीझनचा स्टार राहू नये...'.तिलकने बंगळूरु येथे उत्तर विभागाविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात नाबाद शतक आणि अर्धशतक झळकावून पारंपरिक क्रिकेटमधील संधीसाठी आपला दावा अधिक मजबूत केला आहे. १३ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आगामी अफगाणिस्तान मालिकेसाठी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात किशन, वैभव आणि तिलक यांची निवड झाली आहे आणि त्यामुळे दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये या तीन खेळाडूंच्या सहभागाबाबत काहीशी अनिश्चितता होती. पण, हे फायनल खेळणार आहेत. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर अंतिम सामना पाहण्यासाठी चेन्नईमध्ये उपस्थित राहणार आहे..Where To Watch The East Zone vs South Zone Match On TV?पूर्व विभाग व दक्षिण विभाग यांच्यातली फायनल चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर होणार आहे आणि सकाळी ९.३० वाजल्यापासून हा सामना सुरू होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर होणार आहेत. अॅपवर JioHotstar वर सामना पाहता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.