Cricket

Vaibhav Sooryavanshi चा खेळ पाहण्यासाठी अजित आगरकर चेन्नईत पोहोचणार! KL Rahul ची माघार, हा सामना कुठे रंगणार, Live कुठे?

East Zone Vs South Zone Duleep Trophy Final: दुलीप ट्रॉफी २०२६च्या अंतिम सामन्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात रंगणाऱ्या या सामन्यात अनेक स्टार खेळाडू मैदानात उतरणार आहेत. युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांची नजर असेल.
Duleep Trophy final live streaming

East Zone vs South Zone Duleep Trophy final live streaming

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi vs South Zone Duleep Trophy final : भारतीय संघाचा उगवता तारा म्हणून चर्चेत असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला प्रथम श्रेणीमध्ये आपली छाप सोडण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे. दुलीप ट्रॉफीची फायनल रविवारपासून चेन्नईत पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग या संघांत होणार आहे आणि हा सामना पाहण्यासाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) स्टेडियमवर उपस्थित राहणार आहेत. या सामन्याच्या निमित्ताने भारतीय संघाती स्टार खेळाडू पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. लोकेश राहुलने ( KL Rahul) मात्र या सामन्यातून माघार घेतली आहे.

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