मोहम्मद शमीला न खेळवण्यावरून अजित आगरकर अडचणीत... 'त्याची निवड का केली जात नाही?', माजी खेळाडूने साधला निशाणा

Ajit Agarkar under scanner for dropping Shami from ODI squad : भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी ( Mohammed Shami) याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत काल बंगालकडून ४ विकेट्स घेतल्या. त्याने रणजी करंडक स्पर्धेतही सातत्यपूर्ण कामगिरी केली होती, तरीही त्याच्यासाठी भारतीय संघात पुनरागमनाचे दरवाजे बंद ठेवले जात आहेत. इंग्लंड दौरा, घरच्या मैदानावरी वेस्ट इंडिज व दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका.. यात शमीला डावलले गेले. आता यावरून भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंग ( Harbhajan Singh ) याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याच्यावर टीका केली आहे..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात भारताला ३४९ धावांचा बचाव करता आला नाही. अनुभवी गोलंदाजांची उणीव भारतीय संघाला रायपूर सामन्यात जाणवली. अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा व हर्षित राणा या नव्या दमाच्या गोलंदाजांचा आफ्रिकेने चांगलाच समाचार घेतला. या मालिकेसाठी निवडलेल्या संघात जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यांच्या गैरहजेरीत मोहम्मद शमीची निवड व्हायला हवी होती, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. शमी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ नंतर भारतीय संघाबाहेर आहे..Harbhajan Singh : आता क्षमता नसलेले 'रोहित-विराट'चं भवितव्य ठरवणार? हरभजन सिंग संतापला...नेमका रोख कुणावर ?.मोहम्मद शमीने सातत्याने डावलले जात असल्यावरून निवड समितीवर टीका केली होती. त्यावर शमी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याचे आगरकर म्हणाला होता. त्याने अधिकाधिक सामने खेळावे, अशी कमिटीची इच्छा असल्याचे आगरकरने म्हटले होते. त्यानंतर शमीने आपण पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे सार्वजनिकरित्या जाहिर केले होते. तो रणजी करंडक स्पर्धेतील सामने खेळला होता आणि विकेट्सही घेतल्या होत्या. हरभजन सिंगने यावरून निवड समितीवर निशाणा साधला आहे..हरभनज सिंग काय म्हणाला?'शमी कुठे आहे? मला हे कळत नाही, शमी का खेळत नाहीए. तुमच्याकडे प्रसिद्ध कृष्णा आहे, तो चांगला गोलंदाज आहे. पण, त्याला अजून बरंच शिकायचं आहे. तुमच्याकडे चांगला गोलंदाज आहे आणि तुम्ही त्याला हळुहळू संघाबाहेर करत आहात. जसप्रीत बुमराह असताना संघाची गोलंदाजी वेगळी आणि तो नसताना वेगळी.. अशावेळी शमी संघात असायला हवा होता. जसप्रीतशिवाय जिंकण्याची कला आपल्याला शिकायला हवी,' असे भज्जी म्हणाला..SMAT 2025: १३ धावात मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स, ईश्वरनची फिफ्टी अन् बंगालचा विजय; आता तरी टीम इंडियाचं दार उघडणार का?."इंग्लंडमध्ये, बुमराहशिवाय, सिराज अविश्वसनीय होता. भारताने सर्व कसोटी जिंकल्या जिथे बुमराह खेळला नाही. पण, छोट्या फॉरमॅटमध्ये, आपल्याला असे लोक शोधण्याची गरज आहे जे तुम्हाला सामने जिंकून देऊ शकतील, मग ते वेगवान गोलंदाजी असो किंवा फिरकी गोलंदाज. असे फिरकीपटू शोधा जे मैदानात येऊन विकेट घेऊ शकतील. कुलदीप आहे, पण बाकीचे काय?", असेही तो पुढे म्हणाला..