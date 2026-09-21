Ajit Agarkar याला भारताच्या T20I कर्णधारपदी ऋतुराज गायकवाडला बसवायचे होते, पण...! इथूनच सुरू झाला BCCI सोबत राडा?

Ajit Agarkar vs BCCI captaincy decision: अजित आगरकर आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI) यांच्या वादाला नेमकी केव्हापासून सुरूवात झाली? रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) वन डे संघातील स्थानावरून घेतलेल्या निर्णयावरून अजित व बीसीसीआय समोरासमोर आल्याचे, आतापर्यंत सर्वांना वाटत होते. पण, या धुसफूसला २०२३ पासून सुरूवात झाली. भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी क्रिकेट वर्तुळात जोरदार स्पर्धा आहे आणि त्यामुळेच नाराजीनाट्यही रंगताना अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. .टेलेग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार आगरकरने निवड समितीच्या अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर दुसऱ्याच बैठकीत मतभेद सुरू झाले होते. २०२३ च्या आयर्लंडविरुद्धच्या दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेपासून हे वाद सुरू झाले. वृत्तानुसार, आगरकरला या मालिकेसाठी ऋतुराज गायकवाडला ( Ruturaj Gaikwad ) कर्णधार करायचे होते. २०२३ च्या आशियाई स्पर्धेत ऋतुराजच्याच नेतृत्वाखाली भारतीय संघ खेळला होता आणि भारताने सुवर्णपदक जिंकले होते..IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग.पण, बीसीसीआयने जसप्रीत बुमराहला ( Jasprit Bumrah) कर्णधार करण्याचा निर्णय घेतला. बुमराहवरील वर्कलोड कमी करण्यासाठी आगरकरला ऋतुराजला कर्णधार करायचे होते, परंतु बीसीसीआयने हस्तक्षेप केला आणि बुमराहला कर्णधार केले. भारताने ती मालिका २-० ने जिंकली. अनेक सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, आगरक यांच्यात आत्मविश्वास होता आणि ते शक्य तितका बाह्य दबाव ते टाळत असत. रोहितच्या प्रकरणामुळे आगरकर नाराज झालेला... बोर्डाने हिटमॅनला दिलेल्या जाहीर पाठिंब्यामुळे ती नाराजी होती..IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटच्या दोन वनडेत श्रेयस अय्यर कर्णधार; शुभमन गिल-गौतम गंभीर का नसणार संघात?.आगरकरच्या कार्यकाळात भारताने आयसीसी स्पर्धांच्या जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. भारताने २०२४ व २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास घडवला. सलग दोन वर्ल्ड कप आणि घरच्या मैदानावर वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत पहिला संघ ठरला. त्याआधी २०२५ मध्ये भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.