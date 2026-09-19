Ajit Agarkar : "मलाच या पदावर आता राहायचे नाही, तुम्ही नवीन अध्यक्ष शोधा..."; अजित आगरकरचं पत्र, BCCI कडूनही उत्तर; फुल ड्रामा

Ajit Agarkar letter to BCCI about selector post: अजित आगरकर आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ यांच्यात रोज नवीन काहीतरी ड्रामा घडताना दिसतोय. रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला कुणाला न सांगता करणाऱ्या आगरकरने बीसीसीआयची नाराजी ओढावून घेतली. त्यानंतर सचिव देवजित सैकिया यांनी रोहितच्या निवृत्तीचा निर्णय तो स्वतः घेईल, असे विधान करून आगरकरला चॅलेंज केले. या विधानानंतर आगरकरही नाराज झाला आणि आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार त्यानेच "मला यापुढे काम करायचे नाही" असे बीसीसीआयला कळवून टाकले होते..आगरकरचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपुष्टात येतोय आणि बीसीसीआय त्याला मुदतवाढ देण्यास उत्सुक नाही. अशात द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार आगरकरनेच आपल्याला मुदतवाढ नकोय, असे बीसीसीआयला कळवले. तेही त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ( AGM) होण्यापूर्वीच. " ४ ऑक्टोबर रोजी कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडकर्ता म्हणून पुढे काम करण्याची इच्छा नाही. असे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अगदी आधी आगरकर यांनी बीसीसीआयला औपचारिकपणे कळवले," अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिली..रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच....२०२३ मध्ये आगरकरची भारताच्या निवड समिती अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांच्या कार्यकाळात संघात बरेच बदल होत राहिले, परंतु याच काळात भारतीय संघाने दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, आगरकर यांच्याकडून पत्र मिळाल्यानंतर BCCI निवड समिती प्रमुखपदासाठी नवीन व्यक्तीच्या शोधात आहे. भारताचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज पार्थिव पटेल याचे नाव आघाडीवर आहे.."आपल्या पत्रात, आगरकर यांनी फेब्रुवारीमध्ये मंडळासोबत झालेल्या पूर्वीच्या चर्चेचा उल्लेख केला आहे, जेव्हा त्यांनी आपल्या सध्याच्या कार्यकाळाच्या शेवटी पर्याय शोधण्यासाठी वरिष्ठ निर्णयकर्त्यांना प्रथमच सावध केले होते," असे बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने एचटीला सांगितले..राहुल द्रविडच्या पोराची २११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी,ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांची धुलाई! आर्यवीर सेहवागच्या पदार्पणात २८ धावा .दरम्यान, सचिव देवजित सैकिया यांनी आगरकरच्या भवितव्याबद्दल एक मोठी माहिती दिली आहे.सैकिया यांनी म्हटले की,"आगरकर यांच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेण्यासाठी मंडळाकडे अजून १५ दिवस आहेत. क्रिकेटच्या जगात १५ दिवस हा खूप मोठा कालावधी असतो. आम्ही योग्य वेळी निर्णय घेऊ आणि तुम्हाला कळवू.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.