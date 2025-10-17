Cricket

Virat Kohli, रोहित शर्मा २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळतील का? अजित आगरकरचं मोठं विधान; म्हणाला, या दौऱ्यावर ते चांगले नाही खेळले तर...

Ajit Agarkar on Virat Kohli & Rohit Sharma Future: २०२७ च्या वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळणार का, हा प्रश्न सतत उपस्थित होत आहे. या चर्चांवर आता निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी भाष्य केलं आहे.
Swadesh Ghanekar
Ajit Agarkar on Virat Kohli and Rohit Sharma 2027 World Cup chances :रोहित शर्मा व विराट कोहली या दिग्गजांमुळे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला महत्त्व आले आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवडलेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलच्या खांद्यावर सोपवून निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने भविष्याचे संकेत दिले. त्यामुळे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत रोहित व विराट खेळतील का? हा प्रश्न वारंवार येणे साहजिक आहे. त्यामुळेच या मालिकेत त्यांची कामगिरी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित आगरकरने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहेत.

