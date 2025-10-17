Virat Kohli, रोहित शर्मा २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळतील का? अजित आगरकरचं मोठं विधान; म्हणाला, या दौऱ्यावर ते चांगले नाही खेळले तर...

Ajit Agarkar on Virat Kohli and Rohit Sharma 2027 World Cup chances :रोहित शर्मा व विराट कोहली या दिग्गजांमुळे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला महत्त्व आले आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवडलेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलच्या खांद्यावर सोपवून निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने भविष्याचे संकेत दिले. त्यामुळे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत रोहित व विराट खेळतील का? हा प्रश्न वारंवार येणे साहजिक आहे. त्यामुळेच या मालिकेत त्यांची कामगिरी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित आगरकरने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहेत..NDTV च्या कार्यक्रमात आगरकर म्हणाला, 'ते दोघं अविश्वसनीय खेळाडू आहे आणि त्यांनी बरीच वर्ष देशाची सेवा केली आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी दोन वर्ष आहेत आणि या कालावधीत काहीही होऊ शकतं.. रोहित व विराटच का, संघात अन्य युवा खेळाडूही आहेत.' .Shami vs Agarkar : मी त्याचं उत्तर देईन...! अजित आगरकरने मोहम्मद शमीच्या टीकेला दिले उत्तर; म्हणाला, बघतो आता कसा... .'एकाची सरासरी ५०च्या वर आहे आणि एक त्याच्या जवळ आहे. त्यामुळे विराट व रोहित यांची प्रत्येक सामन्यात कामगिरी कशी होते, याची चाचणी करत राहणे म्हणजे मुर्खपणा असेल. पण, २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेला आणखी बराच कालावधी आहे. दोघंही फक्त वन डे क्रिकेट खेळत आहेत. मार्चमध्ये ते चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळले आणि आता १९ ऑक्टोबरला वन डे सामना खेळत आहेत. एकदा का ते खेळायला सुरूवात करतील, तेव्हा पुढची दिशा ठरेल. ते ट्रायलवर नाही आहेत. त्यांनी बरेच काही साध्य केले आहे आणि हे फक्त ट्रॉफी जिंकण्याच्या बाबतीत नव्हे, तर धावांच्या विक्रमांच्या बाबतीत मी बोलतोय,'असेही आगरकर पुढे म्हणाला. .त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, 'जर त्यांनी या मालिकेत धावा केल्या नाहीत, तर ते वर्ल्ड कप खेळणार नाहीत किंवा तीन शतकं केली म्हणून ते वर्ल्ड कप खेळतील, असे काही नाही. २०२७ वर्ल्ड कप स्पर्धेला आणखी बरीच वर्ष आहेत. आम्ही संघ कसा आकार घेतोय, हे पाहतोय आणि आमच्या डोक्यात काही कल्पना आहेत. भविष्याचा विचार करून आमच्याकडे संघाच्या प्रगतीसाठी चांगल्या योजना आहेत, असेही आगरकने स्पष्ट केले.' .Fact Check : अजित आगरकरची दादागिरी आता बस झाली... रवी शास्त्री बनणार निवड समितीचे अध्यक्ष? X पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.