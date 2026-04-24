Viral Video : मी पण चाललो, तुम्ही पण निघा आता! मुंबई इंडियन्सचा पराभव दिसताच Akash Ambani यांनी चाहत्यांना केला इशारा

Mumbai Indians playoff chances IPL 2026 after loss: मुंबई इंडियन्सचा इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मधील प्रवास चढउतारांचा राहिला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध घरच्या मैदानावर त्यांना लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळे ते गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत आणि त्यांना ७ पैकी फक्त २ सामने जिंकता आले आहेत. गुरुवारी CSK विरुद्ध MI ची अशी हार होईल, याचा अंदाजही कुणी लावला नसेल... आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव काल त्यांनी पत्करला. .CSK चा हा आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठा विजय ठरला. यापूर्वी २०१५ मध्ये त्यांनी पंजाब किंग्सवर ९७ धावांनी विजय मिळवला होता. मुंबई इंडियन्सचाही हा सर्वात मोठा पराभव ठरला. २०१३ मध्ये राजस्थान रॉयल्सने त्यांना ८७ धावांनी हरवले होते. वानखेडे स्टेडियमवर धावांच्या बाबतीत मुंबईचा हा मोठा पराभव ठरला. यापूर्वी २०१५ मध्ये RCB ने ३९ धावांनी बाजी मारली होती. मुंबईचा संघ १०४ धावांत तंबूत परतला आणि ही त्याची CSK विरुद्धची निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२१ मध्ये दुबईत त्यांनी CSK विरुद्ध ८ बाद १३६ धावा केल्या होत्या..Hardik Pandya Reaction: आयपीएल इतिहासातील लाजीरवाणा पराभव; हार्दिक पांड्या काय म्हणतो, वाचा; आता चर्चा करावीच लागेल....२०२३ नंतर चेन्नईने MI विरुद्ध सहा सामन्यांत पाचवा विजय मिळवला आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सर्वाधिक १९ विजयांचा विक्रमही चेन्नईने नावावर केला. त्यांनी पंजाब किंग्सचा ( १८) विक्रम मोडला. मुंबई इंडियन्सचा काल वानखेडवर पराभव निश्चित होण्यापूर्वीच मालक आकाश अंबानी यांनी स्टेडियम सोडल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांनी जाता जाता चाहत्यांनाही घरी जाण्याचा सल्ला दिला..मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराने सामन्यानंतर प्रतिक्रिया दिल की , पॉवरप्लेमध्येच विकेट्स गमावणे हे नेहमीच कठीण असते, असे मला वाटते. त्यानंतर तुम्ही सतत सामन्यात पिछाडीवर पडता आणि आम्हाला त्यातून सावरता आले नाही. खेळपट्टी जशी पहिल्या डावात होती, तशीच होती. त्यात बदल झाला, असे विधान करणे मला आवडणार नाही. त्यांनी फलंदाजी चांगली केली, त्यांनी २०७ धावा उभारल्या. आम्ही चांगली फलंदाजी करायला हवी होती."