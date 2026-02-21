IND vs PAK: 'हँडशेक न करणं फक्त शो, भारत-पाकिस्तानच्या खेळाडूंमध्ये बंद दारामागे सर्वकाही आलबेल', कोणी केला हा खळबळजनक दावा?

Alastair Cook Claims India-Pakistan Tension is 'Only for Show': भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सामना नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कट्टर प्रतिस्पर्ध्यी असलेल्या या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट जगताचे लक्ष असते. त्यातच गेल्या वर्षभरात या दोन संघातील कटूपणा आणखी वाढलेला दिसला. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला होता, ज्यात भारतीय नागरिकांनी प्राण गमावले. यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील संबंधही आणखी बिघडले. भारताने ऑपरेशन सिंदूरमार्फत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळं उद्ध्वस्त केली. दोन्ही देशांत युद्धजनक परिस्थितीही निर्माण झाली होती. .IND vs PAK: 'आम्ही किमान भारताला वर्ल्ड कपमध्ये हरवलंय, आमच्या माजी खेळाडूंनी तेवढंही...', शाहिद आफ्रिदी, युसूफला घरचा आहेर.या घटनांनंतर झालेल्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेदरम्यान भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला होता, ज्याची प्रचंड चर्चा झाली होती. भारतीय संघाने हीच भूमिका सध्या सुरू असलेल्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यानही (T20 World Cup 2026) घेतली. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) १५ फेब्रुवारी रोजी आमने-सामने आले होते. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६१ धावांनी पराभूत केले. पण या सामन्यातही भारताने पाकिस्तानी संघासोबत हस्तांदोलन केले नाही. .याबाबत काही माजी परदेशी खेळाडूंनी भारतीय संघावर टीका केली. नुकतेच इंग्लंडचे माजी क्रिकेटपटू मायकल वॉन, ऍलिस्टर कूक, फिल टफनेल आणि डेव्हिड लॉईड यांनीही एका पॉडकास्टमध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत चर्चा केली. यावेळी फिल टफनेलने म्हणाले की 'मी हे म्हणण्याची हिंमत करतोय की पाकिस्तान विरुद्ध भारत, हे काही जुळत नाही, नाही का? भारत खूपच मजबूत दिसत आहे.' .मायकल वॉन (Michael Vaughan) म्हणाले, 'मला तसं दिसतं म्हणजे. प्रत्येकवेळी पाकिस्तान जेव्हा भारताविरुद्ध खेळतो, तेव्हा क्रिकेटच्या मैदानात त्यांना भारताची भीती वाटतं असं वाटतं.'त्यानंतर ते म्हणाले, 'सर्वच परिस्थिती आणखी कडू झाली आहे, नाही का? हे वाईट आहे, क्रिकेटच्या मैदानात ते हात मिळवत नाहीत.'.T20 World Cup: 'आमच्या आईला जास्त टेन्शन...', भारत - दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने.मात्र, याबाबत कूकने (Alastair Cook) वेगळा विचार मांडला. त्याने असा दावा केला की पडद्यामागे भारत - पाकिस्तानचे खेळाडू बोलत असतील. तो म्हणाला, 'ते बंददारामागे बोलत नाहीत? मी कुठेतरी वाचलं होतं, सर्वजण फक्त गप्पा मारत होते. असं वाटतंय की हे फक्त शो साठी आहे. मैदानावर ते हस्तांदोलन करत नाहीत, पण बंद दारामागे सर्वजण बोलतात आणि सर्वकाही ठीक आहे.'भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ मध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र सुपर-८ मध्ये दोन्ही संघ वेगवेगळ्या गटात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.