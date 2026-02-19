IND vs PAK: 'आम्ही किमान भारताला वर्ल्ड कपमध्ये हरवलंय, आमच्या माजी खेळाडूंनी तेवढंही...', शाहिद आफ्रिदी, युसूफला घरचा आहेर

Shadab Khan Slams Shahid Afridi & Mohammad Yousuf: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानला १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला. भारताने कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला तब्बल ६१ धावांनी पराभूत केले. पाकिस्तानचा धावांच्या तुलनेतील हा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup 2026) सर्वात मोठा पराभव ठरला. या सामन्यात शादाब खान, बाबर आझम, शाहिन आफ्रिदी असे अनुभवी खेळाडू अपयशी ठरल्याचे दिसले. .T20 WC, IND vs NED: 'जो संघ अफाट शौर्य दाखवेल, त्यालाच...', भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'Impact Player' मेडल देण्यापूर्वी गंभीरचं मोठं विधान.त्यामुळे अनेक माजी खेळाडूंकडून पाकिस्तानच्या संघाला टीकेचा सामना करावा लागला. यातच मोहम्मद युसूफ आणि शाहिद आफ्रिदी (Mohammad Yousuf and Shahid Afridi) या पाकिस्तानच्या दिग्गजांनी तर थेट शादाब, शाहिन आणि बाबर या तिघांनाही संघातून काढून टाकून नव्या खेळाडूंना खेळवण्याचा सल्ला दिला. विशेष म्हणजे शाहिन आफ्रिकी जावई असूनही शाहिद आफ्रिदीने त्याला संघातून काढण्याचा सल्ला दिल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले. यानंतर आता शादाब खानने (Shadab Khan) मोहम्मद युसूफ ( आणि शाहिद आफ्रिदी यांना प्रत्युत्तर दिले आहे..पाकिस्तानने बुधवारी नामिबियाला १०२ धावांनी पराभूत केल्यानंतर शादाबने पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की 'टीका अशी गोष्ट आहे, ज्यावर आमचे नियंत्रण नाही. प्रत्येकाचं आपलं मत असतं आणि ते मत असण्याचं त्यांना स्वातंत्र्य आहे. मला वाटतं मी पुनरागमन केल्यापासून मी फक्त एक खराब ओव्हर टाकली आहे. त्यामुळे माझ्यावर इतकी टीका होत आहे.''पण मला त्यावर स्पष्टीकरण द्यायचे नाही. मी माझ्या नियंत्रणात काय आहे, त्यावर लक्ष देतो. एखादा वाईट दिवस किंवा एखादी वाईट ओव्हर असू शकते. हे टी२० क्रिकेट आहे, तुम्ही धावा देऊ शकता किंवा विकेट्स घेऊ शकता. मी त्याबद्दल फार विचार करत नाही.'.याशिवाय शादाबने नाव न घेता माजी पाकिस्तानी खेळाडूंवर निशाणा साधला आहे. त्याने २०२१ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पाकिस्तान संघाने पराभूत केले होते, त्याची आठवण करून दिली आहे. हा एकमेव विजय पाकिस्तानने भारताविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कपमध्ये मिळवला आहे.तो म्हणाला, 'टीका ही गोष्ट आमच्या हातात नाही. माजी खेळाडूंना त्यांची मतं आहेत. ते दिग्गज आहेत, पण आम्ही जे केले, ते कधीही करू शकले नाहीत. आम्ही भारताला वर्ल्ड कपमध्ये पराभूत केले आहे. टीका ही क्रिकेटच्या इतिहासाचाच एक भाग आहे.'.IND vs NED: हार्दिक पांड्याचा 'डबल' धमाका! T20 मध्ये 'असा' पराक्रम करणारा भारताचा पहिलाच ऑलराऊंडर.दरम्यान, पाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या फेरीत ४ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांनी अ गटातून भारतापाठोपाठ पाकिस्तानने सुपर-८ मध्ये प्रवेश केला आहे. सुपर - ८ मध्ये पाकिस्तानच्या गटात इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे संघ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.