IND vs PAK: 'आम्ही किमान भारताला वर्ल्ड कपमध्ये हरवलंय, आमच्या माजी खेळाडूंनी तेवढंही...', शाहिद आफ्रिदी, युसूफला घरचा आहेर

Shadab Khan Slams Shahid Afridi & Mohammad Yousuf: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने पाकिस्तानला ६१ धावांनी पराभूत केले, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या खेळाडूंवर टीकेची झोड उठली. शादाब खानने माजी खेळाडूंच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shadab Khan Slams Shahid Afridi & Mohammad Yousuf: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानला १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला. भारताने कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला तब्बल ६१ धावांनी पराभूत केले.

पाकिस्तानचा धावांच्या तुलनेतील हा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup 2026) सर्वात मोठा पराभव ठरला. या सामन्यात शादाब खान, बाबर आझम, शाहिन आफ्रिदी असे अनुभवी खेळाडू अपयशी ठरल्याचे दिसले.

<div class="paragraphs"><p>Shadab Khan Slams Shahid Afridi &amp; Mohammad Yousuf</p></div>
T20 WC, IND vs NED: 'जो संघ अफाट शौर्य दाखवेल, त्यालाच...', भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'Impact Player' मेडल देण्यापूर्वी गंभीरचं मोठं विधान
