US Open 2026: डायबेटिस भविष्य ठरवू शकत नाही! चॅम्पियन झाल्यानंतर झ्वेरेवने मानले आईचे आभार; पाहा भावनिक Video

Alexander Zverev Won US Open 2026 : अमेरिकन ओपन २०२६ स्पर्धेत पुरुषांच्या एकेरी स्पर्धेचे विजेतेपद जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेवने जिंकले. तो या स्पर्धेचा नवा विजेचा ठरला. त्याने रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात अमेरिकेच्या बेन शेल्टनवर चार सेटमध्ये विजय मिळवला आणि कारकिर्दीतील दुसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद मिळवले. त्याने याचवर्षी फ्रेंच ओपनचेही विजेतेपद जिंकले होते. ३ तास ३३ मिनिट चाललेल्या अंतिम सामन्यात झ्वेरेवने ६-३, ७-६(२), ५-७, ६-२ अशा चार सेटमध्ये शेल्डनवर मात केली. या विजयामुळे झ्वेरेवने अव्वल क्रमांक मिळवण्याच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. २००३ मध्ये अँडी रॉडिकनंतर मेजर एकेरीचे विजेतेपद जिंकणारा पहिला अमेरिकन पुरुष खेळाडू बनण्याच्या प्रयत्नात शेल्टन होता. पण झ्वेरेवने कमालीचा खेळ दाखवत विजेकेपद जिंकले. .US Open Final: अल्काराझला हरवलं, टियाफोलाही धुतलं! बेन शेल्टन US Openच्या फायनलमध्ये; २२ वर्षांनंतर अमेरिकेचा खेळाडू इतिहास रचणार?.झ्वेरेवने सुरुवातीपासूनच आक्रमक आणि वेगवान खेळ केला होता. पहिल्या सेटमध्ये लांब रॅलीमध्येही झ्वेरेव शांत राहिला आणि त्याने हा सेट ६-३ असा सहज जिंकला. पण दुसऱ्या सेटमध्ये झ्वेरेवची लय बिघडवण्याचा प्रयत्न शेल्टनने केला. पण सर्व्हिसेसवर त्याच्यावर दबाव होता. तरी या सेटमध्ये टायब्रेक झाला. यानंतर मात्र झ्वेरेवने ५-० अशी आघाडी घेतली आणि नंतर हा सेटही जिंकला. तिसऱ्या सेटमध्ये मात्र शेल्टनने पुनरागमन केले, पण झ्वेरेवही प्रत्येकवेळी उत्तर देत होता. पण शेवटी शेल्टनने झ्वेरेवचा बचाव भेदला. त्यातच शेवटी झ्वेरेवकडून अनपेक्षित चुका झाल्या. त्याचा फायदा शेल्टनने घेतला आणि हा सेट जिंकला. चौथ्या सेटमध्ये मात्र झ्वेरेवने सुरुवातीलाच शेल्टनची सर्व्हिस ब्रेक केली. त्यानंतरही त्याने आक्रमक खेळ केला. अखेर चौथा सेट जिंकला आणि अमेरिकन ओपनचे पहिले विजेतेपदही झ्वेरेवने मिळवले. झ्वेरेवने यावर्षी ५३ विजय आत्तापर्यंत मिळवले आहेत..लहानपणापासून डायबेटिसशी सामनाघरातूनच टेनिसचं बाळकडू जरी झ्वेरेवला मिळालेलं असलं तरी त्याचा संघर्ष मोठा राहिला. कारण वयाच्या तिसऱ्याच वर्षी त्याला टाईप वनचा डायबेटिज असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. अशात टेनिससारखा खेळ खेळणं सोपं नव्हतं. पण त्याच्यासाठी त्याचं कुटुंब त्याची ताकद बनलं. सामन्यावेळी त्याला अनेकदा ब्लडशुगर चेक करावी लागते. अनेकदा साशा सामना सुरू असतानाच इन्शुलिन घेताना दिसतो. त्यासाठी काही नियमही बदलावे लागले..झ्वेरेवने सामन्यानंतर त्याच्या टीमचे आणि कुटुंबाचे आभार मानले. तसेच ३० वर्षात ग्रँडस्लॅम मिळालं नव्हतं, पण आता तीन महिन्यात दोन ग्रँडस्लॅम जिंकल्याबद्दल त्याने आनंद व्यक्त केला. तसेच या सामन्यानंतर त्याने भावुक होत त्याच्या आईला हे विजेतेपद समर्पित केले आहे. त्याने म्हटले की त्याला डायबेटिस असताना त्याच्या आईने त्याला टेनिसचं स्वप्न पूर्ण करण्याचे धैर्य दिले..Alexander Zverev: फ्रेंच ओपनमध्ये नवा इतिहास! कोण आहे हा जर्मनीचा ॲलेक्झांडर झ्वेरेव, ज्याने इटलीच्या फ्लॅवियो कोबोलीवर पाच सेटमध्ये मात.तो म्हणाला, 'मला अशा एका व्यक्तीचेही आभार मानायचेत, जी खरंतर माझे सामने पाहात नाही. पण ती माझ्या आयुष्यात अत्यंत महत्त्वाची व्यक्ती आहे. जेव्हा तुमचा ४ वर्षांच्या मुलाला डायबेटिस असल्याचं सांगितलं जातं आणि डॉक्टर तुम्हाला सांगतात की त्या मुलाचे आयुष्य आणि खेळ खूपच मर्यादित असतील, तेव्हा त्या सर्वांसमोर येऊन माझा मुलगा त्याला हवं ते करू शकतो. त्याला जर टेनिसपटू व्हायचं असेल, तर तो होईल, त्याला वेगळं काही करायचं असेल, तर करू शकतो. पण हा अजार त्याला थांबवू शकत नाही, हे सांगण्यासाठी एका आईचं मन खूप खंबीर असावं लागतं.'.झ्वेरेव आता एटीपी फायनल्समध्ये खेळताना दिसेल. तसेच त्याच्याकडे आता क्रमवारीतील अव्वल स्थानावरील सिनरसोबतचे अंतर कमी करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.