IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकली. पण वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलिया संघाने वर्चस्व गाजवले. पहिले दोन सामने ऑस्ट्रेलियाने जिंकल्यानंतर रविवारी (१ मार्च) होबार्टला झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने १८५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला ३-० अशा फरकाने पराभूत करत व्हाईटवॉश (Whitewash) दिला. ही मालिका ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेलीची (Alyssa Healy) अखेरची वनडे मालिका होती. तिने या तिसऱ्या वनडेत शानदार कामगिरी करत सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला. .IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video.या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने भारतासमोर ४१० धावांचे लक्ष ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ४५.१ षटकात सर्वबाद २२४ धावा केल्या. भारताने स्मृती मानधनाची विकेट शून्यावरच गमावली होती. नंतर प्रतिका रावल आणि जेमिमाह यांनी डाव सावरलात. पण स्थिरावल्यानंतर दोघीही बाद झाल्या. प्रतिका २७ धावांवर, तर जेमिमाह २९ चेंडूत ४२ धवा करुन बाद झाली. मात्र त्यानंतरही भारतीय संघाने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौर (२५), हर्लिन देवोल (१४), दीप्ती शर्मा (२९), रिचा घोष (१८), काशवी गौतम (०) यांनीही स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. स्नेह राणाने ४४ धावांची झुंज दिली, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता.ऑस्ट्रेलियाकडून ऍलना किंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. जॉर्जिया वेरहॅमने २ विकेट्स घेतल्या. निकोला कॅरे, ऍनाबेल सदरलँड आणि ऍश्ले गार्डनर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..हेली - मुनीची शतकंया सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने ५० षटकात ७ बाद ४०९ धावा केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाकडून एलिसा हेलीने ९८ चेंडूत १५८ धावांची खेळी केली. या खेळीत २७ चौकार आणि २ षटकार मारले. बेथ मुनीने ८४ चेंडूत नाबाद १०६ धावा केल्या. या खेळीत तिने १० चौकार आणि १ षटकार मारले. याशिवाय जॉर्जिया वॉलने ६२ धावांची खेळी केली. निकोला कॅरेने नाबाद ३४ धावा केल्या, तर ऍनाबेल सदरलँडने २३ धावा केल्या.भारतीय संघाकडून गोलंदाजी करताना श्री चरणी आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रेणुका ठाकूर, काशवी गौतम आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतल्या..हेलीचा विक्रमहेली भारताविरुद्ध वनडेत सर्वोच्च धावांची खेळी करणारी महिला क्रिकेटपटू ठरली. तिने क्लेर टेलरने २००६ मध्ये लॉर्ड्सवर भारतविरुद्ध १५६ धावांची खेळी केली होती. तसेच गेल्यावर्षी विशाखापट्टणमला भारताविरुद्ध १४२ धावा केल्या होत्या. याशिवाय हे हेलीचे भारताविरुद्ध तिसरे शतक होते. ती भारतीय महिला संघाविरुद्ध वनडेत तीन शतके करणारी पहिली खेळाडू पाहिजे..IND vs AUS: स्मृती मानधनाला हरमनप्रीत ऐवजी अचानक का करावं लागलं टीम इंडियाचं नेतृत्व? जाणून घ्या कारण.याशिवाय होबार्टमध्ये महिला वनडेत सर्वाधिक धावांची खेळी करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये आता हेली आणि बेथ मुनीने अनुक्रमे पहिला आणि दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. याआधी हा विक्रम स्मृती मानधनाच्या (Smriti Mandhana) नावावर होता. तिने २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद् १०३ धावांची खेळी केली होती. पण आता हेली आणि मुनी यांनी १५८ आणि १०६ धावांची खेळी करत तिचा हा विक्रम मोडली.