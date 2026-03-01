Cricket

IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश

ऑस्ट्रेलियाच्या एलिसा हेलीने तिच्या अखेरच्या वनडे सामन्यात भारताविरुद्ध १५८ धावांची शानदार खेळी करत वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. या वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने भारताला व्हाईटवॉशही दिला.
Alyssa Healy | India Women vs Australia Women

Pranali Kodre
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकली. पण वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलिया संघाने वर्चस्व गाजवले. पहिले दोन सामने ऑस्ट्रेलियाने जिंकल्यानंतर रविवारी (१ मार्च) होबार्टला झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने १८५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला ३-० अशा फरकाने पराभूत करत व्हाईटवॉश (Whitewash) दिला. ही मालिका ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेलीची (Alyssa Healy) अखेरची वनडे मालिका होती. तिने या तिसऱ्या वनडेत शानदार कामगिरी करत सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला.

IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video
