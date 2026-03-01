Cricket

IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video

Alyssa Healy 158 Runs vs India: ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेलीने अखेरच्या वनडे सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघाला चांगलेच सतावले. हेलीने दीडशतकही पूर्ण केले. दरम्यान, सामन्यापूर्वी भारतीय संघाने तिला गार्ड ऑफ ऑनर दिला होता.
Pranali Kodre
Alyssa Healy receiving Guard of Honour from Indian players: भारताचा महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. या वनडे मालिकेतील अखेरचा सामना रविवारी (१ मार्च) होबार्ट येथे होत आहे. हा सामना ऑस्ट्रेलिया संघाची कर्णधार एलिसा हेलीसाठी (Alyssa Healy) अत्यंत भावनिक सामना आहे. तिचा हा कारकिर्दीतील अखेरचा वनडे सामना आहे.

तिने यापूर्वीच जाहीरे केले होते की भारताविरुद्ध या वनडे मालिकेनंतर होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यानंतर ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त (Retirement) होणार आहे. त्यामुळे होबार्टला होत असलेला वनडे सामना तिच्या कारकिर्दीतील अखेरचा वनडे सामना (Last ODI Match) ठरला. पण या सामन्यातही तिने भारतीय संघाला चांगलेच सतावले होते.

AUS vs IND: टी२० नंतर आता वनडे मालिका जिंकण्याचा निर्धार, आजपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI मालिकेला सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
