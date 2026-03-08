Cricket

IND vs AUS, Day-Night Test: भारताला पराभूत करत ऑस्ट्रेलियाचा एलिसा हेलीला विजयी निरोप; निवृत्तीनंतर खांद्यावर उचलून घेत मानवंदना

Alyssa Healy Bids Adieu After Perth Test: ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाने भारतीय संघाला पराभूत करत कर्णधार एलिसा हेलीला विजयी निरोप दिला. पर्थमध्ये झालेल्या दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने १० विकेट्सने विजय मिळवला.
Pranali Kodre
Australia’s 10-Wicket Victory over India: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाने कर्णधार एलिसा हेलीला विजयी निरोप दिला आहे. पर्थमध्ये भारतीय महिला संघाविरुद्ध पार पडलेल्या एकमेव दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या दिवशी (रविवार, ८ मार्च) १० विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला.

हा सामना एलिसा हेलीचा (Alyssa Healy) ऑस्ट्रेलियासाठी अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. या सामन्यानंतर तिने निवृत्ती (Retirement) घेणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती. त्यामुळे तिच्यासाठी हा भावनिक सामनाही होता.

या सामन्यासाठी तिचे कुटुंबिय देखील स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. दरम्यान, तिला सामन्यानंतर ऍश्ले गार्डनर आणि एलिसा पेरी यांनी मैदानात खांद्यावर उचलून घेत फिरवले.

<div class="paragraphs"><p>Alyssa Healy Bids Adieu After Perth Test</p></div>
IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश
