IND vs AUS, Day-Night Test: भारताला पराभूत करत ऑस्ट्रेलियाचा एलिसा हेलीला विजयी निरोप; निवृत्तीनंतर खांद्यावर उचलून घेत मानवंदना

Australia’s 10-Wicket Victory over India: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाने कर्णधार एलिसा हेलीला विजयी निरोप दिला आहे. पर्थमध्ये भारतीय महिला संघाविरुद्ध पार पडलेल्या एकमेव दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या दिवशी (रविवार, ८ मार्च) १० विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. हा सामना एलिसा हेलीचा (Alyssa Healy) ऑस्ट्रेलियासाठी अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. या सामन्यानंतर तिने निवृत्ती (Retirement) घेणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती. त्यामुळे तिच्यासाठी हा भावनिक सामनाही होता. या सामन्यासाठी तिचे कुटुंबिय देखील स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. दरम्यान, तिला सामन्यानंतर ऍश्ले गार्डनर आणि एलिसा पेरी यांनी मैदानात खांद्यावर उचलून घेत फिरवले. .IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश.या सामन्यात भारतीय संघाला (Team India) दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलिया समोर २५ धावांचेच लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने ४.३ षटकातच बिनबाद २८ धावा करत पूर्ण केले. ऑस्ट्रेलियाकडून जॉर्जिया वॉल १६ धावांवर आणि फोबी लिचफिल्ड ११ धावांवर नाबाद राहिली.तत्पुर्वी, या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात ६२.४ षटकात सर्वबाद १९८ धावा केल्या होत्या. भारताकडून जेमिमाह रोड्रिग्सने ५४ धावांची खेळी केली होती, तर शफाली वर्माने ३५ आणि काशवी गौतमने नाबाद ३४ धावा केल्या होत्या. बाकी कोणाला २० धावांचा टप्पाही पार करता आला नव्हता. ऑस्ट्रेलियाकडून ऍनाबेल सदरलँडने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर लुसी हॅमिल्टनन ३ विकेट्स घेतल्या. डार्सी ब्राऊनने २ विकेट्स घेतल्या, तर ऍश्ले गार्डनरने १ विकेट घेतली..त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया संघाने पहिल्या डावात ९०.४ षटकात सर्वाबद ३२३ धावा करत १२५ धावांची आघाडी घेतली. या डावात ऍनाबेल सदरलँडने गोलंदाजीनंतर फलंदाजीतही कमाल करताना १२९ धावांची शतकी खेळी केली. तसेच एलिस पेरीने ७६ धावा केल्या. कर्णधार एलिसा हेली मात्र तिच्या शेवटच्या डावात १३ धावांवर बाद झाली. ऍलना किंगने २१ आणि लुसी हॅमिल्टनने २३ धावांचे योगदान दिली. भारताकडून गोलंदाजी करताना सायली सतघरे चमकली. तिने ४ विकेट्स घेतल्या, ज्यात हेलीच्या विकेटचाही समावेश होता. तसेच क्रांती गौड आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर स्नेह राणा आणि शफाली वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..दुसऱ्या डावात भारतीय संघ ४८.२ षटकात १४९ धावांवरच बाद झाला. त्यामुळे भारताला ऑस्ट्रेलियासमोर २५ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. या डावात प्रतिका रावलने ६३ धावा केल्या, तर स्नेह राणाने ३० धावांची खेळी केली. बाकी कोणी १५ धावांचा टप्पाही पार करू शकले नाहीत. ऑस्ट्रेलियाकडून लुसी हॅमिल्टनने ३ विकेट्स घेतल्या, तर ऍनाबेल सदरलँड, ऍलना किंग, ऍश्ले गार्डनर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. डार्सी ब्राऊनने १ विकेट घेतली..IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video.एलिसा हेलीची कारकिर्दवयाच्या १९ व्या वर्षी ऑस्ट्रेलियासाठी २०१० मध्ये पदार्पण केलेल्या एलिसा हेलीने ११ कसोटी सामन्यात ३ अर्धशतकांसह ५०२ धावा केल्या आहेत. तसेच १२६ वनडे सामन्यांमध्ये तिने ८ शतके आणि १९ अर्धशतकांसह ३७७७ धावा केल्या. आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १६२ सामन्यांत तिने १ शतक आणि १७ अर्धशतकांसह ३०५४ धावा केल्या. ती महिला आणि पुरुष मिळून आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारी यष्टीरक्षक देखील आहे. तिने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये यष्टीरक्षक म्हणून १२६ विकेट्स घेतले असून यात ६३ झेल आणि ६३ यष्टीचीतचा समावेश आहे.हेलीने तिच्या कारकिर्दीत एकूण ७ वर्ल्ड कप जिंकले, ज्यात २०१०, २०१२, २०१४, २०१८, २०२० आणि २०२३ अशा पाच टी२० वर्ल्ड कपचा आणि २०१३ आणि २०२२ या वनडे वर्ल्ड कपचा समावेश आहे. ती २०१८ आणि २०१९ मध्ये आयसीसीची सर्वोत्तम महिला टी२० खेळाडूचा पुरस्कार जिंकणारी खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.