२५ चेंडूंत १२६ धावा; शेवटच्या चेंडूवर षटकार अन् द्विशतक! Aman Rao ने शमी–आकाश दीपला धुवून काढत मोडला वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम

Aman Rao double century Bengal vs Hyderabad: विजय हजारे ट्रॉफीच्या चालू हंगामात अमन रावने अक्षरशः चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडताना अवघ्या २५ चेंडूंत १२६ धावा कुटल्या. त्याने वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडीत काढला आणि बंगाल विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात ऐतिहासिक खेळी साकारली.
Aman Rao six on last ball to complete double hundred: हैदराबादच्या २१ वर्षीय सलामीवीर अमन राव याने विजय हजारे ट्रॉफीत धुमाकूळ घातला. मोहम्मद शमी ( Mohammed Shami), आकाश दीप व मुकेश कुमार या आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांना त्याने चांगलाच चोप दिला. बंगालविरुद्ध त्याने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून आपले द्विशतक पूर्ण केले. त्याच्या या द्विशतकात १२ चौकार व १३ षटकारांचा समावेश होता. त्याने या खेळीसह १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Suryavanshi) मागे सोडले.

