२५ चेंडूंत १२६ धावा; शेवटच्या चेंडूवर षटकार अन् द्विशतक! Aman Rao ने शमी–आकाश दीपला धुवून काढत मोडला वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम

Aman Rao six on last ball to complete double hundred: हैदराबादच्या २१ वर्षीय सलामीवीर अमन राव याने विजय हजारे ट्रॉफीत धुमाकूळ घातला. मोहम्मद शमी ( Mohammed Shami), आकाश दीप व मुकेश कुमार या आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांना त्याने चांगलाच चोप दिला. बंगालविरुद्ध त्याने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून आपले द्विशतक पूर्ण केले. त्याच्या या द्विशतकात १२ चौकार व १३ षटकारांचा समावेश होता. त्याने या खेळीसह १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Suryavanshi) मागे सोडले. .तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली मैदानावर उतरलेल्या हैदराबादला अमन व राहुल सिंग गहलौत आश्वासक सुरुवात करून दिली. १६ व्या षटकात १०४ धावांची ही भागीदारी संपुष्टात आली आणि राहुलला ५४ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६५ धावांवर माघारी जावे लागले. त्यानंतर कर्णधार तिलकसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी अमनने ९७ चेंडूंत ८७ धावा जोडल्या. तिलक ४५ चेंडूंत ३४ धावांवर माघारी परतला..U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश.अभिरथ रेड्डी ( ५), प्रग्यान रेड्डी ( ३४) व प्रणव वर्मा ( ५) यांना मोठी खेळी करता न आल्याने हैदराबादचा संघ अडचणीत सापडला होता. पण, अमन दुसऱ्या बाजूने बंगालच्या ताफ्यात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांना झोडत होता. मोहम्मद शमीने बंगालसाठी तीन विकेट्स घेतल्या खऱ्या, परंतु त्याने १० षटकांत ७० धावा दिल्या. आकाश दीप शेवटचे षटक टाकत होता आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत अमन १५३ चेंडूंत १९४ धावांवर नाबाद होता. त्याने शेवटच्या चेंडूवर खणखणीत षटकार मारून द्विशतक पूर्ण केले..विजय हजारे ट्रॉफीच्या या हंमागात द्विशतक झळकावणारा दुसरा फलंदाज ठरला. ओडिशाच्या स्वसिक समलने सौराष्ट्रविरुद्ध २१२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर अमनच्या नाबाद २०० धावांचा क्रमांक येतो. अमनने या खेळीसह यंदाच्या VHT मध्ये सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असेलल्या वैभव सूर्यवंशीला ( १९० धावा वि. अरुणाचल प्रदेश) याला मागे टाकले. नागालँडचा देगा निश्चल ( १८२ धावा वि. मिझोराम) व हरियानाचा यशवर्धन दलाल ( नाबाद १६४ वि. सौराष्ट्र) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत..तिसरीच लिस्ट ए लढत खेळणारा अमन हा भारताकडून लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा १५ वा खेळाडू ठरला आहे. त्याच्या फटकेबाजीच्या जोरावर हैदराबादने ५ बाद ३५२ धावांचा डोंगर उभा केला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा बंगालने १० षटकांत ६६ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.