T20 WC ट्रॉफी आपलीच! IND vs NZ Final पूर्वी जुळून आलाय अजब योगायोग... सूर्यकुमार यादवच्या टीमला रोखणे अशक्य

Lucky Stat Favoring India’s T20 World Cup Victory: भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) संघात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये रविवारी (१ मार्च) अंतिम सामना रंगणार आहे. भारतीय संघ गतविजेता असून सलग दुसऱ्यांदा, तर एकूण तिसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. न्यूझीलंडला अद्यापही पहिल्या विजेतेपदाची प्रतिक्षा असल्याने ती प्रतिक्षा ते पूर्ण करण्याच्या हेतूने मैदानात उतरतील. .T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड कप विजेता संघ किती कोटी घेऊन जाणार? उपविजेताही होणार मालामाल... जाणून घ्या रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम.जर भारताने हा सामना जिंकला, तर भारतीय संघाचा हा टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) न्यूझीलंडविरुद्धचा पहिलाच विजय असेल, कारण याआधी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये झालेल्या तीन सामन्यात न्यूझीलंडने भारताला पराभूत केलं आहे. इतकेच नाही, तर भारतीय संघाला घरच्या मैदानात विजेतेपद मिळवणारा आणि सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा संघ ठरण्याचीही संधी आहे. पण या गोष्टी असल्या तरी काही असे योगायोग समोर आले आहेत, जे भारतीय संघ हा वर्ल्ड कप जिंकू शकतात याची ग्वाही देत आहेत..खास योगायोगगेल्या चार टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धामधील विजेत्या संघाचा विचार केला, तर लक्षात येते की ज्या संघाने स्पर्धेतील दुसरा उपांत्य सामना खेळला आहे आणि विजय मिळवला आहे, तोच संघ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. २०१६ पासून हा योगायोग पाहायला मिळत आहे. २०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताला पराभूत केलं होतं, त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध अंतिम सामना जिंकून विजेतेपद जिंकले होते. २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात पाकिस्तानला हरवून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता आणि अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवलं होतं. .२०२२ मध्ये दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडने भारताला पराभूत केलं होतं आणि अंतिम सामन्यात पोहचून पाकिस्तानला पराभूत करत विजेतेपद मिळवले होते. यानंतर २०२४ मध्ये भारताने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडला पराभूत केलं होतं आणि अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला होता. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत विजेतेपद मिळवले होते.आता या योगायोगाचा विचार केला, तर २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कपमधील दुसरा उपांत्य सामना भारतीय संघाने जिंकला होता. भारताने इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत करत अंतिम सामन्यात धडक मारली होती. आता जर हाच पॅटर्न कायम राहिला भारतीय संघ विजेतेपद जिंकेल..T20 WC, IND vs NZ Final मध्ये जर बरोबरी झाली किंवा सामनाच रद्द झाला, कोणाला मिळणार विजेतेपद? काय सांगतो नियम, जाणून घ्या.संजू सॅमसनच्या २५ धावासंजू सॅमसनच्या बाबतीतही एक योगायोग समोर आला आहे. जेव्हा तो भारतासाठी टी२० सामन्यात २५ धावा करतो, तेव्हा भारतीय संघाने कधीही पराभव स्वीकारलेला नाही. भारतीय संघाने संजूने २५ पेक्षा जास्त धावा केलेल्या सर्व १६ सामन्यांमध्ये विजय मिळवले आहेत. त्यामुळे रविवारीही हा योगायोग कायम राहणार का, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.