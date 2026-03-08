T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड कप विजेता संघ किती कोटी घेऊन जाणार? उपविजेताही होणार मालामाल... जाणून घ्या रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम

How much winners earn in T20 World Cup 2026: भारत-न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल होणार आहे. भारतीय संघाला २०२३च्या वन डे फायनलमध्ये आणि यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत याच मैदानावर हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळेच इडा पिडा टळो... साठी भारतीय खेळाडूंनी अहमदाबादच्या हनुमान मंदिरात जाऊन आशीर्वाद घेतला. .गतविजेता म्हणून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश करणारा भारत हा पहिलाच संघ ठरला. भारत जेतेपद कायम राखण्यासाठी तर न्यूझीलंड पहिले ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद पटकावण्यासाठी आज मैदानावर उतरणार आहे. पण, याचवेळी विजेत्या आणि उपविजेत्या संघाला किती कोटी बक्षीस रक्कम मिळेल याचीही चर्चा सुरू झाली आहे..IND vs NZ Final: वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताच्या Playing XI बाबत महत्त्वाचे अपडेट्स; न्यूझीलंडने हा विचार केलाच नसेल....आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी १३.५ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच १२० कोटी भारतीय रक्कम, इतक्या मोठ्या बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. मागील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेच्या तुलनेत यंदा २० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला विजेता संघ ट्रॉफीसह अंदाजे २७.४८ कोटी रुपयांचं बक्षीस घेऊन जाईल. उपविजेत्या संघाला १४.६५ कोटी रुपये मिळतील. उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांना प्रत्येकी ७.२४ कोटी रुपये बक्षीस मिळेल..सुपर ८ टप्प्यात पोहोचलेल्या ८ पैकी चार संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले, परंतु उपांत्य फेरीत पोहोचू न शकलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे या संघांना अंदाजे प्रत्येकी ३.४८ कोटी बक्षीस दिले जाईल. या हंगामात एकूण २० संघांनी भाग घेतला होता. गट टप्प्यात पोहोचलेल्या १२ संघांना प्रत्येकी अंदाजे २.२९ कोटी मिळतील..IND vs NZ Final: संजू सॅमसनसोबतच्या Viral Video मागचं सत्य रोहित शर्माने सांगितलं; म्हणाला, मला माहित्येत, त्यावेळी कसे वाटते... .ICC Men's T20 World Cup 2026 prize moneyविजेता: अंदाजे २७.४८ कोटीउपविजेता: अंदाजे १४.६५ कोटीउपांत्य फेरीत पराभूत संघ: अंदाजे ७.२४ कोटी प्रत्येकीसुपर ८ मधून बाहेर पडलेले: अंदाजे ३.४८ कोटी प्रत्येकीगट टप्प्यात बाहेर पडलेले संघ: अंदाजे २.२९ कोटी प्रत्येकी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.