Cricket

T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड कप विजेता संघ किती कोटी घेऊन जाणार? उपविजेताही होणार मालामाल... जाणून घ्या रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम

ICC Men’s T20 World Cup 2026 prize money breakdown: वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यापूर्वी एक मोठी माहिती समोर आली आहे. यंदाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी रेकॉर्ड ब्रेक बक्षीस रक्कम जाहीर करण्यात आली असून विजेता आणि उपविजेता संघाला कोट्यवधींचे पारितोषिक मिळणार आहे.
ICC has revealed the prize money for the T20 World Cup 2026

ICC has revealed the prize money for the T20 World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How much winners earn in T20 World Cup 2026: भारत-न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल होणार आहे. भारतीय संघाला २०२३च्या वन डे फायनलमध्ये आणि यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत याच मैदानावर हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळेच इडा पिडा टळो... साठी भारतीय खेळाडूंनी अहमदाबादच्या हनुमान मंदिरात जाऊन आशीर्वाद घेतला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.