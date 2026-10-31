'क्रिकेटशी मस्ती नाही...', आचरेकर सरांची तीन महत्त्वाची वाक्य कोणती? अमोल मुजुमदारांचा खुलासा; हरमनप्रीतला म्हटलं Best Captain

Amol Muzumdar Calls Harmanpreet Kaur Best Captain: भारतीय महिला संघाने गेल्यावर्षी २ नोव्हेंबर रोजी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात आणि अमोल मुजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळताना वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकत इतिहास घडवला. मुजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय महिला संघाने अनेक मोठे आणि अविस्मरणीय विजय मिळवले आहेत. भारतीय महिला संघाने आशिया कपही जिंकला, तसेच लॉर्ड्सवर झालेल्या पहिल्या महिला कसोटीतही भारतीय संघाने इंग्लंडला हरवण्याचा पराक्रमही गाजवला. दरम्यान, मुंबईत क्रिकेटचे धडे गिरवलेल्या मुजुमदार यांनी या आठवणींना नुकताच उजाळा दिला. याशिवाय त्यांनी रमाकांत आचरेकर सरांकडून मिळालेल्या शिकवणीबद्दलही भाष्य केले. सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळीप्रमाणेच मुजुमदार देखील आचरेकर सरांचे शिष्य होते. त्यांच्याच मार्गदर्शनात ते घडले. .Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो.मुंबई क्रीडा पत्रकार संघटनेच्या ६० व्या वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भारतीय महिला संघाचा मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार यांनी खास गप्पा मारल्या. यावेळी त्यांनी आचरेकर सरांनी शिकवलेल्या कोणत्या गोष्टी सोबत आहेत, याबाबत सांगितले की 'ह्यूमन टच.. आपण डेटा सायन्स यावर बरेच अवलंबून आहोत आणि त्याची खूप मदतही होते. पण त्यात मानवी भाव नसतात. आचरेकर जे बघायचे ते बोलायचे आणि खेळाडूंना समजवायचे. तेच मी करतो.'मुजुमदार यांनी असंही सांगितले की प्रशिक्षणाचे बारकावे शिकत असताना त्यांना त्यात आचरेकर सर दिसायचे. याशिवाय आचरेकर सरांची खास आठवण सांगताना ते म्हणाले, 'आज लॅपटॉप, टॅब आहेत त्यामुळे काही गोष्टींची नोंद केली जाते. पण, आचरेकर सर बस तिकिटावर लिहायचे.'आचरेकर सरांच्या तीन महत्त्वाच्या वाक्यही मुजुमदार यांनी सांगितली की फलंदाजी म्हणजे आत्मविश्वास हवा, धाव घेताना तीनच कॉल असतात, yes, no, wait... याव्यतिरिक्त तू आणखी शब्दाचा शोध लावू नको आणि क्रिकेटशी मस्ती करायची नाही..हरमनप्रीतशी पहिली चर्चा काय झाली?दरम्यान, मुजुमदार यांनी सांगितले की भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रक्षिक्षक पदी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा कुटुंबीय सोबत होते. त्यांनी सांगितले की वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे, पण कसा असा प्रश्न होता, तेव्हा खेळाडूंशी चर्चा झाली.ते म्हणाले, 'भारतीय महिला संघाची जबाबदारी घेतली आणि मी पहिला फोन मी थेट कॅप्टनला लावला. जर मला हा संघाला पुढे न्यायचं असेल तेव्हा तिचं ध्येय काय आहे, हे मला जाणून घ्यायचं होतं, जवळजवळ एक तास आम्ही मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. ती या भारतीय क्रिकेटला कुठे पाहतेय हे मला जाणून घ्यायचं होत. डिसेंबरमध्ये जेव्हा मी तिला भेटलो तेव्हा तिचे ध्येय तसेच होते, जे संभाषणात सांगितले होते. आम्हाला जिंकायचं आहे, संघात शिस्त हवी, यात कोणतीच तडजोड नव्हती आणि अजूनही नाही. खेळाडू घडवणे महत्त्वाचे आहे..वर्ल्ड कपवेळीचा खास किस्सावनडे वर्ल्ड कप २०२५ चा उपांत्य सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात नवी मुंबईत झाला होता, त्यावेळीचा खास किस्साही मुजुमदार यांनी सांगितला. यातून त्यांनी महिला क्रिकेट किती बदललंय याचंही उदाहरण दिलं. त्यांनी सांगितलं, 'वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्याच्या दिवशी पहाटे उठलो आणि गोलंदाजी प्रशिक्षकाला घेऊन पाच वाजता बल्लाळेश्वर मंदिरात गेलो. तेव्हा त्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात एका व्यक्तीच्या हातात बाळ होतं. त्याने मला ओळखलं आणि म्हणाला मला माझ्या ६ महिन्याच्या मुलीला हरमनप्रीत कौर बनवायचं आहे, काय करू? मी त्याला काही सांगितले आणि गाभाऱ्यातून बाहेर आलो, तेव्हा विचार केला, एक काळ असा होता की पालक मुलांना डॉक्टर इंजिनिअर बनवायचं ठरवतात आणि आता महिला क्रिकेटपटू बनवायचं ठरवत आहेत. काळ कसा बदलला आहे.'उपांत्य सामन्यात भारतीय महिला संघाने जमिमाह रोड्रिग्सच्या शतकाच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाला ५ विकेट्सने हरवण्याचा पराक्रम केला होता. याबाबत मुजुमदार यांनी सांगितले की उपांत्य सामन्याच्या आदल्या सांयकाळी आम्ही टीम मिटिंग घेतली आणि योगा सेशनमध्ये मी मुलींना प्रश्न विचारला, ऑस्ट्रेलियाला फायनलला जाण्यापासून कोण अडवू शकतो? तेव्हा सर्वानी इंडिया असे म्हटले. आम्ही त्यांना आधी हरवले होते. त्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने २५ धावा कमी केल्या. जेमीमाहने अफलातून खेळ केला, पण त्या सामन्यात हरमनप्रीतने ८९ धाव केलेल्या त्या विसरता येणार नाही. तेव्हा ऑस्ट्रेलियन मीडियाने एक फोटो पब्लिश केला होता आणि त्यात हरमनप्रीत होती आणि त्यावर लिहिले होते...That Women Again!'.क्रांती गौडचा शोध कसा घेतला?भारतीय महिला संघासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून क्रांती गौडने अफलातून कामगिरी केली आहे. लॉर्ड्सच्या कसोटीतही तिने ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामा करत ऑनर्स बोर्डवर नाव कोरले. तिच्याबद्दल मुजुमदार यांनी सांगितले की 'WPL सुरू असताना मी महिला संघाचा प्रशिक्षक म्हणून टॅलेंट सर्च करण्यासाठी गेलो होतो आणि तेव्हा क्रांतीला पाहिलं आणि प्रभावीत झालो. श्रीलंका दौऱ्यात अरुंधती दुखापतग्रस्त झाली आणि मी लगेच क्रांती गौडला बदली खेळाडू म्हणून घ्यायचं ठरवलं. पण तिला संपर्क साधायचा कसा, हा प्रश्न होता कारण कारण ती इंदोरपासून १२ तास लांब राहते.''मी BCCI ला सांगितले की तुमचा तिच्याशी संपर्क झाला तर आधी विचारा तिच्याकडे पासपोर्ट आहे का? नशिबाने तिच्याकडे तो होता. इंदोरवरून १२ तासाचा बस प्रवास. तिथून कोलंबो आणि लगेच भारतीय संघात पदार्पण झालं. लॉर्ड क्रिकेटच्या बोर्डवर तिचं नाव ही अभिमानास्पद आहे.'.सचिन तेंडुलकरने World Cup 2025 फायनलआधी हरमनप्रीत कौरला दिलेला 'तो' मोलाचा सल्ला.हरमनप्रीत कौर सर्वोत्तम कर्णधारभारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौर मुजुमदार यांच्या पाया पडली होती. याबाबत त्यांनी सांगितले की हरमनप्रीत कौरच मन मोठं आहे आणि म्हणूनच ती वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर माझ्या पाया पडली. मी तिचा सदैव ऋणी राहीन. प्रशिक्षक म्हणून मला लाभलेली ती सर्वोत्तम कर्णधाक आहे आणि आता मला भविष्याचा विचार करून वाटचाल करायची आहे.'दरम्यान, देशांतर्गत क्रिकेट गाजवूनही भारतीय संघात स्थान न मिळाल्याची खंत नसल्याचेही मुजुमदार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मी हसतखेळत राहणारा माणूस आहे. माझ्या आई-वडिलांची शिकवण आहे की जे नाही झालं, त्याचा विचार करायचा नाही. पुढे जायच, वर्तमानात रहायचं. तसेच मुजुमदार यांनी सांगितले की मागच्या तीन वर्षात भारतीय महिला संघाने समाधान दिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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