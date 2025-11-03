Cricket

Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो

World Cup Winning India Women Team Coach Amol Muzumdar: भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ ट्रॉफीवर नाव कोरले. भारताच्या या विजयाचा पडद्यामागचा हिरो ठरला तो अमोल मुजुमदार. त्याच्याबद्दल जाणून घ्या.
Amol Muzumdar | India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय महिला संघ विश्वविजेता ठरला. रविवारी नवी मुंबईत महिला वनडे वर्ल्ड कप भारताने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात जिंकला. या स्पर्धेत सलग तीन पराभवानंतर भारताने अफलातून पुनरागमन केले. इतकंच नाही, तर ७ वेळच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला सेमीफायनलमध्ये पराभूत करत महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला मात दिली आणि पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. पण भारतीय संघाच्या या यशामागचा एक महत्त्वाचा चेहरा राहिला, तो म्हणजे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार.

सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने धावफलकावर ३३८ धावा लावल्यानंतर भारतीय संघाला त्यांच्यापेक्षा फक्त एक धाव जास्त करायची आहे, असं सांगत ज्याने संघातं मनोबल वाढवलं होतं, तो मुजूमदारच होता.

Women’s World Cup Final : २५ वर्षानंतर स्वप्नपूर्ती! भारतीय संघाच्या विजयाचे पाच टर्निंग पॉइंट्स... शफाली, दीप्ती अन् श्री चरणी...
