Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो

भारतीय महिला संघ विश्वविजेता ठरला. रविवारी नवी मुंबईत महिला वनडे वर्ल्ड कप भारताने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात जिंकला. या स्पर्धेत सलग तीन पराभवानंतर भारताने अफलातून पुनरागमन केले. इतकंच नाही, तर ७ वेळच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला सेमीफायनलमध्ये पराभूत करत महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला मात दिली आणि पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. पण भारतीय संघाच्या या यशामागचा एक महत्त्वाचा चेहरा राहिला, तो म्हणजे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार. सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने धावफलकावर ३३८ धावा लावल्यानंतर भारतीय संघाला त्यांच्यापेक्षा फक्त एक धाव जास्त करायची आहे, असं सांगत ज्याने संघातं मनोबल वाढवलं होतं, तो मुजूमदारच होता. .Women's World Cup Final : २५ वर्षानंतर स्वप्नपूर्ती! भारतीय संघाच्या विजयाचे पाच टर्निंग पॉइंट्स... शफाली, दीप्ती अन् श्री चरणी... .आपल्या वेगळ्याच शैलीने मार्गदर्शन करणाऱ्या मुजूमदारने आधी या संघात चांगले बाँडिंग केले होते. वर्ल्ड कपची स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी बीसीसीआयने एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यात मुजूमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने सराव शिबिरावेळी वेगवेगळ्या मजेशीर ऍक्टिव्हिटी केल्या होत्या. तो व्हिडिओ पाहून अनेकांना संघात असलेल्या आनंदी वातावरणाचा आणि ऊर्जेचा अंदाज आला होता. मुजूमदार हे नाव कदाचित अनेकांना माहित नसेल, पण जे जाणते क्रिकेटप्रेमी आहेत, त्यांच्यासाठी हे नाव नवं नाही..अमोल मुजूमदार हे एकेकाळी देशांतर्गत क्रिकेट गाजवणारे नाव आहे. अनेकांना सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांनी केलेली ६६४ धावांची भागीदारी लक्षात आहे, पण ते ती भागीदारी करत असताना दिवसभर पॅड बांधून फलंदाजीची प्रतिक्षा करणारा अमोल मुजूमदार होता. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटापर्यंत त्याच्या नशीबात वाट पाहाणंच आलं, कारण खोऱ्याने धावा करूनही त्याला भारताकडून खेळता आले नाही.सचिन आणि कांबळीप्रमाणेच अमोल मुजुमदारही महान प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांचे शिष्य. सचिन आणि कांबळीप्रमाणेच मुजूमदारलाही आचरेकर सरांनी एक उत्तम फलंदाज म्हणून घडवलं, ज्याने मुंबईसाठी मोठ्या धावा केल्या. १९९३ - ९४ च्या हंगामात मुंबईसाठी मुजूमदारने पदार्पण केले. त्यानंतर जवळपास २० वर्षे त्याने खेळाडू म्हणून फलंदाजीत अनेकदा मोठ्या खेळी केल्या. २००६ - ०७ हंगामात मुंबईला त्याने त्याच्या नेतृत्वात रणजी ट्रॉफीही जिंकली होती. मात्र २००९ नंतर मुंबई संघातून वगळल्यानंतर मुजूमदार आसाम आणि आंध्रप्रदेश संघाकडूनही देशांतर्गत क्रिकेट खेळले. आंध्रप्रदेशकडून तो २०१३ मध्ये अखेरचे क्रिकेट सामना खेळला..साधारण दोन दशकांच्या कारकिर्दीत मुजूमदारने १७१ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ३० शतके आणि ६० अर्धशतकांसह ४८.१३ च्या सरासरीने १११६७ धावा केल्या. तसेच लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ११३ सामन्यांत ३ शतके आणि २६ अर्धशतकांसह ३८.२० च्या सरासरीने ३२८६ धावा केल्या. १४ टी२० सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १७४ धावा केल्या आहेत..क्रिकेटशी जुळलेली नातं केलं कायमदरम्यान, ज्यावेळी मुजूमदार देशांतर्गत क्रिकेट गाजवत होता, त्याचवेळी भारताच्या संघातही सचिन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड, विरेंद्र सेहवाग, व्हीव्हीएल लक्ष्मण, युवराज सिंग असे खेळाडू फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळत होते. यामुळे मुजूमदारला प्रतिक्षा करावी लागली, यादरम्यान तो नेदरलँड्समध्येही जाऊन क्लब क्रिकेट खेळला, पण त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करता आले नाही. आयपीएलसाठीही कोणी त्याला संधी दिली नाही.मात्र असे असले तरी मुजूमदारने क्रिकेटला कधीही दूर जाऊ दिलं नाही. त्याने खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्यानंतर काही काळ समालोचन केलं आणि मग तो प्रशिक्षण क्षेत्रातही उतरला. त्याने नेदरलँड्स आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांच्या प्रशिक्षक स्टाफमध्ये काम केलं. तसेच मुंबई रणजी संघाचेही प्रशिक्षकपद सांभाळलं. त्याआधी आयपीएलमध्ये तो राजस्थान रॉयल्सच्याही प्रशिक्षकांच्या स्टाफमध्ये होता. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्याच्याकडे भारताच्या महिला संघांच्या प्रशिक्षकपदाची सुत्रे सोपवण्यात आली. त्याआधी भारतीय महिला संघात काही वादही झाले होते. पण मुजूमदारने सुत्र हाती घेतली आणि भारताच्या महिला संघाला २०२५ वर्ल्ड कपसाठी तयार करणं सुरू केलं. आज याच संघाच्या यशामागचा तो एक महत्त्वाचा व्यक्ती आहे..