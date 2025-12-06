Cricket

५०००-५००-५००! Andre Russell ने ट्वेंटी-२० त नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; विंडीजच्या माजी खेळाडूची जगात भारी कामगिरी, KKR ला पश्चाताप

KKR Regret Missing Andre Russell : ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आंद्रे रसेल पुन्हा एकदा इतिहासात नाव कोरून गेला आहे. अबू धाबी नाइट रायडर्सकडून ILT20 मध्ये खेळताना रसेलने अभूतपूर्व विक्रमाची नोंद केली आहे.
First cricketer with triple 500 milestone in T20 cricket : कोलकाता नाइट रायडर्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या आधी आंद्रे रसेलला ( Andre Russell ) रिलीज करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यानंतर आंद्रे रसेलने निवृत्ती जाहीर करताना KKR च्या प्रशिक्षकाची जबाबदारी हाती घेतली. पण, वेस्ट इंडिजच्या या माजी खेळाडूने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम केला आहे, जो पाहून KKR ला नक्कीच पश्चाताप होईल. ILT20 च्या सामन्यात रसेलने अबू धाबी नाइट रायडर्सकडून खेळताना डेझर्ट वायपर्सविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली.

