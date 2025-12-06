५०००-५००-५००! Andre Russell ने ट्वेंटी-२० त नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; विंडीजच्या माजी खेळाडूची जगात भारी कामगिरी, KKR ला पश्चाताप

First cricketer with triple 500 milestone in T20 cricket : कोलकाता नाइट रायडर्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या आधी आंद्रे रसेलला ( Andre Russell ) रिलीज करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यानंतर आंद्रे रसेलने निवृत्ती जाहीर करताना KKR च्या प्रशिक्षकाची जबाबदारी हाती घेतली. पण, वेस्ट इंडिजच्या या माजी खेळाडूने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम केला आहे, जो पाहून KKR ला नक्कीच पश्चाताप होईल. ILT20 च्या सामन्यात रसेलने अबू धाबी नाइट रायडर्सकडून खेळताना डेझर्ट वायपर्सविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली..ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ५००० हून अधिक धावा, ५०० विकेट्स व ५०० षटकार मारणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला आहे. आतापर्यंत १२६ खेळाडूंनी ट्वेंटी-२०त ५००० हून अधिक धावा केल्या आहेत, सहा गोलंदाजांनी ५०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १० फलंदाजांनी ५०० हून अधिक षटकार खेचले आहे. पण, हे तिन्ही पराक्रम करणारा रसेल हा जगातील एकमेव खेळाडू ठरला आहे..NZ vs WI 1st Test : भले शाब्बास... Justin Greaves च्या द्विशतकाने विंडीजला वाचवले, विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या न्यूझीलंडला रडवले.आंद्रे रसेलने ५७६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत डझनभर संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि ९४९६ धावा केल्या आहेत. त्याने ७७२ षटकार खेचले असून ५०० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचा माजी सहकारी ड्वेन ब्राव्हो आणि कोलकाता नाइट रायडर्सचा सहकारी शाकिब अल हसन या दोन खेळाडूंनी ५००० हून अधिक धावा व ५०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. .अबू धाबी नाइट रायडर्स विरुद्ध डेझर्ट वायपर्स सामन्यात रसेलने सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना २३ चेंडूंत ३६ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत त्याने ३ चौकार व २ षटकार खेचले आणि संघाने १७१ धावा उभ्या केल्या. पण, या धावा विजयासाठी पुरेशा ठरल्या नाहीत. .Andre Russell: KKR ने संघातून रिलीज केल्यानंतर का घेतली IPL मधून निवृत्ती? रसेलने सांगितलं कारण.वायपर्सकडून शिमरोन हेटमायरने २५ चेंडूंत ४८ धावांची खेळी करून १९.३ षटकांत १७२ धावांसह विजय निश्चित केला. रसेलने १७व्या षटकात हेटमायरला बाद केले. डॅन लॉरेन्सने ३२ चेंडूंत ३५ धावांची खेळी केली आणि खुझैमा तनवीर १२ चेंडूंत ३१ धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.