Andre Russell: KKR ने संघातून रिलीज केल्यानंतर का घेतली IPL मधून निवृत्ती? रसेलने सांगितलं कारण

Andre Russell on IPL Retirement: कोलकाता नाईट रायडर्सने आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केल्यानंतर त्याने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली. आता तो कोलकाताचा पॉवर कोच म्हणून काम करणार आहे. याबाबत त्याने त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे.

  • कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला संघातून रिलीज केल्यानंतर त्याला सपोर्ट स्टाफमध्ये पॉवर कोच म्हणून नवी भूमिका दिली आहे.

  • रसेलने सांगितले की निवृत्तीची ही योग्य वेळ होती.

