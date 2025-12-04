Andre Russell: KKR ने संघातून रिलीज केल्यानंतर का घेतली IPL मधून निवृत्ती? रसेलने सांगितलं कारण

आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला संघातून रिलीज केल्यानंतर त्याला सपोर्ट स्टाफमध्ये पॉवर कोच म्हणून नवी भूमिका दिली आहे. रसेलने सांगितले की निवृत्तीची ही योग्य वेळ होती..इंडियन प्रीमियर लीगचा १९ वा हंगामा पुढच्या वर्षी खेळवला जाणार आहे, पण त्यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये या हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी सर्व फ्रँचायझींनी नव्या हंगामासाठी संघात रिटेन केलेल्या आणि संघातून रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी यापूर्वीच जाहीर केली आहे. यावेळी तीनवेळच्या विजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू आंद्रे रसेलला संघातून मुक्त केल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. .Andre Russell: मोठा ट्वीस्ट! रसेलची IPL मधून निवृत्तीची घोषणा, KKR ने आधी टीममधून काढलं अन् आता दिली मोठी जबाबदारी.मात्र त्यानंतर काहीच दिवसात आंद्रे रसेलने आयपीएलमधूनच निवृत्ती जाहीर करत आणखी मोठा धक्का दिला. त्याच्या निवृत्तीनंतर कोलकाताने लगेचच त्याला त्यांच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये नवी जबाबदारी दिली. तो आता आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाताचा पॉवर कोच असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामागील कारण आंद्रे रसेलने स्पष्ट केले आहे.रसेलने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली असली, तरी तो जगभरातील इतर टी२० लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहे. त्याने सांगितले की आयपीएलमध्ये प्रवास खूप आहे, अशा तुम्हाला शरिराची काळजी घ्यावी लागते. तसेच त्याने म्हटले की त्याला विस्मरणात जायचे नव्हते, त्यामुळे निवृत्तीची ही योग्य वेळ होती..रसेल क्रिकबझला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला, 'उसेन बोल्टचे उदाहरण घ्या किंवा एबी डिविलियर्सचे. त्यांनी जेव्हा त्यांच्या खेळातून निवृत्ती घेतली, तेव्हा ते त्यांच्या यशाच्या शिखरावर होते. अनेक चाहते त्यांच्या निर्णयावर का? असा प्रश्न विचारत होते. जेव्हा मी हा निवृत्तीचा निर्णय घेतला, तेव्हा मला या क्षणी तो सर्वोत्तम निर्णय वाटला. मला विस्मरणात जायचे नाही, तर मला एक वारसा मागे ठेवून जायचे आहे. लोकांनी तुम्ही तीन - चार वर्षांपूर्वीच निवृत्त व्हायला हवे होते, असं म्हणण्याऐवजी जेव्हा लोकं 'का?' असा प्रश्न विचारतात, तेव्हा निवृत्त होणे योग्य आहे, असा माझा विश्वास आहे.'.तसेच कोलकाताचा आता तो पॉवर कोच असणार आहे, याबाबत बोलताना रसेल म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायाचं झालं, तर जेव्हा मी हे नाव वेंकी म्हैसूर (KKR चे सीईओ) यांच्याकडून ऐकलं, तेव्हाच म्हटलं की हे नाव Dre Russ ला अगदी चपखल बसत आहे, हे नाव माझेच वर्णन करत आहे. कारण मी मी मैदानात जेव्हा असतो तेव्हा फलंदाजी करताना माझी ताकद आणि चेंडू हातात असताना माझी ऊर्जा याचेच यातून वर्णन होते. मी विचार केला की पॉवर कोच हे नाव ऐकायला छान वाटत आहे.'.IPL 2026 Retention: KKR कडून आंद्रे रसेलसह २३ कोटींचा वेंकटेश अय्यर रिलीज; अजिंक्य रहाणेसह केवळ 'या' खेळाडूंनाच केलं रिटेन.आंद्रे रसेल २०१२ ते २०२५ दरम्यान आयपीएल खेळला. तो पहिले दोन हंगाम दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळला. त्यानंतर २०१४ मध्ये तो कोलकाता संघात सामील झाला. तेव्हापासून तो कोलकाताचा मुख्य भाग झाला. त्याने कोलकाताकडून १२ हंगाम खेळले. त्याने कोलकातासाठी २०१४ आणि २०२४ या आयपीएल हंगामांचे विजेतेपदही जिंकले आहे.आयपीएलमध्ये आंद्रे रसेलने १४० सामने खेळले. यामध्ये त्याने १२ अर्धशतकांसह २६५१ धावा केल्या. रसेलने गोलंदाजी करताना १२३ विकेट्सही घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.