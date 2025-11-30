Andre Russell: मोठा ट्वीस्ट! रसेलची IPL मधून निवृत्तीची घोषणा, KKR ने आधी टीममधून काढलं अन् आता दिली मोठी जबाबदारी

आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्याला आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सने संघातून रिलीज केले होते. आता रसेल कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये नवा अध्याय सुरू करेल. .वेस्ट इंडिजचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू आंद्रे रसेलने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने इंडियन प्रीमियर लीगमधून (IPL) निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३७ वर्षीय रसेल आता कोलकाता नाईट रायडर्स संघाकडून आयपीएल २०२६ मध्ये वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे.आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठी फ्रँचायझींची तयारी सुरू आहे. डिसेंबरमध्ये या हंगामासाठी खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. त्याआधी सर्व फ्रँचायझींनी दोन आठवड्यांपूर्वीच त्यांच्या संघात रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केलेली आहे.यावेळी सर्वांना धक्का बसला, ते कोलकाता नाईट रायडर्सने आंद्रे रसेलला संघातून रिलीज केल्यामुळे. जवळपास एक संपूर्ण दशक आंद्रे रसेल कोलकाताकडून खेळला आहे. त्यांच्यासाठी तो प्रमुख खेळाडू होता. .Big Breaking : फॅफ ड्यू प्लेसिसची IPL 2026 मधून माघार! पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय; म्हणाला, भारताने मला... .पण रसेलला संघातून रिलीज करण्यात आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. यानंतर रसेल लिलावात उतरेल, असे अनेकांना अपेक्षित होते. मात्र रसेलने आता आयपीएलमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे.त्याच्या निवृत्तीनंतर कोलकाता नाईट रायडर्सने तो आयपीएल २०२६ मध्ये सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होत असल्याची घोषणा केली. त्याला 'पॉवर कोच' ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे खेळाडू म्हणून जरी रसेल आता कोलकाताकडून खेळणार नसला, तरी आता तो पडद्यामागून त्याचे योगदान देताना दिसणार आहे..रसेलने निवृत्ती घेताना म्हटले, 'आयपीएलमध्ये षटकार मारण्याचे, सामने खेळण्याच्या आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू बनण्यासारख्या अनेक आठवणी आयपीएलमध्ये मिळाल्या आहेत. जेव्हा मी निवृत्तीचा निर्णय घेतला, तेव्हा मला या क्षणासाठी तो सर्वोत्तम निर्णय वाटला.''मला विस्मरणात जायचे नाही, तर एक वारसा मागे ठेवून जायचे आहे. जेव्हा चाहते तू यापूर्वीच निवृत्त व्हायला हवे होतेस असं म्हणण्याऐवजी का म्हणून विचारतात आणि तुमच्यामध्ये आणखी खेळ बाकी असतो आणि तुम्ही आणखी काही काळ खेळू शकता, असं म्हणतात, तेव्हा निवृत्तीचा योग्य निर्णय असतो.'.याशिवाय त्याने म्हटले की आयपीएलमध्ये तो स्वत:ला कोलकाताच्या जर्सीशिवाय दुसऱ्या जर्सीत पाहू शकत नव्हता. त्यामुळे त्याच्यासाठी काही रात्री कठीण गेल्या. त्याने कोलकाताचे संघमालक शाहरूख खान आण वेंकी म्हैसूर यांच्याशी बरीच चर्चा केली आणि आयपीएल प्रवासातील नव्या अध्यायाला सुरुवात केली. दरम्यान रसेलने जरी आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली असली, तरी तो अद्याप क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला नाही, तो जगभरातील इतर टी२० स्पर्धांमध्ये खेळताना दिसणार आहे..IPL 2026 Retention: KKR कडून आंद्रे रसेलसह २३ कोटींचा वेंकटेश अय्यर रिलीज; अजिंक्य रहाणेसह केवळ 'या' खेळाडूंनाच केलं रिटेन.आंद्रे रसेलने आयपीएलमध्ये २०१२ मध्ये दिल्ली डेअरडेविल्सकडून पदार्पण केले होते. तो २०१२ आणि २०१३ हंगाम दिल्ली डेअरडेविल्सकडून खेळल्यानंतर २०१४ आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला आपल्या संघात दाखल केले. तेव्हापासून २०२५ पर्यंत रसेल कोलकाता संघात खेळला. त्याने या दरम्यान २०१४ आणि २०२४ मध्ये कोलकाताकडून आयपीएल देखील जिंकले. रसेलने आयपीएलमध्ये १४० सामने खेळले असून १२ अर्धशतकांसह २६५१ धावा केल्या. तसेच १२३ विकेट्सही घेतल्या. त्याने २२३ षटकार मारले. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तो सातव्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.