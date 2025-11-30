Cricket

Andre Russell: मोठा ट्वीस्ट! रसेलची IPL मधून निवृत्तीची घोषणा, KKR ने आधी टीममधून काढलं अन् आता दिली मोठी जबाबदारी

वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला काही दिवसांपूर्वी संघातून रिलीज केले होते. आता त्याला कोलकाताने नवी जबाबदारी दिली आहे.
Andre Russell | IPL 2026

Summary

  • आंद्रे रसेलने आयपीएलमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे.

  • त्याला आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सने संघातून रिलीज केले होते.

  • आता रसेल कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये नवा अध्याय सुरू करेल.

