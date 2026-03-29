Aniket Verma Inspirational Jounery : ३ वर्षांचा असताना आईचे निधन; वडिलांचे दुसरे लग्न... हार्दिक पांड्याची 'मॅगी' स्टोरी अन्...

Aniket Verma childhood struggle and IPL success story: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ( RCB vs SRH) दणदणीत विजयाची नोंद केली. विराट कोहली, देवदत्त पडिक्काल, रजत पाटीदार, इशान किशन ( SRH कर्णधार) ,हेनरिच क्लासन या स्टार खेळाडूंमध्ये काल एक अनोळखी खेळाडू चमकला आणि तो म्हणजे अनिकेत वर्मा... इशानची विकेट पडली तेव्हा SRH च्या १५५ धावा होत्या आणि ते जास्तीत जास्त १८० पर्यंत पोहोचतील असा अंदाज होता. पण, २४ वर्षीय अनिकेत वर्मा मैदानावर उतरला आणि १८ चेंडूंत ४३ धावांची वादळी खेळी करून संघाला २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले. उत्तरप्रदेशच्या या फलंदाजाचा प्रवास हा संघर्षमयी राहिला आहे....यूपीच्या झांसी येथील अनिकेतने वरिष्ठ स्थरावरील एकही सामना खेळलेला नाही, तरीही सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांची बोली लावून त्याला आपल्या संघात दाखल करून घेतले. मधल्या फळीतील धडाकेबाज फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा अनिकेतने मध्य प्रदेशकडून खेळताना डिसेंबर २०२४ मध्ये २३ वर्षांखालील वन डे सामन्यात कर्नाटकविरुद्ध ७५ चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि आठ षटकारांसह नाबाद १०१ धावा ठोकून सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने त्या मालिकेत सात सामने खेळून १६ षटकार व ४६ च्या सरासरीनेसह १८४ धावा केल्या होत्या..त्यापूर्वी, जून २०२४ मध्ये त्याने मध्य प्रदेश लीगमध्ये भोपाळ लेपर्ड्सकडून खेळताना सहा डावांमध्ये १९५.०० च्या स्ट्राइक रेटने २७३ धावा केल्या होत्या. लीगमध्ये त्याची सर्वोत्तम खेळी ४१ चेंडूंमध्ये १३ षटकारांसह १२३ धावांची होती. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशकडून हैदराबादविरुद्ध वरिष्ठ क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, मात्र त्या सामन्यात तो पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद झाला. काल त्याने RCB च्या गोलंदाजांची धुलाई केली..Aniket Verma's inspiring journeyअनिकेत वर्माचा आयपीएलपर्यंतचा प्रवास तितका सोपा नव्हता. तीन वर्षांचा असताना त्याने त्याच्या आईला गमावले... त्याच्या वडिलांनी एका वर्षानंतर दुसरं लग्न केलं अने अनिकेल आजी-आजोबांकडे भोपाळ येथे वाढला. हार्दिक पांड्याची स्टोरी वाचून त्याला प्रेरणा मिळाली. अनिकेतच्या क्रिकेटपटू बनण्याच्या प्रवासात त्याचे काका अमित यांचा खूप मोठा वाटा आहे. अनिकेत ज्या अंकुर क्रिकेट अकादमीत सराव करायचा, ते घरापासून १३ किलोमीटर लांब होते.."आम्ही भोपाळला राहायला गेलो. माझं शिक्षण नुकतंच संपलं होतं. माझे दिवंगत वडील रेल्वेत होते, त्यामुळे माझ्या आईला त्यांचं निवृत्तीवेतन मिळायचं. ती माझी आणि अनिकेतची काळजी घ्यायची.पण,ते खूप कठीण होतं, पण आम्ही निभावून नेलं," असं अमित यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते..जेव्हा अनिकेत आठ वर्षांचा झाला, तेव्हा अमित यांनी त्याला भोपाळमधील रेल्वे युथ स्पोर्ट्स क्लबचे प्रशिक्षक नंदजीत सिंग यांच्याकडे नेले. अनिकेतच्या हाता-डोळ्यांच्या समन्वयाने प्रभावित होऊन आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, नंदजीत यांनी फी माफ केली. अनिकेतने तिथे दोन वर्षे प्रशिक्षण घेतले, त्यानंतर नंदजीत यांनी त्याला ज्योती प्रकाश त्यागी यांच्याकडे पाठवले..अनिकेतच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती आणि तो १४ वर्षांच्या असताना त्याच्या वाचण्यात हार्दिक व कृणाल पांड्या यांच्या संघर्षाची कथा समोर आली. या दोघांनी आर्थिक चणचण असल्याने कसे तीन वर्ष मॅगी खाऊन दिवस काढले, हे त्याने वाचले होते आणि त्यातून त्याला संघर्षावर मात करण्याचे बळ मिळाले. तो हार्दिकला आपला आदर्श मानतो.