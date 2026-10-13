Anvay Dravid: 7 Fours, 5 Sixes... द्रविडच्या लेकाची आर्यवीर सेहवागच्या संघाविरुद्ध फटकेबाजी; नितीश अन् ध्रुवचीही शतकं

Rahul Dravid’s Son Stars as Karnataka Crushes Delhi in Vinoo Mankad Trophy: भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविड गेल्याकाही महिन्यांपासून त्याच्या दमदार फलंदाजीसाठी सातत्याने चर्चेत येत आहे. त्याने नुकतीच सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) अशीत आक्रमक खेळी केली. सध्या भारतात १९ वर्षांखालील विनू मंकड ट्रॉफी २०२६ ही वनडे स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत सोमवारी कर्नाटक विरुद्ध दिल्ली संघात सामना झाला, ज्यात अन्वय द्रविडच्या नेतृत्वातील कर्नाटक संघाने १९८ धावांनी विजय मिळवला. .Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक.या सामन्यात कर्नाटकने प्रथम फलंदाजी केली. यावेळी आर रोहित रेड्डी आणि नितीश आर्य यांनी दमदार सुरुवात करून दिली. त्यांनी १६८ धावांची सलामी भागीदारी केली. पण रेड्डी ८४ चेंडूत ७० धावांवर बाद झाला. मात्र त्यानंतरही धृव कृष्णन याने नितीशची साथ दिली. नितीशने यादरम्यान शतकही पूर्ण केले. पण शतकानंतर नितीश १०९ चेंडूत ९ चौकार आणि ६ षटकारांसह १११ धावा करून बाद झाला. .यानंतर मात्र धृव आणि अन्वय द्रविड यांनी स्फोटक खेळ केला. धृवनेही आक्रमक शतक पूर्ण केले. त्याने ५१ चेंडूत ९ चौकार आणि ७ षटकारांसह १०३ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही अन्वय स्फोटक खेळत होता. यादरम्यान अनिकेत रेड्डीनेही १३ चेंडूत २५ धावांची वादळी खेळी केली. अन्वय ४१ चेंडूत ७ चौकार आणि ५ षटकारांसह ८५ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे कर्नाटकने ४ बाद ४१८ धावा केल्या. दिल्लीकडून प्रद्युम्न सननने २ विकेट्स घेतल्या, तर सक्षम त्यागी आणि राहुल राकेश यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर मात्र धावांचा पाठलाग करताना दिल्लीचा संघ ४१.१ षटकातच २२० धावांवर सर्वबाद झाला. दिल्लीने सलामीवीर अर्णव बुग्गाची विकेट ६ धावांवरच गमावली. कर्णधार आर्यवीर सेहवाग चांगला खेळत होता. पण गर्व कुमारही ६ धावांवर बाद झाला. दरम्यान, आर्यवीर सेगवागला चांगल्या सुरुवातीचा फायदा घेता आला नाही. तो ३५ चेंडूत ३२ धावा करून बाद झाला, तर द्वीप गेहलोतही ३० धावांवर बाद धावांवर बाद झाला. .IND vs AUS U19: ज्युनियर सेहवाग अर्धशतकापासून हुकला, अन्वय द्रविड्हचीही बॅट शांत; यशवर्धन चौहानने मात्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलं शतक.आर्यन शर्मा (३०) आणि उदय चावला (३२) यांनाही सुरुवात चांगली मिळाली होती. पण त्यांनाही त्याचा फायदा घेता आला नाही. अभिराज सिंगने अर्धशतक करत झुंज दिली, पण ती पुरेशी ठरली नाही. त्याने ६ चौकारांसह ६६ चेंडूत ५९ धावा केल्या. दिल्लीची खालची फळी झटपट बाद झाली.कर्नाटककडून ध्यान हिरेमथने कमालीटी गोलंदाजी करताना ८.१ षटकात केवळ १९ धावा देत ५ विकेट्स घेतल्या. रतन बीआर आणि वैभव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर समर्थ कुलकर्णी याने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.