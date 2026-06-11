Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक

India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced : भारताचा माजी मुख्य प्रशिक्षक अन् दिग्गज फलंदाज राहुल द्रविड ( Rahul Dravid) याच्या मुलाची भारताच्या १९ वर्षांखालील संघात निवड झाली आहे. अन्वयच्या निवडीमुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये आता पुन्हा एकदा 'द्रविड' राज पाहायला मिळणार आहे. .भारताचा १९ वर्षांखालील संघ पुढील महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे. तिथे तीन वन डे व चार दिवसीय दोन सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. अध्यक्ष शरथ श्रीधरन यांच्या नेतृत्वाखालील ज्युनियर क्रिकेट निवड समितीने गुरुवारी द्विपक्षीय दौऱ्यासाठी व्हाईट-बॉल आणि रेड-बॉल संघांची अधिकृतपणे घोषणा केली. हा दौरा ४ जुलै २०२६ रोजी हंबनटोटा येथे सुरू होईल..IND A vs AFG A: ऋतुराज गायकवाड टीम इंडियाचे दार ठोठावतोय... शतकानंतर आणखी एक दमदार खेळी, गौतम गंभीर देणार का संधी?.१७ वर्षीय अन्वय याला देशांतर्गत वयोगट क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे ही संधी मिळाली आहे. मध्य प्रदेशच्या यशवर्धन सिंग चौहानची संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, लक्ष्य रायचंदानीला उपकर्णधार म्हणून नेमण्यात आले आहे. अन्वयने अलीकडेच विनू मांकड ट्रॉफीदरम्यान देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लक्ष वेधून घेतले, जिथे त्याने कर्नाटकच्या १९ वर्षांखालील संघाचे नेतृत्व करत संघाला उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत पोहोचवले..अन्वयने मधल्या फळीत खेळताना सहा डावांमध्ये २२० धावा जमवल्या. धावांचा पाठलाग करताना अत्यंत दबावाखाली हिमाचल प्रदेशविरुद्ध त्याने ८२ धावांची नाबाद मॅच विनिंग खेळी केली होती. यापूर्वी, त्याने १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्येही आपले पहिले शतक झळकावले होते..India Men’s U19 One-Day squad: सागर विर्क, लक्ष्य राईचंदानी, यशवर्धन सिंग चौहान, विनीथ व्ही के., अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, अन्वय द्रविड, अनमोलजीत सिंग, वुतकुरी यशवीर गौड, रोहित अनिल यादव, शविन व्ही, काव्य परेश पटेल, मोहीत उलवा, इशान सूद.India Men’s U19 multi-day squad: सागर विर्क, लक्ष्य राईचंदानी, यशवर्धन सिंग चौहान, पटेल कुश, मनल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा, आर्यन सकपाळ, एच जे., किशोर, रोहित यादव, काव्य पटेल, प्रियांशू सिंग, प्रणव राघवेंद्र, चिंगुरुपती वेंकटा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.