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Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक

Rahul Dravid son Anvay Dravid selected for India U19 team: भारताचे माजी कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज राहुल द्रविड यांचा मुलगा अन्वय द्रविड याची भारतीय १९ वर्षांखालील संघात निवड झाली आहे.
Rahul Dravid son Anvay Dravid selected for India U19 team

Rahul Dravid son Anvay Dravid selected for India U19 team

Sakal

Swadesh Ghanekar
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India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced : भारताचा माजी मुख्य प्रशिक्षक अन् दिग्गज फलंदाज राहुल द्रविड ( Rahul Dravid) याच्या मुलाची भारताच्या १९ वर्षांखालील संघात निवड झाली आहे. अन्वयच्या निवडीमुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये आता पुन्हा एकदा 'द्रविड' राज पाहायला मिळणार आहे.

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