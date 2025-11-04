Cricket

Rahul Dravid Son: द्रविडचा धाकटा लेक गाजवतोय मैदान; BCCI च्या वनडे स्पर्धेसाठी झाली संघात निवड

Anvay Dravid Selected for U19 One-Day Challenger Trophy: राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय त्याच्या कामगिरीने लक्ष वेधत आहे. आता नुकतीच त्याची बीसीसीआयच्या १९ वर्षांखालील वनडे चॅलेंजर्स ट्रॉफीसाठी संघात निवड झाली आहे.
Summary

  • राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविडची बीसीसीआयच्या १९ वर्षांखालील वनडे चॅलेंजर्स ट्रॉफीसाठी सी संघात निवड झाली आहे.

  • अन्वय हा यष्टीरक्षक फलंदाज असून, त्याने विनू मंकड ट्रॉफीमध्ये कर्नाटक संघाचे नेतृत्व केले होते.

  • त्याच्या नेतृत्वात कर्नाटकने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती.

