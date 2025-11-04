Rahul Dravid Son: द्रविडचा धाकटा लेक गाजवतोय मैदान; BCCI च्या वनडे स्पर्धेसाठी झाली संघात निवड

राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय द्रविडची बीसीसीआयच्या १९ वर्षांखालील वनडे चॅलेंजर्स ट्रॉफीसाठी सी संघात निवड झाली आहे. अन्वय हा यष्टीरक्षक फलंदाज असून, त्याने विनू मंकड ट्रॉफीमध्ये कर्नाटक संघाचे नेतृत्व केले होते. त्याच्या नेतृत्वात कर्नाटकने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती..भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि माजी प्रशिक्षक राहुल द्रविडने त्याचं नाव इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरलेलं आहे. तो भारताच्या दिग्गज क्रिकेटपटूंमध्ये गणले जाते. आता त्याची पुढची पिढीही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकत क्रिकेटच्या मैदानात काहीतरी खास करू पाहात आहे. गेल्यावर्षी द्रविडचा मोठा मुलगा समित चर्चेत आला होता. त्याला भारताच्या १९ वर्षांखालील संघातही स्थान मिळाले होते. आता द्रविडचा धाकटा मुलगा अन्वय सर्वांचे लक्ष वेधत आहे. १७ वर्षीय अन्वय देखील सध्या १९ वर्षांखालील क्रिकेट खेळत आहे. .Rahul Dravid Son: ४८ ब्राऊंड्री अन् ४५९ धावा... द्रविडच्या धाकट्या लेकाच्या कारनामा; KSCA कडून झाला मोठा सन्मान.५ नोव्हेंबरपासून बीसीसीआयची १९ वर्षांखालील वनडे चॅलेंजर्स ट्रॉफी ही देशांतर्गत स्पर्धा सुरू होणार आहे. या स्पर्धेत ए, बी, सी आणि डी असे चार संघ खेळणार आहेत. या स्पर्धेत युवा खेळाडूंना त्यांची प्रतिभा दाखवण्याची संधी मिळते. या स्पर्धेसाठी अन्वयची सी संघात बीसीसीआयच्या ज्युनियर निवड समितीने निवड केली आहे. ही स्पर्धा ५ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान हैदराबाद येथे खेळली जाणार आहे. या स्पर्धेत विहान मल्होत्राला ए संघाचा, वेदांत त्रिवेदीला बी संघाचा, ऍरॉन जॉर्जला सी संघाचा तर चंद्रहास दास याला डी संघाचा कर्णधार करण्यात आले आहे..अन्वयने नुकतेच १९ वर्षांखालीस विनू मंकड ट्रॉफीमध्ये कर्नाटक संघाचे नेतृत्व केले होते. त्याच्या नेतृत्वात कर्नाटकने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती. पण उपांत्यपूर्व फेरीत कर्नाटकला हैदराबादविरुद्ध केवळ ४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. अन्वय हा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. तो वरच्या फळीत आक्रमक फलंदाजी करतो. त्याने विनू मंकड ट्रॉफीमध्ये ६ सामन्यांत दोन अर्धशतकांसह ५५ च्या सरासरीने २२० धावा केल्या होत्या..१९ वर्षांखालील वनडे चॅलेंजर्स ट्रॉफीसाठी चारही संघए संघ - विहान मल्होत्रा (c), अभिज्ञान कुंडू (उपकर्णधार/यष्टीरक्षक), वंश आचार्य, बालाजी राव (यष्टीरक्षक), लक्ष्य रायचंदानी, विनीत व्हीके, मार्कंडेय पांचाल, सात्विक देसवाल, व्ही यशवीर, हेमचूदेशन जे, आरएस अंबरिश, हनी प्रताप सिंग, वासु देवाणी, युधजीत गुहा, इशान सूद.बी संघ - वेदांत त्रिवेदी (कर्णधार), हरवंश सिंग (उपकर्णधार/यष्टीरक्षक), वाफी कच्छी, सागर विर्क, सायन पॉल, वेदांत सिंग चौहान, प्रणव पंत, एहित सलारिया (यष्टीरक्षक), बीके किशोर, अनमोलजीत सिंग, नमन पुष्पक, डी दीपेश, मोहम्मद मलिक, महमद यासीन सौदागर, वैभव शर्मा..Anvay Dravid: द्रविडच्या धाकट्या लेकाची कर्णधारपदाला साजेशी खेळी, ६ चौकार अन् २ षटकारांसह फिफ्टी ठोकत कर्नाटकला मिळवून दिला विजय.सी संघ - आरोन जॉर्ज (कर्णधार), आर्यन यादव (उपकर्णधार), अंकित चॅटर्जी, मणिकांत शिवानंद, राहुल कुमार, यश कासवणकर, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), युवराज गोहिल (यष्टीरक्षक), खिलन ए पटेल, कनिष्क चौहान, आयुष शुक्ला, हेनिल पटेल, लक्ष्मण पृथी, रोहित कुमार दास, मोहित उलवा.डी संघ - चंद्रहास दश (कर्णधार), मौल्यराजसिंह चावडा (उपकर्णधार), शंतनु सिंग, अर्णव बुग्गा, अभिनव कन्नन, कुशाग्र ओझा, आर्यन सकपाळ (यष्टीरक्षक), ए रापोल (यष्टीरक्षक), विकल्प तिवारी, मोहम्मद ईनान, अयान अक्रम, उद्धव मोहन, आशुतोष महिदा, एम तोशित यादव, सोलिब तारीक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.