Team India New Jersey Sponsor: 5,85,00,00,000... भारतीय संघाला मिळाला नवा स्पॉन्सर; एका सामन्यासाठी आतापर्यंत कुणीच मोजली नव्हती एवढी रक्कम...

Team India New Jersey Sponsor Apollo Tyres : आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाच्या जर्सीवर कोणत्याच्या स्पॉन्सरचे नाव दिसत नाही... देशात ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल २०२५ लागू करण्यात आल्यामुळे BCCI ने ड्रीम ११ बरोबरचा करारही संपुष्टात आणला होता. त्यामुळे टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धेत स्पॉन्सरशीवाय खेळतेय. त्याचवेळी बीसीसीआयने नव्या प्रायोजकाचा शोध सुरू केला होता आणि त्यांच्या हाती मोठं डिल लागलं आहे..टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार Apollo Tyres हा भारताचा नवा जर्सी स्पॉन्सर असणार आहे. त्यांनी एका सामन्यासाठी ४.५ कोटी रुपये मोजण्याची तयारी केली आहे. यापूर्वी ड्रीम ११ एका सामन्यासाठी ४ कोटी रुपये मोजत होते. Apollo Tyres ने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत आणि टीम इंडियाला जर्सी स्पॉन्सरशीपसाठीची ही सर्वात मोठी रक्कम ठरली आहे. २०२७ पर्यंत या करार झाला आहे आणि या कालावधीत भारतीय संघाचे जवळपास १३० सामने होणार आहेत. या हिशोबाने हा करार ५८५ कोटींच्या आसपास जातोय... .Smriti Mandhana: शाब्बास पोरी! स्मृती मानधनाचा जगभरात दबदबा, वन डे वर्ल्ड कपपूर्वी ICC ने दिली आनंदाची बातमी.भारतीय संघाच्या जर्सी स्पॉन्सरशीपच्या शर्यतीत कॅन्वा व जेके टायर्स या दोन कंपन्याही होत्या. त्याशिवाय बिर्ला ऑप्टसनेही इच्छा व्यक्त केली होती. पण, त्यांनी बिडिंग प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. १६ सप्टेंबरला बिडिंग प्रक्रिया पार पडली. बीसीसीआयने २ सप्टेंबरला त्यासाठी अर्ज मागवले होते. या प्रक्रियेत बीसीसीआयने गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो व तंबाखूच्या ब्रँड्सनी सहभाग घेऊ नये, हे स्पष्ट केले होते. .BCCI ही जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना आहे आणि गेल्या पाच वर्षातच बीसीसीआयने तब्बल १४,६२७ कोटी रुपयांनी आपली ताकद वाढवली आहे. गेल्यावर्षीच ४,१९३ कोटी रुपयांची वाढही झाली आहे. रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयचा बँक बॅलन्स आता २०, ६८६ कोटी रुपये आहे. .Fact Check : भारतीय संघ 'लूझर'..! IND vs PAK हस्तांदोलन प्रकरणावर रिकी पाँटिंगचं विधान Viral; पण हे खरंय का?.क्रिकबझने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार सर्व राज्य संघटनांची देणी चुकती केल्यानंतरही बीसीसीआयच्या निधीत दुपटीने वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये ३,९०६ कोटी रुपये सर्वसाधारण निधी होता, तो आता २०२४ मध्ये ७,९८८ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. म्हणजेच ४,०८२ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.बीसीसीआयच्या २०२४ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जो अहवाल सादर केला होता, त्यानुसार २०१९ पासून २०२४ पर्यंत बीसीसीआयचा बँक बॅलन्स ६,०५९ कोटी रुपयांवरून २०,६८६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. याचाच अर्थ गेल्या ५ वर्षांमध्ये बीसीसीआयच्या बँक बॅलन्समध्ये तब्बल १४,६२७ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे, असे लक्षात येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.