Cricket

Team India New Jersey Sponsor: 5,85,00,00,000... भारतीय संघाला मिळाला नवा स्पॉन्सर; एका सामन्यासाठी आतापर्यंत कुणीच मोजली नव्हती एवढी रक्कम...

Apollo Tyres Team India Jersey Sponsor 2025 : भारतीय क्रिकेट संघाला नवा जर्सी स्पॉन्सर मिळालाय आणि हा करार आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ठरला आहे. याआधी इतक्या मोठ्या रकमेत कुणीही भारतीय संघासाठी जर्सी स्पॉन्सरशिप घेतली नव्हती.
Team India
Team IndiaSakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India New Jersey Sponsor Apollo Tyres : आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाच्या जर्सीवर कोणत्याच्या स्पॉन्सरचे नाव दिसत नाही... देशात ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल २०२५ लागू करण्यात आल्यामुळे BCCI ने ड्रीम ११ बरोबरचा करारही संपुष्टात आणला होता. त्यामुळे टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धेत स्पॉन्सरशीवाय खेळतेय. त्याचवेळी बीसीसीआयने नव्या प्रायोजकाचा शोध सुरू केला होता आणि त्यांच्या हाती मोठं डिल लागलं आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
BCCI title sponsor search
Team India Jersey Sponsorship
Apollo Tyres Sponsorship Deal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com