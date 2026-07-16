FIFA World Cup फायनलपूर्वीच अर्जेंटिनावर होणार मोठी कारवाई? इंग्लंडवरील विजयानंतर 'ते' बॅनर झळकावणं पडणार महागात?

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात स्पेन आणि अर्जेंटिना या दोन संघांनी स्थान मिळवले आहे. ४८ देशांमध्ये खेळवण्यात आलेल्या या स्पर्धेत आता स्पेन आणि अर्जेंटिना हे दोनच देशांचे आव्हान कायम असून रविवारी (१९ जुलै) विजेतेपदासाठी हे दोन संघ आमने - सामने येतील. पण त्याआधीच अर्जेंटिना संघ वादात अडकला आहे. .FIFA World Cup: मेस्सीने ज्याला अंगाखांद्यावर खेळवले, तोच विरोधात उभा राहणार! Final मध्ये आश्चर्याची गोष्ट दिसणार.बुधवारी रात्री अर्जेंटिनाने इंग्लंडला उपांत्य सामन्यात २-१ अशा फरकाने पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे इंग्लंड विजेतेपदाच्या शर्यतीतून बाहेर झाले आहेत. तथापि, या सामन्यातील विजयानंतर अर्जेंटिनाने सेलीब्रेशन करताना अर्जेंटिनाने एक बॅनर झळकावला. ज्यावर “Las Malvinas son Argentinas” असं लिहिलं होतं. ज्याचा अर्थ फॉकलंड्स अर्जेंटिनाच्या मालकीचे आहेत, असा होतो..दक्षिण अटलांटिकमधील फॉकलंड बेटे ही अजूनही ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली येतात. हा मुद्दा दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अत्यंत संवेदनशील असून १९८२ मध्ये अर्जेंटिना आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात या बेटांवरून ७४ दिवस युद्ध झाले होते. त्यावरून अद्यापही असंतोष अर्जेंटिनामध्ये आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर इंग्लंडला हरवल्यानंतर अर्जेंटिनाने ते बॅनर झळकावले..यानंतर आता अर्जेंटिनाला फिफाच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यापूर्वीही अशाच एका घटनेबद्दल या दक्षिण अमेरिकन संघाला शिक्षा झाली आहे. २०१४ मध्ये स्लोव्हेनियाविरुद्धच्या मैत्रीपूर्ण सामन्यापूर्वी खेळाडूंनी असाच संदेश प्रदर्शित केल्यामुळे फिफाने अर्जेंटाइन फुटबॉल असोसिएशनला २०,००० पाऊंडचा दंड ठोठावला होता..IND vs ENG, 2nd ODI: गिलची तंदुरुस्ती अन् रोहितच्या फॉर्मवर लक्ष; इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना आज रंगणार .या स्पर्धेत यापूर्वीही अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंनी फॉकलंड्सशी संबंधित घोषणाबाजीत सहभाग घेतला होता. त्यामुळे आता अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील वाद आणखी वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.