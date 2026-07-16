FIFA World Cup: मेस्सीने ज्याला अंगाखांद्यावर खेळवले, तोच विरोधात उभा राहणार! Final मध्ये आश्चर्याची गोष्ट दिसणार

FIFA World Cup 2026 Final: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अंतिम संघ निश्चित झाले आहेत. स्पेनने फ्रान्सला हरवून १६ वर्षांनी अंतिम फेरीत धडक मारली आहे, तर अर्जेटिंनानेही इंग्लंडला हरवून सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली आहे. त्यामुळे आता स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना संघात १९ जुलैच्या रात्री अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यानंतर फिफा वर्ल्ड कप २०२६ चा विजेता संघ मिळेल. दरम्यान, स्पेन आणि अर्जेंटिना या संघांनी अंतिम फेरी गाठताच एक फोटो प्रचंड चर्चेत आला आणि योगायोग म्हणजे नेमकं काय, याचा प्रत्येय सर्वांनाच आला आहे. .Fifa World Cup Semi Final: फ्रान्स अन् एम्बाप्पेची मक्तेदारी संपुष्टात! स्पेनची बाचवभींत ओलांडण्यात अपयशी, 'Tiki-Taka' ने कमाल दाखवली.नेमका काय आहे हा फोटो?सध्या जो फोटो व्हायरल होत आहे, त्यात दिसतंय की युवा लिओनल मेस्सी एका काही महिन्यांच्या बाळाला बाथटबमध्ये बसवून अंघोळ घालत आहे. पण हा फोटो व्हायरल होतोय, यामागचं खरं कारण म्हणजे त्या फोटोतील बाळ म्हणजे स्पेन फुटबॉल संघातील स्टार खेळाडू लामिने यमाल आहे. १९ वर्षांचा यमाल सध्या फिफा वर्ल्ड कपमधील स्पेनचा प्रमुख खेळाडूंपैकी एक आहे. हा फोटो २००७ मधील आहे. एका चॅरिटीसाठी डिआरिओ स्पोर्ट्स या स्थानिक वृत्तपत्रासह UNICEF यांनी हे फोटोशूट केले होते..त्या फोटोशूटवेळी मेस्सी २० वर्षांचा होता आणि यमाल अगदीच काही महिन्यांचा होता. त्यावेळी त्या फोटोशूटदरम्यान लहानग्या यमालला हाताळताना मेस्सीला दडपणही आले होते,पण त्याच्या गोंडस हसण्याने तो हे दडपण विसरून गेला होता. आता १९ वर्षांनंतर भन्नाट योगायोग असा आहे की फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात स्पेन आणि अर्जेंटिना पोहचल्याने यमाल आणि मेस्सी आमने-सामने असणार आहेत. म्हणजेच १९ वर्षांपूर्वी त्या फोटोशूटवेळी मेस्सीलाच काय, पण कोणालाही याची कल्पना नव्हती की पुढे जाऊन हाच मेस्सी आणि यमाल फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत अंतिम सामन्यात आमने-सामने येतील..यमालच जन्म १३ जुलै २००७ रोजी स्पेनमधील कॅटालोनियातील इस्प्लगस डी लोब्रेगाट येथे जन्म झाला होता. त्याच्या घरची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती, वडील रंगकाम करायचे, तर आई वेटर होती. त्यातच त्याचे आई-बाबा तो तीन वर्षांचा असतानाच विभक्त झाले. पण त्यांनी त्याचे पालकत्व मात्र एकत्र केले. परंतु, त्याच्या पालकांची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्याच्यासाठी बुटं खरेदी करण्यासाठी आणि फुटबॉल शिबिरात ट्रायलसाठी पाठवण्यासाठी त्याच्या वडिलांना नातेवाईक व शेजाऱ्यांकडून पैसे उधार घ्यावे लागले. त्याच्या आईसोबत तो माटॅरो येथून ग्रॅनोलर्सला गेला तिथे त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली, तेथील टोरेटाकडून तो खेळू लागला. .FIFA World Cup : इंग्लंड-फ्रान्स स्पर्धेबाहेर, तरी २७९ कोटींसाठी खेळणार; हा सामना कधी व कुठे होणार?.काही वर्षांनी यमालनेमहान खेळाडू झावी हर्नांडेझ त्यावेळी ते बार्सिलोना क्लबचे मॅनेजर असताना त्यांना प्रभावित केले. त्यांनी त्याला वरिष्ठ संघासोबत सरावाचा आमंत्रण दिले आणि तेथून यमाल वरिष्ठ स्तरावरही चमकू लागला.आता त्याच्यासमोर थेट महान खेळाडू असलेल्या मेस्सीचे आव्हान असणार आहे. ज्या मेस्सीसोबत १९ वर्षांपूर्वी फोटोशूट केले होते, त्याच्यासमोरच आता त्याला उभं राहून त्याचं आव्हान रोखायचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.