Arjun Tendulkar: अर्जून तेंडुलकर IPL 2026 साठी तयारीला लागला, यशस्वी जैस्वालच्या भावासह घेतल्या तिघांच्या विकेट्स Video
Arjun Tendulkar Shines Ahead of IPL 2026: सचिन तेंडुलकर याचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आयपीएल २०२६ साठी जोरदार तयारीला लागला आहे. अलीकडे झालेल्या एका ट्वेंटी-२० स्पर्धेत अर्जुनने प्रभावी गोलंदाजी करत तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे त्याने यशस्वी जैस्वालचा भाऊ तेजस्वी जैस्वाल यालाही बाद केले.
Arjun Tendulkar Removes Tejasvi Jaiswal Video : अर्जुन तेंडुलकरने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या तयारीला सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईत सुरू असलेल्या डी वाय पाटील ट्वेंटी-२० स्पर्धेत अर्जुनने त्याच्या धारधार गोलंदाजीची झलक दाखवली. त्याने स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी यशस्वी जैस्वालचा मोठा भाऊ तेजस्वी याची विकेट घेतली. २८ वर्षीय तेजस्वीने २०२४-२५ मध्ये देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि तो त्रिपुरा संघाकडून खेळतो. अर्जुनने या फलंदाजाला २७ धावांवर झेलबाद केले. अर्जुनने टाकलेला चेंडू तेजस्वीने उंच टोलावला, परंतु तो सीमापार जाऊ शकला नाही.