Arjun Tendulkar gears up for IPL 2026 with an impressive three-wicket haul in a T20 tournament

Arjun Tendulkar gears up for IPL 2026 with an impressive three-wicket haul in a T20 tournament

esakal

Cricket

Arjun Tendulkar: अर्जून तेंडुलकर IPL 2026 साठी तयारीला लागला, यशस्वी जैस्वालच्या भावासह घेतल्या तिघांच्या विकेट्स Video

Arjun Tendulkar Shines Ahead of IPL 2026: सचिन तेंडुलकर याचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आयपीएल २०२६ साठी जोरदार तयारीला लागला आहे. अलीकडे झालेल्या एका ट्वेंटी-२० स्पर्धेत अर्जुनने प्रभावी गोलंदाजी करत तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे त्याने यशस्वी जैस्वालचा भाऊ तेजस्वी जैस्वाल यालाही बाद केले.
Published on

Arjun Tendulkar Removes Tejasvi Jaiswal Video : अर्जुन तेंडुलकरने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या तयारीला सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईत सुरू असलेल्या डी वाय पाटील ट्वेंटी-२० स्पर्धेत अर्जुनने त्याच्या धारधार गोलंदाजीची झलक दाखवली. त्याने स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी यशस्वी जैस्वालचा मोठा भाऊ तेजस्वी याची विकेट घेतली. २८ वर्षीय तेजस्वीने २०२४-२५ मध्ये देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि तो त्रिपुरा संघाकडून खेळतो. अर्जुनने या फलंदाजाला २७ धावांवर झेलबाद केले. अर्जुनने टाकलेला चेंडू तेजस्वीने उंच टोलावला, परंतु तो सीमापार जाऊ शकला नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
t20 league
cricket news today
Arjun Tendulkar
IPL 2026