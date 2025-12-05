Arjun Tendulkar ने इतिहास घडवला, असा पराक्रम जो सचिन तेंडुलकरलाही नाही जमला...

Arjun Tendulkar historic achievement in SMAT: अर्जुन तेंडुलकरने क्रिकेटमध्ये अशा विक्रमाला गवसणी घातली, जो विक्रम महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर यालाही जमलेला नाही. अर्जुन सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळतोय. त्याने २०२२-२३ च्या पर्वापूर्वी मुंबईच्या संघाला सोडून गोवा संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने २०२०-२१ मध्ये मुंबईकडून ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्यानंतर रणजी करंडक स्पर्धेत त्याने शतकाने कारकीर्दिची सुरूवात केली. अर्जुन गोवा संघाकडून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळतोय..डावखुऱ्या जलदगती गोलंदाजाने आतापर्यंत २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने एक शतक व दोन अर्धशतकांसह ६२० धावाही केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर १८ सामन्यांत २५ विकेट्स अन् १० डावांत १०२ धावा आहेत. ट्वेंटी-२०त त्याने २९ सामन्यांत ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत व १८९ धावा केल्या आहेत. .Hardik Pandya: विकेट घेतल्यानंतर रवी बिश्नोई सेलिब्रेशन करत होता, तेव्हा बाद झालेल्या हार्दिकने काय केले ते पाहा.. Video Viral.अर्जुन तेंडुलकरने घडवला इतिहासअर्जुन तेंडुलकरने एक मोठा पराक्रम नावावर केला आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पहिले षटक व ओपनर अशी दुहेरी भूमिका निभावणाऱ्या खेळाडूंच्या पंक्तीत तो जाऊन बसला आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील मध्य प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात त्याने हा विक्रम नावावर केला. गोवा संघाकडून अर्जुन नव्या भूमिकेत दिसतोय आणि तो संघासाठी सलामीला येतोय आणि नव्या चेंडूसह पहिले षटकही फेकतोय..त्याने या सामन्यात ३६ धावा देताना तीन विकेट्स घेतल्या आणि फलंदाजीत १० चेंडूंत १६ धावांचे योगदान दिले. अर्जुनने आतापर्यंत ५ सामन्यांत ७० धावा केल्या आहेत आणि ८ विकेट्स घेतल्या आहेत. ट्वेंटी-२०त सलामीला फलंदाजी आणि पहिलं षटक फेकण्याचा पराक्रम तो करतोय..India's Probable Playing XI : रवींद्र जडेजाला डच्चू, भारताच्या अंतिम ११ मध्ये आशिया चषक स्पर्धेतील हिरो परतणार? जाणून घ्या बदल.सचिन तेंडुलकरने कारकीर्दित एकच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळला आहे, तो त्यात सलामीवीर म्हणून खेळला. पण, पहिले षटक त्याने टाकले नाही. आयपीएलमध्ये तो मुंबई इंडियन्सकडून सलामीवीर म्हणून खेळला. २०१० मध्ये ६१८ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.