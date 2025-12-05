Cricket

Arjun Tendulkar ने इतिहास घडवला, असा पराक्रम जो सचिन तेंडुलकरलाही नाही जमला...

Arjun Tendulkar Scripts Record-Breaking Moment : अर्जुन तेंडुलकरने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या सामन्यात ऐतिहासिक पराक्रम केला, जो महान सचिन तेंडुलकरलाही आपल्या कारकिर्दीत साधता आला नव्हता.
Arjun Tendulkar becomes part of an elite group after opening both the batting and bowling in the same T20 match

Swadesh Ghanekar
Arjun Tendulkar historic achievement in SMAT: अर्जुन तेंडुलकरने क्रिकेटमध्ये अशा विक्रमाला गवसणी घातली, जो विक्रम महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर यालाही जमलेला नाही. अर्जुन सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत गोवा संघाकडून खेळतोय. त्याने २०२२-२३ च्या पर्वापूर्वी मुंबईच्या संघाला सोडून गोवा संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने २०२०-२१ मध्ये मुंबईकडून ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्यानंतर रणजी करंडक स्पर्धेत त्याने शतकाने कारकीर्दिची सुरूवात केली. अर्जुन गोवा संघाकडून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळतोय.

