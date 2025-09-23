Cricket

Tendulkar vs Dravid: 4, 0, W... तेंडुलकर-द्रविडची नवी पिढी आमने-सामने; अर्जुनने तीनच चेंडूत समितला केलं आऊट

Arjun Tendulkar Dismisses Samit Dravid: बंगळुरूमध्ये सुरू असलेल्या एका सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने गोव्याच्या संघाकडून खेळताना समित द्रविडला बाद केले.
Sachin Tendulkar - Samit Dravid

Sachin Tendulkar - Samit Dravid

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांच्या मुलांनी क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप सोडली आहे.

  • अर्जुन तेंडुलकरने गोव्याच्या संघाकडून खेळताना समित द्रविडला बाद केले.

  • डॉ. के. थिम्माप्पीया मेमोरियल टूर्नामेंटमध्ये गोवा आणि केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हन यांच्यातील सामना रोमांचक वळणावर आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Cricket
Goa
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
Rahul Dravid
father and son
cricket news today
Arjun Tendulkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com