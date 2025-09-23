Tendulkar vs Dravid: 4, 0, W... तेंडुलकर-द्रविडची नवी पिढी आमने-सामने; अर्जुनने तीनच चेंडूत समितला केलं आऊट

सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांच्या मुलांनी क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप सोडली आहे. अर्जुन तेंडुलकरने गोव्याच्या संघाकडून खेळताना समित द्रविडला बाद केले. डॉ. के. थिम्माप्पीया मेमोरियल टूर्नामेंटमध्ये गोवा आणि केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हन यांच्यातील सामना रोमांचक वळणावर आहे..सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड हे दोघं भारतीय संघाचे दिग्गज खेळाडू आहे. त्यांनी एकत्र खेळताना एक काळ गाजवला आहे. भारताच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांमध्ये त्यांचं नाव हमखास घेतलं जातं. पण आता दे दोघेही निवृत्त होऊन दशकापेक्षाही जास्त कालावधी झाला आहे. अशात आता त्यांची पुढची पिढी मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसत आहे. नुकतेच सचिनचा २५ वर्षीय मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आणि राहुलचा १९ वर्षीय मुलगा समित द्रविड आमने-सामने आले आहेत. विशेष म्हणजे अर्जुनने समितला बादही केले आहे..Arjun Tendulkar : सचिनच्या लेकाने मैदान गाजवले, महाराष्ट्राच्या पाच फलंदाजांना धडाधड तंबूत पाठवले, पहिल्या चेंडूवर विकेट अन्... .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ ला सुरुवात होण्यापूर्वी बंगळुरूमध्ये डॉ. के. थिम्माप्पीया मेमोरियल टूर्नामेंट खेळवली जात आहे. या स्पर्धेत अर्जुन गोव्याच्या संघाचे प्रतिनिधित्व करतोय, तर समित कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन एकादश (KSCA Secretary’s XI) संघाकडून खेळत आहे. गोवा आणि केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हन संघात २१ सप्टेंबरला सामना सुरू झाला आहे. हा सामना रोमांचक वळणावर आहे..या सामन्यात गोव्याच्या संघाने पहिल्या डावात सर्वबाद ३३८ धावा केल्या. ललित यादवने ११३ धावा केल्या, तर अभिनव तेजराणाने ८८ धावांची खेळी केली. ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अर्जुनला ९ धावाच करता आल्या. केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हन संघाकडून या डावात गोलंदाजी करताना माधव पी बजाजने ३ विकेट्स घेतल्या..अर्जुनने केले समितला बादगोव्याचा डाव संपल्यानंतर केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हन संघ फलंदाजीला उतरला. पण त्यांचा डाव २७६ धावाच संपला. त्यामुळे गोव्याला ६२ धावांची आघाडी मिळाली होती. केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनकडून लोचन गोवडाने ८८ आणि कृतिक कृष्णाने ९५ धावांची खेळी केली. या संघाकडून समित पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. त्याने सुरुवात चांगली केली होती. तो संयमी खेळ करत होता. पण २८ व्या षटकात अर्जुन गोलंदाजीला आला. अर्जुनच्या गोलंदाजीवर पहिल्याच चेंडूवर समितने चौकार ठोकला होता. पण नंतरचा चेंडूवर त्याला धाव काढता आली नाही. यानंतर तिसऱ्याच चेंडूवर अर्जुनने समितला चूक करण्यास भाग पाडली आणि त्याचा झेल कशाब बाकळेने घेतला. त्यामुळे समितला ९ धावांवर माघारी परतावे लागले. .Rahul Dravid ने राजस्थान रॉयल्सची साथ का सोडली? तीन खेळाडूंमुळे घडलं सर्व रामायण.अर्जुन या डावात गोव्याचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने समित शिवाय कर्णधार निकीन जोस (०) आणि ध्रुव पी (०) याचीही विकेट घेतली. दरम्यान, केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनकडून करुण नायरही खेळला, पण त्यालाही ३ धावाच करता आल्या.केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनच्या गोलंदाज चमकलेदुसऱ्या डावात मात्र केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनचे गोलंदाज चमकले. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत गोव्याला ७३ षटकात ९ बाद १६८ धावाच करता आल्या. त्यामुळे सध्या ते २३० धावांनी आघाडीवर आहेत. या डावात गोव्याकडून ललित यादवने २७ धावा केल्या. त्याच्याशिवाय केवळ अर्जुनने २५ धावांचा टप्पा गाठला आहे. अर्जुन २५ धावांवर नाबाद आहे. केएससीए सेक्रेटरी इलेव्हनकडून अभिषेक अहलावटने ४ विकेट्स घेतल्या..FAQs१. अर्जुन तेंडुलकरने समित द्रविडला किती धावांवर बाद केले?(At what score did Arjun Tendulkar dismiss Samit Dravid?)➤ समित ९ धावांवर बाद झाला.२. या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने किती विकेट्स घेतल्या?(How many wickets did Arjun Tendulkar take in the match?)➤ अर्जुनने पहिल्या डावात ३ विकेट्स घेतल्या.३. समित द्रविड कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता?(At what batting position did Samit Dravid come to bat?)➤ समित पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला.४. गोव्याने पहिल्या डावात किती धावा केल्या?(How many runs did Goa score in the first innings?)➤ गोव्याने पहिल्या डावात ३३८ धावा केल्या.५. समित द्रविडने अर्जुनच्या पहिल्या चेंडूवर काय केले?(What did Samit Dravid do on Arjun’s first ball?)➤ समितने पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.