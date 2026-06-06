Cricket

Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंडुलकर विकेटसाठी तरसला! शिवम दुबेच्या वादळी नेतृत्वाखाली अंधेरी आर्क्सने मुंबई गाजवली!

Arjun Tendulkar Goes Wicketless: टी-20 मुंबई लीगमध्ये शिवम दुबेच्या अंधेरी आर्क्सचा सलग दुसरा विजय. अर्जुन तेंडुलकरला एकही विकेट मिळाली नाही, तर दिव्यांश सक्सेनाने 88 धावांची वादळी खेळी केली.
Arjun Tendulkar

Arjun Tendulkar

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Arjun Tendulkar: टी-२० मुंबई लीगचे सामने सध्या सुरू आहेत. या लीगच्या नवव्या सामन्यात शिवम दुबेच्या नेतृत्वाखाली अंधेरी आर्क्सने सलग दुसरा विजय मिळवला आहे. पहिल्या सामन्यात १७ धावांत ३ बळी घेत दुबेला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले होते. या सामन्यातही त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. परंतु दुसरीकडे अर्जुन तेंडुलकर हा ईगल ठाणेकडून खेळत आहे. त्याने ठाणे स्ट्रायकर्सविरुद्धच्या सामन्यात चार षटकांत ३७ धावा दिल्या, मात्र त्याला एकही बळी मिळाला नाही.

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