Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंडुलकर विकेटसाठी तरसला! शिवम दुबेच्या वादळी नेतृत्वाखाली अंधेरी आर्क्सने मुंबई गाजवली!

Arjun Tendulkar: टी-२० मुंबई लीगचे सामने सध्या सुरू आहेत. या लीगच्या नवव्या सामन्यात शिवम दुबेच्या नेतृत्वाखाली अंधेरी आर्क्सने सलग दुसरा विजय मिळवला आहे. पहिल्या सामन्यात १७ धावांत ३ बळी घेत दुबेला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले होते. या सामन्यातही त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. परंतु दुसरीकडे अर्जुन तेंडुलकर हा ईगल ठाणेकडून खेळत आहे. त्याने ठाणे स्ट्रायकर्सविरुद्धच्या सामन्यात चार षटकांत ३७ धावा दिल्या, मात्र त्याला एकही बळी मिळाला नाही..या सामन्यात शिवम दुबेने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. त्याने ४ षटकांत १९ धावा देत २ बळी घेतले. त्याच्या किफायतशीर गोलंदाजीमुळे आणि प्रसून सिंगच्या ३ बळींमुळे ठाणे संघ २० षटकांत १२९ धावांवर सर्वबाद झाला. पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या अंधेरीने केवळ ११.४ षटकांत ९ गडी राखून सामना जिंकला..IPL 2026 Point Table: उर्विल पटेलची ऐतिहासिक खेळी! CSK ची मोठी झेप अन् लखनौ सुपर जायंट्स प्ले ऑफच्या शर्यतीतून OUT.या सामन्यात अंधेरीकडून खेळणारा सलामीवीर दिव्यांश सक्सेना चमकला. त्याने ३९ चेंडूत ८८ धावांची तुफानी खेळी केली. आपल्या या खेळीत त्याने १२ चौकार आणि ४ षटकार लगावले. त्याला आयुष जेठवानेही चांगली साथ दिली. त्याने अवघ्या २८ चेंडूत ३५ धावा केल्या. दोघांनी मिळून १०५ धावांची भागीदारी केली..त्यानंतर मुशीर खान फलंदाजीला आला आणि १० धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे अंधेरी आर्क्स संघाने एकच गडी गमावत ११.४ षटकांत हे लक्ष्य सहज गाठले..IPL 2026 Playoff Scenario : चेन्नईचे आव्हान संपुष्टात! गुजरातची Qualifier 1 साठी दावेदारी; आता एका जागेसाठी चार संघांमध्ये स्पर्धा.शिवम दुबेचा संघ गुणतालिकेत अव्वललीगच्या नवव्या सामन्यात अंधेरी आर्क्सने सलग दुसरा सामना जिंकला आहे. या विजयामुळे ८ संघांच्या या स्पर्धेत हा संघ गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पहिल्या सामन्यात अंधेरीने सोबो मुंबई फाल्कन्सचा पाच गडी राखून पराभव केला होता. याशिवाय, नॉर्थ मुंबई पँथर्सनेही आपले पहिले दोन सामने जिंकले असून ते चार गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. मात्र शिवम दुबेच्या नेतृत्वाखालील अंधेरी आर्क्सचा नेट रनरेट पँथर्सपेक्षा चांगला असल्याने ते सध्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.